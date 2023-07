[株式会社こどもりびんぐ]

子育て世帯向けフリーマガジン「あんふぁん」「ぎゅって」がお届けする新たな情報誌



園児とママ・パパの情報誌「あんふぁん」「ぎゅって」を発行する株式会社こどもりびんぐ(代表取締役社長:藤田基予/東京都千代田区)が、新たに園の先生や保育士に役立つ情報誌「園ふぁん with 新幼児と保育」 を季刊誌として年3回発行いたします。





◆2023年1月に発行したトライアル号で大好評!6月より8,761園へ季刊誌としてお届け。



株式会社こどもりびんぐが発行する子育て世帯向けのフリーマガジン「あんふぁん」「ぎゅって」は、全国の幼稚園と保育園に約110万部お届けしている国内最大級のメディアです。こどもりびんぐでは、日頃配布でお世話になっている幼稚園・保育園に向けて、幼稚園・保育園の先生向けに役立つ情報をFAX通信・園向けメールマガジンで定期的に提供することに加え、2023年1月には、冊子版として「園ふぁん with 新 幼児と保育」をトライアル発行。先生方から大変ご好評いただきました。

この好評を受け、この度、6月より季刊誌として発行を開始。2023年度は今後9月・12月の2回の発行を予定。「あんふぁん」「ぎゅって」配布園に向けて、誌面の発送と一緒に同梱してお届けします。保育者が子どもと一緒に作る工作・折り紙アイテムや、手軽にできる運動遊びなどのアイデア記事の他、園や保育士向けの商品・サービスの広告も掲載します。





◆保育に役立つ情報満載。保育士向けオンラインセミナーも。



6月発行号<7月号>巻頭特集では、小学館発行「新 幼児と保育」の協力を得て“水+αで遊ぼう!”をテーマにさまざまな道具を使ったシャボン玉遊びや絵の具を混ぜた流し絵制作を掲載。工作に使う材料や作り方なども、写真や絵で分かりやすく紹介しました。子どもたちが簡単に取り組めるように、手順や上手くつくれるアイデアは、先生からも喜びの声が集まりました。

また、こどもりびんぐでは、昨年より先生向けのオンラインセミナーも実施。トライアル号では「ジェンダーについて考えよう」と題してオンラインセミナーの告知募集も行い、多くの園にご参加いただきました。その他、保育活動に公式キャラクター「ポンちゃん」のダンス動画を提案するなど、今後も幼稚園・保育園の先生に役立つ情報・コンテンツを掲載していく予定です。









◎「ポンちゃん」のダンス動画

詳しくは下記アドレスからご覧ください。

https://enfant.living.jp/dekitatepunch/





◎園の先生向け無料オンラインセミナー

詳しくは下記アドレスからご覧ください。

https://kodomoliving.co.jp/blog/2023/03/5279/







【23年度 「園ふぁん with 新 幼児と保育」発行概要】

・版型 ページ数 B5相当/16頁~24頁想定

・配布園数 8,761園

・発行部数 1園あたり2部 計17,522部

・配布エリア 首都圏、関西、北海道、九州

・発行月 1.7月号(6月発行)、2.10月号(9月発行)、3.年末年始号(12月発行)

・配布方法 「あんふぁん」「ぎゅって」配布園に向けて、誌面発送時に同梱してお届け



◎「園ふぁん with 新 幼児と保育」提案書はこちら

https://drive.google.com/file/d/1Vy66xnsop5C8IEy5rQqPaS3drngq5Po1/view?usp=sharing



◎「冊子園ふぁん」7月号の見本誌発送のご希望はこちら

https://share.hsforms.com/19QVBTuJ-Sa-4QaVVoA0BNwe1gnc



※9月発行号広告掲載の締め切りは7月28日(金)です。ご希望の際は下記担当者までお問い合わせください



株式会社こどもりびんぐ メディアビジネス部 担当 前田

E-mail: sales@kodomoliving.co.jp

TEL:03-5244-5761



