[アソビシステム株式会社]

日本で成長を続けてきたアイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」に所属するアイドルグループ・IDOLATERが、12thシングル「Promise」を2023年7月20日(木)に配信リリースした。







本楽曲は、リズミカルな電子音がはじけるアッパーチューン。6月にZepp Shinjuku(TOKYO)で開催されたKAWAII LAB.主催のイベント「KAWAII LAB SESSION」で新衣装と共に初披露され、SACO MAKITAが手がけたコミカルで真似しやすい振り付けでライブでも盛り上がること間違いなしの楽曲となっている。メンバー初挑戦のかわいらしいラップパートも見どころだ。



YouTubeでは本楽曲のライブ映像が公開されているので、そちらもぜひチェックしてほしい。



【LIVE映像】IDOLATER『Promise』Live at Zepp Shinjuku





<リリース概要>



IDOLATER Digital Single「Promise」

配信日:2023年7月20日(木)

配信URL:https://KAWAIILAB.lnk.to/Promise



IDOLATER Profile





ASOBISYSTEM THE AUDITION 2018のファイナリストから結成した、“アイドル”という切り口から音楽・ファッションを始めとする各種カルチャーの境界領域を開拓していくCULTURE HOLICなアイドルグループ。

メンバーは伏木結晶乃・奥田彩友・月代来実・砂月凜々香・大石楓夏の5人。



Official HP:https://note.com/idolater

Twitter:https://twitter.com/Official_IDLT

Instagram:https://www.instagram.com/idolater_official/

YouTube:https://www.youtube.com/IDOLATER



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/21-16:40)