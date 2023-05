[オンライン酒屋「クランド」]

~人気銘柄”犬猫”の父の日限定ラベルが登場~



KURAND株式会社(本社:東京都足立区、代表取締役:荻原恭朗)は、弊社が運営するオンライン酒屋「クランド」にて、父の日におすすめのお酒が並ぶ「クランドの父の日 2023」を、2023年5月23日(火)17:00より開催します。( https://kurand.jp/pages/fathersday )





父の日は、お酒で感謝を伝えませんか?





クランドは、日本全国の酒蔵と共同開発した、日本酒、梅酒、果実酒、リキュール、ワイン、焼酎、プレミアムサワーベース、クラフトビールなど、450種類以上のオリジナルのお酒を販売しています。



今回「クランドの父の日 2023」では、人気銘柄の父の日限定ラベルに加え、父の日にぴったりなお酒をピックアップしました。どれもここでしか出会えないお酒ばかりなので、お酒好きなお父さんでも飲んだことが無いような、珍しいお酒を贈れます。

「選べない」人のための「酒ガチャ」





お父さんの好みがわからなくて、どんなお酒を贈ればいいかわからないという方には、父の日限定の「酒ガチャ」がおすすめです。お酒の種類や本数別に分かれたプランを選ぶだけで、父の日におすすめの飲み比べセットが届きます。どのプランも父の日にぴったりのお酒がランダムで届くので、お父さんの好みがわからなくても、気軽にお酒を贈れます。



■「酒ガチャ」とは

「酒ガチャ」とは、「なにが当たるかわからない。だからこそ楽しめる、新たなお酒との出会い。」をコンセプトに、日本酒・梅酒・果実酒・リキュール・焼酎・ワイン・プレミアムサワーベースなど、450種類を超えるクランドのお酒の中から、ランダムにお酒をお届けする人気サービスです。

父の日限定ラベル「酒を売る犬 酒を造る猫 Thank You Father 2023」





【酒を売る犬 酒を造る猫 Thank You Father 2023】

SNSで話題になった大人気商品「酒を売る犬 酒を造る猫」から父の日限定ラベルが登場しました。新潟県産100%のコシヒカリを磨いて醸す純米大吟醸酒で、しっかりとした味わいの後にすっとした後味が訪れます。



◯アルコール度数:16%

◯容量:720ml

◯販売価格:3,990円(税込)

◯製造元:宝山酒造(新潟県)

◯味わい:淡麗甘口

◯URL:https://kurand.jp/products/inuneko-fathersday

お酒と一緒に贈りたい「酒器セット」







お父さんに、よりお酒を楽しんでもらえる「酒器セット」を用意しました。髭のイラストが描かれたビールグラスは、とっておきのクラフトビールと一緒にお届けするセット、金箔があしらわれた高級感溢れるおちょこは、父の日に飲みたい日本酒を一緒にお届けするセットです。特別感たっぷりな酒器セットなら、感謝の気持ちがより一層伝わること、間違いありません。酒器セットはいずれも数量限定につき、なくなり次第終了です。

企画概要





◯タイトル:クランドの父の日 2023

◯販売期間:2023年5月23日(火)17:00~6月21日(水)18:00

※父の日前日までのお届け:6月14日(水)23:59注文締め切り

◯発送開始:5月下旬より順次発送予定

◯企画詳細:https://kurand.jp/pages/fathersday

「クランド」について







クランド(KURAND)は、クラフト酒(しゅ)の世界をひらくオンライン酒屋です。450種類を超えるこだわりのクラフト酒のすべてが、ここクランドだけで買えるオリジナル商品です。日本酒・梅酒・果実酒・焼酎・クラフトビール・ワインなど、あらゆるジャンルのクラフト酒との新たな出会いが生まれるお店です。

公式HP: https://kurand.jp



