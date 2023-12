[株式会社 日立製作所]





株式会社日立製作所(以下、日立)は、ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン(以下、DEI)の推進をさらに加速させるため、2023年11月を日立グループ全社対象の取り組みとして初めてDEI月間(DEI Month)と定め、1カ月を通して日立グループ全従業員に対してウェビナーや学習素材などを展開しました。

日立のデジタルシステム&サービスセクター(以下、DSSセクター)においても、「多様性の最小単位はひとり一人」をコンセプトに、誰もが持つユニークネスを発揮でき、社員がそのことを実感できる職場づくりをめざし、同セクターのChief Diversity Equity&Inclusion Officer(CDEIO)である中田 やよいリードのもと、「DEI Month」としてさまざまな社内プログラム「DEI Festival」を企画・展開しました。

DSSセクターでは、DEIこそがイノベーションの源泉であるという考えのもと、日立グループに先駆けて、DEI推進や組織カルチャー変革への目標を一人ひとりが設定し、期ごとにその実行状況を振り返る仕組みを開始しています。こうした取り組みについて日立 代表執行役 執行役副社長 デジタルシステム&サービス統括本部長 徳永 俊昭をはじめとする11名の幹部によるメッセージリレーを行うとともに、DEIの理解促進に向け、コニカミノルタ株式会社(以下、コニカミノルタ) 執行役員 イノベーション推進室長 森 竜太郎氏を外部講師とした講演会、社員が主体となって企画・運営するERG(Employee Resource Group)によるイベントなど多岐にわたるプログラムを展開しました。

このようにDEI Monthを通して、インクルーシブな組織カルチャーとはどういうものか、多様性の本質とは何かについて社員自らが考える機会を創出することで、組織カルチャー変革や自己行動変容を推進しました。

日立は今後も、イノベーションが生まれやすい職場づくり、社員一人ひとりが自分らしくいられる環境をめざし、トップダウンとボトムアップの両軸でDEIの取り組みを積極的に推進していきます。



「DEI Festival」での主なイベントをご紹介します。

■ DEI Month Special 講演会

「The Smarter, The Better ~イノベーションへ勇気と志と応援~」と題して開催、コニカミノルタの執行役員兼イノベーション推進室長である森 竜太郎氏による講演会を行いました。また、中田 やよいDSS CDEIOをファシリテーターとするパネルディスカッションには、GlobalLogic JapanのStrategy and Delivery headである後藤恵美、デジタルエンジニアリングビジネスユニットのData&Design 担当部長の徳永 和朗も参加し、約170名がイベントに参加する中で活発な意見交換が行われました。

社会に対して効果や効力をもたらす人間・組織になるために、自分が自分らしく何ができるか、何をすべきかを自身に投げかけることで行動変容につながるとともに、組織の生み出す価値の絶対値は向上させていくことができると理解を深めることができました。



■ ERG企画 ERG文化祭

日立では、LGBTQIA+、障がい、世代などをテーマに組織の中で共通する特性、価値観、目的を持つ社員が自主的に運営するネットワークグループERGの活動を会社として応援しており、現在、DSSセクター(日本)では5つのERGが活動しています。DEI Monthにおいても、ERG文化祭と題し、それぞれの活動方針にあわせた企画を展開しました。

・【Decide Yourself】

”女性のトータルウェルビーイングを考え、選択肢を広げる”をテーマにしたコミュニティ。「女性のキャリアとFemtech(フェムテック)ビジネスについて考える」をテーマに講演会を実施、女性の選択肢を増やすにはどうすればよいかを考える機会を創出しました。

・【Mid-Career Supporters】

日立グループの経験者採用者はまだ少数派。日立に新たなアイディアや価値観を持ち込み、これまでの経験を最大限生かして日立の成長に貢献することをめざすコミュニティ。「よそ者から見た日立」と題し、Executive Sponsorであるクラウドサービスプラットフォームビジネスユニット CEOの阿部 淳とのトークセッションを展開しました。

・【日立若飛会】

日立若飛(Z世代)は「みんなで考える日立~やりたいことを実現するためには?~」を開催!

津田 恵(環境インターナルイニシアティブ本部長 兼 サステナビリティ推進本部長)と服部 善成(金融ビジネスユニット COO)が若手社員の悩みに答える、活発なパネルディスカッションが行われました。

・【Hitachi Rainbow tree】

LGBTQ+&アライ認定NPO法人グッド・エイジング・エールズ代表のゲイ当事者でもある松中 権氏をお招きし、「LGBTQ+とは?」「性の多様性とは?」などLGBTQ+についての講演会を開催。LGBTQ+のコミュニティをより身近に感じ理解を深め、「Uniqueness」を活かし自分らしく働ける組織にむけてオンラインからも多くの質問がありました。

グッド・エイジング・エールズ:https://goodagingyells.net/



■ Chief Diversity Equity&Inclusion Officer(CDEIO) 中田やよい



日立のデジタル事業のポータルサイト:Digital Highlights

https://www.hitachi.co.jp/digital/



日立グループのサステナビリティレポート:

サステナビリティレポート: サステナビリティ: 日立 (hitachi.co.jp)

https://www.hitachi.co.jp/sustainability/download/index.html



