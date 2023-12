[クリプトン・フューチャー・メディア株式会社]

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社(本社:北海道札幌市、代表取締役:伊藤博之)が運営するボーカロイド音楽専門レーベル『KARENT(カレント)』の、最近の配信情報をお知らせいたします。今回は11月30日(木)~12月6日(水)に新しく配信を開始した9作品の情報を、クリエイターさんのコメントと共にご紹介いたします。どうぞご注目ください!









『KARENT』公式WEBサイト:https://karent.jp/





12月1日(金)リリース







■配信アルバム:『ウツロイ』

■クリエイター:たかぴぃ / ボーカル:弦巻マキ

■KARENT配信ページ:https://karent.jp/album/3839



たかぴぃさんによる「SynthesizerV AI 弦巻マキ」公式デモソングがついに配信。

メリハリの利いたギターラインが情感のこもるしっとりとしたボーカルを引き立てる、エモーショナルなバラードロックです。







■配信アルバム:『孤独と欄干』

■クリエイター:OtuQ / ボーカル:初音ミク

■KARENT配信ページ:https://karent.jp/album/3849



ギターが力強い刻みとメロディアスなアルペジオで代わる代わる多彩な表情を見せる、軽快かつクールなロックナンバーシングル。

孤独なあり方の痛みと葛藤をドラマチックに歌います。







■配信アルバム:『メテオ』

■クリエイター:うどんタイマーP / ボーカル:初音ミク

■KARENT配信ページ:https://karent.jp/album/3851



爽やかで伸びやかなストリングス×バンドサウンドで果てない空と流星に夢を託すポップチューン。

ピュアでまっすぐな歌詞と歌声に煌めきを添えるようなサウンドが映える1曲です。



【クリエイターコメント】

流星(メテオ)を題材にした楽曲です。

同名の曲は色々ありますが自分も同じ題材で制作してみました。

キラキラとしたバンドサウンドとかわいらしいミクのボーカルをお楽しみください!







■配信アルバム:『STUDY WITH MIKU part3』

■アーティスト:STUDY WITH MIKU

■KARENT配信ページ:https://karent.jp/album/3852



様々な年代の人気ボーカロイド楽曲をLo-Fi風アレンジで収録した大好評シリーズ第三弾。

勉強や作業に集中したい時や、家でリラックスしたい時のBGMに最適な1枚です。





12月2日(土)リリース







■配信アルバム:『戦闘!初音ミク』

■クリエイター:cosMo@暴走P / ボーカル:初音ミク

■KARENT配信ページ:https://karent.jp/album/3858



ポケモンと初音ミクのコラボプロジェクト「ポケモン feat. 初音ミク Project VOLTAGE 18 Types/Songs」の5曲目!

目と目があったら、ポケモンバトル!



【クリエイターコメント】

自分が子供の頃から慣れ親しんでいる「ポケモン」にこのような形で関わる事が出来て大変光栄です。

僕が制作した曲はバトルにまつわるバチバチに熱い曲になりましたので、是非ミクさんにポケモンバトルを挑まれた気分になって聞いてください!





12月6日(水)リリース







■配信アルバム:『トワイライトライト』

■クリエイター:とあ / ボーカル:初音ミク、鏡音リン

■KARENT配信ページ:https://karent.jp/album/3855



繊細な世界観と切ないメロディが心を揺らす『プロジェクトセカイ』書き下ろし楽曲の初音ミク・鏡音リン歌唱版。

澄んだ声の重なり合いが美しく、儚く淡いマジックアワーを想起させる1曲です。



【クリエイターコメント】

プロジェクトセカイ書き下ろし楽曲のボカロ版です。

ニーゴ版とはまた違った魅力を見つけてもらえたら嬉しいです。







■配信アルバム:『ピチカートドロップス』

■クリエイター:とあ / ボーカル:初音ミク

■KARENT配信ページ:https://karent.jp/album/3856



あたたかなミクの声と弾むようなメロディで優しく切なく悲しみや痛みを溶かしてくれるあの名曲がついに配信です!

