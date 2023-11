[日本出版販売株式会社]

~第一弾は七海ひろきさんと巡る「文喫 六本木」~



日本出版販売株式会社(代表取締役社長:奥村 景二、略称:日販)は、IPホルダーや小売店のIP展開を支援するIPソリューション事業の一環として、株式会社GATARI(代表取締役CEO:竹下 俊一)が提供するMixed Reality(MR、複合現実)プラットフォーム「Auris(オーリス)」を活用し、店頭集客ソリューション「ボイスフレンド」を企画・開発しました。

「ボイスフレンド」の第一弾は、「文喫 六本木」にて、2023年11月28日(火)から12月22日(金)の期間、「七海ひろきと書店巡り in 文喫 六本木」を実施します。







「ボイスフレンド」は、好きな「声」と一緒に、日常的な「場所」で、没入感のある「体験」を提供する店頭集客ソリューションです。MRの最新技術を活用することで、空間をそのまま、イベント会場にすることができます。IPの魅力を引き出し、空間の体験価値を高めることで、店頭への集客や周遊、購買促進に繋げます。



日販は、「ボイスフレンド」の企画・開発を担当しており、今後、本施策をIPの魅力を引き出し、空間の体験価値を高めるソリューションサービスとして確立し、様々な場所に提供していくことを目指してまいります。



「ボイスフレンド」の第一弾は、元宝塚歌劇団男役スターで、現在は俳優・声優・アーティストと幅広く活躍され、読書好きとしても知られる七海ひろきさんによる「七海ひろきと書店巡り in 文喫 六本木」です。まるで七海さんに語りかけられながら一緒に書店「文喫 六本木」を巡っているような体験をお客様に提供いたします。音声はその場でしか聴けない録り下ろしで、制作はラジオ局・株式会社J-WAVE(81.3FM)(代表取締役社長:中岡 壮生)が担当します。

また、2024年2月頃より、第二弾(声優・斉藤壮馬さん)、第三弾(俳優・梅津瑞樹さん)も順次実施する予定です。



■「空間をそのままイベント会場にする」とは

1.設備の追加が不要

体験者の位置認識には、空間のスキャンデータとスマートフォンのカメラを利用します。あらかじめビーコンやセンサー等の設備を追加する必要がないため、屋内外を問わず、施設に一切干渉しない音声イベントの開催を実現します。

また、店頭にディスプレイや告知物を設置する必要もありません。体験者以外の目には全く触れずにイベントを行うことができ、空間のイメージを損なう恐れもありません。



2.店舗の隅々まで回遊させることが可能

体験者の移動や視線、選択に合わせてインタラクティブな演出を行うことで物語性を持たせた誘導可能になります。お客様にストーリーを楽しんでいただきながら、店舗の隅々まで回遊させることができます。位置認識がGPSに依存しないため、大型施設でも複層階にわたっての導入が可能です。



「ボイスフレンド」は、書店に留まらず、ショッピングセンターやデパート、屋外施設など、様々な場所への導入が可能です。





■ボイスフレンド第一弾企画「七海ひろきと書店巡り in 文喫 六本木」概要

録り下ろしのオリジナル音声を聴くことで、七海さんとまるで一緒に語り合いながら書店「文喫 六本木」を巡っているような感覚を味わうことができます。



開催期間 :2023年11月28日(火)~12月22日(金)

※12月3日(日)~7日(木)は除く

開催場所 :文喫 六本木(https://bunkitsu.jp/)

体験時間 :20~30分程度/1回あたり

チケット料金 :1,650円(税込)※事前予約・日時指定制

チケット販売期間:2023年11月16日(木)正午~各指定日時の前日23:59まで

※定員に達し次第、販売は終了となります。

声の出演 :七海ひろき

制作協力 :株式会社J-WAVE(81.3FM)



企画の詳細:https://hon-hikidashi.jp/bookstore/22677/

チケットのご購入:(11月体験分)https://teket.jp/8123/29271

(12月体験分)https://teket.jp/8123/28034

※11月、12月分の体験内容は同一です。



【七海ひろき プロフィール】

宝塚歌劇団を退団後、キングレコードよりメジャーデビュー。退団後は多くの舞台作品で主演を務めるほか、俳優、声優などアーティストとして幅広く活動。

主な出演作として、ドラマ『合コンに行ったら女がいなかった話』蘇芳役、舞台『刀剣乱舞』禺伝 矛盾源氏物語 歌仙兼定役など。





■「声」を持ち帰れるオリジナルグッズの販売も!

本企画のオリジナルグッズとして、撮り下ろしビジュアルを使用したブロマイドセットのほか、スマートフォンをかざすと音声を聴くことができるAR機能付きアクリルキーホルダーを販売します。一緒に書店を巡った「声」をご自宅でもお楽しみいただけます。



▼アクリルキーホルダー 880円(税込)







■第二弾、第三弾の実施について

第一弾の七海ひろきさんに続き、第二弾として声優・斉藤壮馬さん、第三弾として俳優・梅津瑞樹さんと「文喫 六本木」を巡る企画を実施予定です。読書への造詣が深いお二人の声が、それぞれ「文喫 六本木」での特別な体験を演出します。



▼第二弾:斉藤壮馬さん



▼第三弾:梅津瑞樹さん



詳細は「ボイスフレンド」公式X(旧Twitter)にて後日ご案内いたします。

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/voice_friend_jp



■ Mixed Reality プラットフォーム「Auris(オーリス)」とは



空間のスキャンから空間編集(トリガーとアクションの配置)、クラウドへの保存、マルチプレイヤーでの復元・体験までをスマートフォンのアプリケーション上にてワンストップで実現可能な世界初のMixed Reality(※)プラットフォームです。

※ Mixed Reality(MR、複合現実):リアル空間とデジタル空間がシームレスに融合し(ミックスされ)、リアルなモノとバーチャルな情報を等価に表示・操作することができる状態のこと

「Auris」公式HP:https://www.auris-ar.com/





■株式会社GATARIについて



株式会社GATARIは新しいエンターテインメントを切り口に、デジタルとリアルの融け合う未来のインフラづくりを目指すMixed Realityスタートアップです。「人とインターネットの融け合う世界を創る」というビジョンを掲げ、東京大学を拠点とした日本最大のVR学生団体UT-virtual(https://utvirtual.tech)創設者である代表の竹下によって2016年に設立されました。これまで、ゲームエンジンを活用しリアルとデジタルを融合させることで生まれる様々な空間サービスの開拓や研究開発を行ってきました。現在、Mixed Realityエンジニアリングと音響の専門家が在籍するチームで、それぞれの専門領域を生かして既存フォーマットの100+1の体験ではない未来の音声体験を生み出し続けています。



■本件に関するお問い合わせ

日本出版販売株式会社 プラットフォーム創造事業本部

IPソリューションチーム 担当:加藤、林、関本、鈴木

TEL.03-3233-4071

E-mail: voice-friend@nippan.co.jp



