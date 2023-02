[サイバール株式会社]

サイバール株式会社は”ウッドハンドル Theirs カントリースタイル ステーキナイフ ギフト箱入り フランス製 NERON ”シリーズの販売を開始しました



フランス郊外では精肉店で販売されている肉以外に狩猟した様々なジビエを調理します、料理バリエーションは広く、焼く以外にソーセージやテリーヌに加工したりしてワインと楽しみます。そんなシーンにピッタリの ”カントリー・スタイル” 日本でも入手可能となりました。







左;波刃タイプ(オリーブ)右;スムース刃タイプ(オーク)



ブレードにLa Formi刻印 La Formi はNERON社商標です



ステンレスはニッケル・フリー、持ちやすいハンドル



肉類以外にフランスパン、ソーセージも大丈夫な切れ味



天然素材使用のため、木目は1本づつ異なります



特許取得済みのNERON社独自の波刃(刃;8.5cm)



全長;22.5cm、重さ47g、バランス良く扱いやすい1.2mmブレード





ライセンス箱はリサイクル、リユース可能な素材を採用



販売サイト アマゾン amazon.jp

ウッドハンドル Theirs カントリースタイル 波刃ステーキナイフ ギフト箱入り

フランス製 NERON 価格;¥6,800(税込)

https://www.amazon.co.jp/dp/B0BRZ2LBQN

ウッドハンドル Theirs カントリースタイル ステーキナイフ ギフト箱入り

フランス製 NERON(オークウッド)価格;¥6,800(税込)

https://www.amazon.co.jp/dp/B0BRZ1TZR7

・ナイフ1本いり (折り畳みではありません)

・チエール刃物共同組合発行の小型生産証明カードいり(輸入時期によりデザインが異なります)



製品仕様

全長;22.5cm ハンドル長;10cm 金属厚み;1.2mm 重さ42g(オリーブ )47g(オーク)

金属部分;AiSi420ステンレス ハンドル部分;天然材(オリーブ、オーク)

原産国;フランス (本体及びカード)

本品は折り畳み式ではありません

パッケージはリサイクル、リユース可能な素材を採用しています(国産)



製品特徴

日本初販売

ステンレススチール部分は欧州基準適合のニッケル・フリー(※)

贈り物にも最適な専用箱、小型生産証明カードつき

(※)欧州連合内では1996年から人体に触れるステンレス製品には一定基準以下のニッケル含有のみ認められています。 基準閾値以下のステンレスを使用しています。

・中央フランス・チエール地区で生産されていますが、本品にはライヨールの蜜蜂は付いていません。

・天然素材使用のため、個体ごとに木目等が異なります

・食洗機・食器乾燥機使用不可です、手洗い・自然乾燥でお願いします

・本品は食事用ナイフですが、やや鋭い刃が付いています、取り扱いにご注意ください,

また、ご家庭の外に持ち出される際は布で包むかケースに入れるなどし保管・運搬・管理にご注意ください





