［IMAGICA GROUP］

課題と解決を［IPｘクラウド］で繋ぐシステム＆サービスプロバイダー



映像の企画から制作、映像編集、配信・流通向けサービスに至るまでを、グローバルにワンストップでお届けする株式会社 IMAGICA GROUP（本社：東京都港区、代表取締役社長：布施 信夫）のグループ会社で、放送／映像関連機器の開発・製造・販売・輸出入を手掛ける株式会社フォトロン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 瀧水 隆、以下「フォトロン」）は、2023年11月15日（水）～17日（金）の3日間、幕張メッセで開催される日本随一の音と映像と通信のプロフェッショナル向け国際専門展示会「InterBEE2023」に出展いたします。







出展コンセプト





フォトロンブースでは、《 課題と解決を［IPｘクラウド］で繋ぐ システム＆サービスプロバイダー 》をテーマに、クラウド、ST2110、SRTなどのテクノロジーを活用し、LiveからPostまで映像制作を幅広くサポートするソリューション・サービスを出展いたします。

Webベースのソフトウェアでマルチベンダー機器間の相互運用性を実現する統合制作システム、ハイブリッドクラウド制作システム、パブリックインターネットを活用した映像伝送サービスなどを展示し、高品質で付加価値のあるコンテンツを維持しながら効率的なワークフローを実現するプロダクション環境をご提案。実機展示コーナーに加え、バーチャルとリアルを融合したXRステージ、フォトロン本社と「InterBEE2023」会場をインターネット接続したリモートオペレーション環境の体験など、フォトロンならではのユニークなソリューションやサービスを幅広くご紹介します。

さらに、フォトロンが参加する同時開催の特別企画展『InterBEE IP Pavilion』では、EVS社ビデオサーバ「IP対応XT-VIA」やブロードキャストコントローラ「Cerebrum」などEVS社の最新機器によるIPを活用した「リソースの共有」と「共通基盤化」へのアプローチをご覧いただきます。



▼ InterBEE2023 フォトロン出展内容

https://www.photron-digix.jp/promotion/interbee2023/



出展内容





●XRライブステージ

イベント等の配信時に新しい表現として認知が進みつつある“XR演出”。ライブステージでは、Vizrt社XRシステム、Pixotope社カメラトラッキングシステムを活用し、IP×クラウドをテーマにフォトロンが提案する各種ワークフローや取扱製品をご紹介します。

Vizrt社の最新バージョン「Viz5」とUnreal Engineを連携するためのプラグイン「Unreal Render Blade」を使ったXRシステムに加え、Webベースの統合制作システム、ハイブリッドクラウドソリューション、およびクラウドを利用したライブ・ポストプロダクションサービスのプレゼンテーションを、XR技術を活用して行います。



●Live Productionゾーン

Live Productionゾーンでは、スポーツ中継に革命を起こすAIライブスーパースローやクラウドベースグラフィックス等の新たなライブ制作システムに加え、映像音声信号のリソースやそれらを処理するデバイスを統合的に管理・運用するソリューション「STORC」をご紹介します。



・Webベース統合制作システム Photron STORC

・AIスーパースロー生成サービス EVS XtraMotion

・プロキシマルチカメラレビュー EVS MultiReview

・IP/4K/HD対応ビデオサーバ EVS XT-VIA

・低遅延IP/SDIマルチビューワ EVS Neuron View

・ライブキャプチャ・ストリーミング Telestream Live Capture

・ビジュアルQCメディアプレーヤー Telestream GLIM

・ファイルフロー統合プラットフォーム Telestream Vantage

・クラウドベーススイッチャー Vizrt Tricaster Vector

・クラウドベースグラフィックス Vizrt Flowics



●Post Productionゾーン

Post Productionゾーンでは、編集から動画管理までクラウド・オンプレミスの環境を選ばずに映像制作環境を提供するソリューションを中心に展示します。また、Adobe Premiere ProからAAFファイルをエクスポートする強力な制作支援ツール「Porter AAF Bridge」を国内初出展します。



・メディアワークフロープラットフォーム Avid MediaCentral

・PremiereからAAFをエクスポート Photron Porter AAF Bridge 【New】

・業界標準制作テロッパー Photron TFX-Artist

・映像制作支援プラットフォーム Photron HARBOR

・動画専用クラウドストレージ Photron TASKEE



●Contents Deliveryゾーン

Contents Delivery ゾーンでは、パブリックインターネットを利用した低遅延なIPストリーム伝送や、デジタルコンテンツプロダクション（OTT/ソーシャルメディアに向けたコンテンツの提供）を実現するクラウドサービスを紹介します。国内外に向けたコンテンツ発信に活用できるソリューションです。



・インターネット映像伝送サービス Photron Live Cloud Service(LCS)

・低遅延ビデオストリーミング Haivision PRO/StreamHub/MakitoX4

・エッジコンピューティング エンコーダ Videon EdgeCaster Node/Max/2GO【New】

・クラウドコンテンツ制作サービス Backlight Wildmoka Clip Studio



●参考出品

独自開発のマイクアレイで音声をキャプチャし、AIエンジンで音声分離やノイズ除去等を行いながらミキサーへ音声を送る最先端のオーディオシステムを出展します。



・AIオーディオキャプチャー Insoundz AudioMind【New】



InteBEE2023 開催概要





² 名 称 InterBEE2023

² 会 期 2023年11月15日（水）-17日（金） 10:00～17:30 *最終日は17:00まで

² 会 場 幕張メッセ【フォトロンブースNo.Hall4/4516】

アクセス：https://www.inter-bee.com/ja/access/train/

² 主 催 一般社団法人 電子情報技術産業協会

公式サイト：https://www.inter-bee.com/ja/



株式会社フォトロン







独創的で先進的な新技術を使って、画像処理の最先端市場を創造し、世界を目指してまいります。

・会社名：株式会社フォトロン

・本 社：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング 21階

・代表者：代表取締役社長 瀧水 隆

・創 業：1968年7月10日

・資本金：1億円

・事業内容：放送用映像機器、民生用および産業用電子応用システム（CAD関連ソフトウェア、ハイスピードカメラ・画像処理システム、その他）の開発、製造、販売、輸出入

・URL：https://www.photron.co.jp/

・X（旧 Twitter）：https://twitter.com/Photron_PR



株式会社IMAGICA GROUP







1935年の創業以来、新たな“映像”の価値創出に挑戦し続け、これからも「世界の人々に”驚きと感動”を与える映像コミュニケーショングループ」を目指してまいります。

・会社名：株式会社IMAGICA GROUP / IMAGICA GROUP Inc.

（東証プライム市場、証券コード：6879 イマジカG）

・代表者：代表取締役社長 社長執行役員 布施 信夫

・所在地：〒105‐0022 東京都港区海岸一丁目14番2号

・創立：1935年2月18日

・資本金：33億6百万円

・事業内容：映像コンテンツ事業、映像制作サービス事業、映像システム事業等を営むグループ会社の事業の統括

・URL：https://www.imagicagroup.co.jp/

・X (旧Twitter)：https://twitter.com/IMAGICAGROUP



企業プレスリリース詳細へ （2023/11/07-15:16）