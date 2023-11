[4℃]

2023年11月3日(金)より全国のEAU DOUCE4℃にて発売



株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ(所在:東京都品川区 代表取締役社長:瀧口昭弘)が展開するジュエリーブランド「EAU DOUCE4℃」は、ポインセチアやもみの木などクリスマスらしいモチーフをジュエリーに落とし込んだ「2023 Christmas Collection」を2023年11月3日(金)より全国のEAU DOUCE4℃店舗および公式オンラインショップにて販売いたします。







EAU DOUCE4℃の今年のクリスマスコレクションのテーマは「Le cadeau de Noel~聖夜の贈り物~」。聖夜の静けさの中、情熱的な赤い実りを宿すポインセチアや、雪に覆われてもなお生命力に溢れるもみの木、夜空に輝く星々など、クリスマスの特別な情景を切り取り、小さな宝石に落とし込みました。

希望の意味をもつガーネットやペリドットをメインにあしらったネックレスを主役に、鮮やかな輝きが目を引くピアスでクリスマスムードを高めます。さらに、ピュアで魅惑的な輝きを放つトパーズ、オパール、フェルスパーは、メリハリのあるカッティングでEAU DOUCE4℃らしい華やかなジュエリーに仕上げました。

聖なる夜の贈り物にもぴったりな特別感のあるジュエリーが、身に着ける人に明るいエネルギーを届け、幸せに導いてくれますように。



■真っ赤に実るポインセチアに聖夜の祝福を込めて



From Left

K10YG Necklace / Topaz / Garnet ¥50,600 K10YG Necklace / Topaz / Garnet ¥44,000

K10YG Ring(front) / Garnet / Topaz SV(YGc) Ring(back) / Topaz ¥48,400

K10YG Pierced Earring/ Garnet / Topaz ¥22,000

K10YG/SV Pierced Earring/ Garnet / Topaz ¥24,200



クリスマスを象徴する花であるポインセチアをガーネットで表現し、愛と希望に満ちた聖なる夜を華やかに称えたジュエリー。メインとなるY字ネックレスは、ポインセチアの花のような星型のモチーフを中心に据えつつ、そこから流れるチェーンにホワイトトパーズとガーネットを留め、聖夜の流れ星や赤い実りを表現しました。花びら一枚一枚を繊細に表現したネックレスは、大切な人に贈るギフトにもぴったりなデザイン。さらに、セット使いできる2本セットのリングや、一粒ピアスとジャケットパーツを重ねてコーディネートできる耳周りアイテムも登場。EAU DOUCE4℃らしく宝石の輝きを贅沢に並べたジュエリーが、クリスマスへのときめきを高め、「聖夜」や「祝福」の花言葉を持つポインセチアのように、あなたの特別な夜を華やかに彩ります。





■真っ白な雪に覆われたもみの木の生命力をジュエリーに



From left

K10YG Necklace / Peridot / Emerald / Topaz ¥41,800

K10YG Pierced Earrings / Peridot / Emerald / Topaz ¥35,200

K10YG Ring / Peridot / Emerald / Topaz ¥37,400

K10YG Bracelet / Peridot / Emerald / Topaz ¥29,700



厳しい寒さの中でもたくましく葉を宿すもみの木の生命力の高さを、「幸福」や「希望」などの石言葉を持つペリドットによって表現したシリーズも。鮮やかな緑を白い雪が覆う神秘的な情景を落とし込んだネックレスやピアス、リングは、透明感のあるカラーストーンに繊細なカッティングを施すことで華やかに仕上げました。ゴールドのチェーンが温かみを感じさせるブレスレットは、冬の森の中で一段と存在感を放つ常緑樹の生き生きとした輝きを可憐に表現。寒さがつのる冬を越え、新しい年の始まりを迎えるあなたに、前向きなエネルギーを灯します。





■夜空に輝く星を象った希望に満ちた限定ジュエリー



From Left

K10YG Necklace / Topaz ¥29,700 K10YG Pierced Earrings / Topaz ¥33,000

K10YG Pierced Earrings / Topaz SV(YGc) Ear cuff set / Topaz ¥39,600

K10YG Necklace / Feldspar / Topaz ¥37,400 K18YG Necklace/ Opal / Diamond ¥63,800

Pt950 Pierced Earrings / Color change Garnet / Topaz / Diamond ¥85,800



澄んだ空気の中夜空を彩る星々の輝きをイメージした限定ジュエリーもラインナップ。スクエアカットやマーキスカットなどメリハリをもたせたカッティングで、ホワイトトパーズのピュアな輝きをネックレスに詰め込みました。また、クリスマスツリーの頂点に飾られる星をモチーフにした石座で明るい未来への願いを託したアイテムも。クリスマスならではの特別感あふれるデザインが気分を高めます。

さらに、ほんのりとした白さで月のように輝くフェルスパーや、カラフルな表情が魅力的なオパールをメインにあしらったアイテム、プラチナとカラーチェンジガーネットでもみの木を象った輝き溢れるピアスも登場。満点の夜空に光る神様からの贈り物を描写したジュエリーを纏って、コーディネートに華やぎを添えて。





■神秘的な輝きを託した公式オンラインショップ限定アイテムも



From left

SV(YGc) Necklace / Synthetic Opal / Topaz ¥19,800 SV(YGc) Ring / Topaz ¥19,800



今回のコレクションでは、公式オンラインショップ限定アイテムも登場。神秘的な輝きを放つシンセティックオパールをワンポイントにしたネックレスと、星のような透明度の高いストーンを閉じ込めた幅広のリングをご用意しています。クリスマスならではの特別感のあるジュエリーを気軽に楽しんで。





■限定ケース



2023 Christmas Collectionのジュエリーは、コレクション同様ポインセチアともみの木をイメージした、クリスマスらしいレッドとグリーンの特別なケースにお包みしてお渡しいたします。

※お好きなカラーをお選びいただけます。

※数に限りがございます。詳しくはショップスタッフまでお問い合わせください。



■先行予約特典





また、2023 Christmas Collectionをご購入いただいたお客様には、先着数量限定でオリジナルリップポーチをプレゼント。鞄の中でもかさばらないコンパクトなサイズ感で、ジュエリーはもちろん、リップなどのお洒落に欠かせないアイテムを持ち運びするのにもぴったりです。



※数に限りがございます。

詳しくはショップスタッフまでお問い合わせください。





■クリスマスフェア限定特典







11月3日(金)より実施するクリスマスフェアにて2023 Christmas Collectionをご購入いただいたお客様には、先着数量限定でオリジナルパロサントをプレゼント。心安らぐウッディーな香りが部屋を包み込み、癒しのひとときをもたらします。









【クリスマスフェア実施期間】

2023年11月3日(金)~2023年12月25日(月)

※ノベルティが無くなり次第終了

※数に限りがございます。詳しくはショップスタッフまでお問い合わせください。





【EAU DOUCE4℃公式サイト】

https://www.fdcp.co.jp/eaudouce4c/special/christmas/?bid=eaudouce4c



