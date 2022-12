[株式会社クロア]

トラックメイカー” Chill Cafe Beats”の最新作の配信がスタート!





▶https://www.sugarcandy.jp/release/Chill-Cafe-Beats/SCDD-1731





ウェルビーイング・テクノロジー事業を行う株式会社クロア(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:戸部田 馬準)が運営する癒やしの音楽レーベル「Sugar Candy」から、” Chill Cafe Beats”の新作『moonlit』の配信が2022年12月2日よりApple Music、Spotifyほか、各配信サイトからスタートしました。





ひとり何かに集中している癒やしの動画と音体験による新たなプロジェクト「beats to relax」への楽曲提供でも話題のトラックメーカー” Chill Cafe Beats”の新作『moonlit』は、優しく包み込むような落ち着いたサウンドで日頃の疲れを癒やす作品です。



あなたに深い休息を。



作品詳細



▶https://www.sugarcandy.jp/release/Chill-Cafe-Beats/SCDD-1731

配信サービス一覧▶https://lnk.to/msvPtZiD21

タイトル:moonlit

アーティスト:Chill Cafe Beats

配信日:2022年12月2日(金)

レーベル:Sugar Candy





<Chill Cafe Beats>プロフィール









東京出身のトラックメイカー。

繊細なピアノ、HIP-HOPなリズム、包み込むようなサウンドや文脈をミックスし、

リスナーの心の底に届くような音楽を制作。自身の影響を受けた音楽にゲーム「ゼルダの伝説」のサウンドトラックを挙げる他、アルバムのアートワークにもアニメやイラストを背景に使用するなど、アニメ・ゲームカルチャーにも造詣が深い。





Twitter

▶https://twitter.com/ccbeats9696

Facebook

▶https://www.facebook.com/profile.php?id=100087763923662

YouTubeチャンネル

▶https://www.youtube.com/channel/UClyxoYHTfnoKK-5z7aIi26Q



Sugar Candy ホームページ

https://www.sugarcandy.jp/





関連動画



ひとり何かに集中している癒やしの動画と音体験による新たなプロジェクト「beats to relax」



リラックス効果として人々が癒やされる要素のひとつ「揺らぎ」をテーマにし近年多くのユーザーに好まれているジャンルの「LoFi HipHop」。粗さの残る音が重宝されるジャンルの音楽で、意外な発見や、思いがけず発生する音、ゆがんだテープのようなサウンドが好まれ、クセのある異質な音楽が魅力とされ、癒やしの音楽のジャンルでも高い人気を誇っています。このサウンドが心地よさを生み出し、私たちの生活に多くの良い影響を与えるとも言われています。「LoFi HipHop」が表現する程よいリラックス感、その他、美しいピアノ音源による安らぎ、その感覚をひとり何かに集中している、そんなシーンを視覚、聴覚で現す新たな癒やしの動画体験です。



音楽は繊細なピアノ、HIP-HOPなリズム、包み込むようなサウンドや文脈をミックスし、リスナーの心の底に届くような音楽を制作しているトラックメイカー「Chill Café Beats」が担当。さらに、本映像をより効果的に表現してくれている映画、テレビ、CM等で活躍中の西谷星彩、南龍和の出演も魅力のひとつ。女子高生の部屋「勉強編・ベッド編」、男子高生の部屋「大きな窓編・ソファー編」として、様々なシーンでの「ひとり何かに集中している癒やしの動画と音体験」をお楽しみ頂けます。各動画配信サービスではクロアヒーリングチャンネルにて60分のロングバージョンも公開中です。



YouTubeチャンネル、各動画配信サービスにて新たな癒やしの動画体験をお楽しみください。



【beats to relax】

▶https://youtube.com/playlist?list=PLB6GPK2mfoLBUFJhLZUxxn4XxqmPFUnPh



【配信サービス】

女子高生の部屋編

出演:西谷星彩(Sena Nishitani)

音楽:Chill Café Beats



beats to relax ~High school girl's room, study version~【RELAX WORLD】

~女子高生の部屋・勉強編~

YouTube ►https://youtu.be/3Qvx22WrMSA

Hulu►https://www.hulu.jp/watch/100097788

U-NEXT ►https://bit.ly/3BfHevN



beats to relax ~High school girl's room, bed version~【RELAX WORLD】

~女子高生の部屋・ベッド編~

YouTube ►https://youtu.be/xfdsUmZN9ko

Hulu ►https://www.hulu.jp/watch/100097790

U-NEXT ►https://bit.ly/3JdPoYf



【60分バージョンは映像配信サービス、Hulu、U-NEXTにて展開中】

⇒ 検索で「西谷星彩 RELAX WORLD」と入力下さい。



男子高生の部屋編

出演:南龍和(Ruwa Minami)

音楽:Chill Café Beats



beats to relax ~High School Boys' Room, Big Window Edition~【RELAX WORLD】

~男子高生の部屋・大きな窓編~

YouTube ►https://youtu.be/aQ4G5-SHLVk

Hulu ►https://www.hulu.jp/watch/100097789

U-NEXT ►https://bit.ly/3HT45Qx



beats to relax ~High School Boys' Room, Sofa Edition~【RELAX WORLD】

~男子高生の部屋・ソファー編~

YouTube ►https://youtu.be/Yk9koJjPpH0

Hulu ►https://www.hulu.jp/watch/100097787

U-NEXT ►https://bit.ly/3uFDsdQ



【60分バージョンは映像配信サービス、Hulu、U-NEXTにて展開中】

⇒ 検索で「南龍和 RELAX WORLD」と入力下さい。







株式会社クロアについて



2009 年6 月29 日に設立されたマインドフルネス・コンテンツを中心に開発する創業13年のウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。医学博士、医療機関と連携した機能性の高いヘルステックサービスを展開。既に国内デジタル配信において、マインドフルネス分野ではトップクラスのシェアを占める。国内最大級の動画配信各社にて高画質マインドフルネス動画を展開中。世界マーケットに向けた東洋発信のマインドフルネス・ブランドを確立中。日本音楽療法学会、日本レコード協会(RIAJ)、新経済連盟などに加盟。





会社概要



社名 : 株式会社クロア

所在地 : 東京都目黒区下目黒3-7-2-7F

設立 : 2009年6月29日

代表者 : 代表取締役社長 戸部田 馬準

外部リンク: https://croix.asia/





“おはよう”から“おやすみ”まで、あなたの1日をトータルサポート

音楽アプリ「RELAX WORLD MUSIC」

▶https://relaxworldmusic.app/



地図には載っていない癒しの国「RELAX WORLD」

今日も癒しを求めてこの国にやってくる旅行客(ゲスト様)。

そんなゲストを案内人の浜崎美保がおもてなし

癒やしに関するトークを展開する30分のリラクゼーションプログラム

TOKYO FM「RELAX WORLD~presented by クロア~」

▶https://tfm.co.jp/relaxworld/





私たちクロアはウェルビーイング・テクノロジーカンパニーを目指します。

各分野のスペシャリストとの連携、企業様との監修コラボ音楽、音源・映像制作をはじめ癒しのグッズ制作から販売などを行っております。