7年の歳月を経て新たに色鮮やかさを増した旋律をお聴き逃しなく。



【クリエイターコメント】

2016年投稿のCDにも未収録の楽曲です。

ミクの声は当時の調声のままで、印象が変わりすぎない程度に楽器音の入れ替え等調整しつつ、ミックスとマスタリングは2023年版です。







■配信アルバム:『Assassination』

■クリエイター:沫尾 / ボーカル:KAITO

■KARENT配信ページ:https://karent.jp/album/3859



忍び寄るように、しかし重く確かな存在感で圧倒する研ぎ澄まされたダークチューン。

不穏ながらどこか神々しいサウンドとじわじわと確実に追い上げられるような肉薄感がたまりません。



【クリエイターコメント】

仄暗いKAITO曲です。

普段よりも音数少なめの作りとなっていますので、KAITOの息遣いや演奏の間などを楽しんでいただけると嬉しいです。







■配信アルバム:『私は、私達は/ももいろの鍵』

■アーティスト:MORE MORE JUMP!

■KARENT配信ページ:https://karent.jp/album/3843



iOS/Android向けリズム&アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』の異色アイドルユニット・MORE MORE JUMP!の7th Singleが配信開始!

Guianoさんによる『私は、私達は』、いよわさんによる『ももいろの鍵』2曲のセカイver.を収録しています。



(C) SEGA/(C) CP/(C) CFM

※『私は、私達は/ももいろの鍵』をご紹介いただく際は、クレジットの明記をお願いいたします。







『KARENT』では、新しく配信を開始した楽曲の情報をクリエイターさんのコメントつきで、毎週水曜日にまとめてお知らせいたします。来週もご期待ください!



『KARENT』公式WEBサイト:https://karent.jp/

『KARENT』 公式Twitter:https://twitter.com/KarenT_Crypton





【お問い合わせ先】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 KARENT担当

E-mail:karent@crypton.co.jp



<参考情報>



▼『KARENT』とは https://karent.jp/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が運営するボーカロイド音楽専門レーベル。SpotifyやApple Music、YouTube Music、LINE MUSIC等の世界の主要ストリーミングサービス、TikTok、Instagram等のSNS、iTunes Store、Amazon Music等のダウンロードストアへの音源配信を行っている。また、クリプトン公式イベントで使用された楽曲のリリースや、バーチャル・シンガーの記念日ごとに実施している配信特集も人気である。



▼『初音ミク』とは https://piapro.net/

歌詞とメロディーを入力すると歌わせることができる歌声合成ソフトウェアとして、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が2007年に開発。大勢のクリエイターが『初音ミク』で作った音楽をインターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなり、今では「バーチャル・シンガー」としても多方面で活躍している。



2014年から展開している初音ミクの世界ツアーシリーズ「MIKU EXPO」は、世界30都市にて計68公演を実施。また、3DCGライブと創作の楽しさを体験できる企画展を併催した国内最大規模のイベント『初音ミク「マジカルミライ」』は、2022年に10回目を迎えた。他にも国内外で様々な関連イベントが実施されており、冨田勲の「イーハトーブ交響曲」「ドクター・コッペリウス」にプリマドンナとして出演、レディー・ガガの2014年北米ツアーでオープニングアクトを担当するなど、著名なアーティストとのコラボレーション実績もある。



さらに、歌舞伎や人形浄瑠璃といった伝統芸能への出演、文化財修理プロジェクトへの支援を目的とした〈冬木小袖〉〈見返り美人図〉とのコラボレーションなど、日本伝統文化を広める活動にも寄与。東京国立博物館の「150年後の国宝展」では「150年後の国宝候補」に選出された。



※ 『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャル・シンガーです



※「VOCALOID(ボーカロイド)」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です



<会社概要>





サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、3,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットホームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



会社名:クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者:代表取締役 伊藤博之

所在地:〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立:1995年7月



コーポレートサイト:https://www.crypton.co.jp/



