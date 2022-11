[READYFOR株式会社]

日本初・国内最大級のクラウドファンディングサービス「READYFOR」を運営するREADYFOR株式会社(本社:東京都千代田区、 代表:米良はるか)と株式会社金剛組(所在地:大阪府大阪市天王寺区、代表取締役社長:多田俊彦、以下 金剛組)が、業務提携を締結いたしました。



金剛組は、西暦578年に創業、世界最古の企業と言われております。これまで多くの社寺建築の設計・施工・文化財建造物の復元、修理等の業務を中心とした事業を展開し、全国各地の神社仏閣の修復・復元等を手掛けています。



本提携では、金剛組がクラウドファンディングに興味がある神社仏閣等をREADYFORに紹介し、READYFORは寄付金を募るためのサポートを提供いたします。









近年、人口減少や高齢化に伴い氏子・檀家が減少し氏子費・檀家料による収入の減少や新型コロナウイルス感染症の長期化による行動制限の影響で拝観料収入が減少するなど、経済的に厳しい状況に置かれている神社仏閣が増えています。



READYFORではこれまで神社仏閣に関するプロジェクトを160件以上公開し、累計6億円ものご支援を集めてまいりました。特に、同カテゴリーの2021年の支援金額はコロナ禍以前と比較すると約4倍に広がっています。今年6月には世界遺産法隆寺が1億5,000万円以上のご支援を集め、神社仏閣関連プロジェクト国内最高金額を記録するなど注目が集まっています。



今回の提携を通じて、金剛組と取引のある全国の神社仏閣にREADYFORをご活用いただくことで資金調達手段の多様化を図り、これまで経済的課題で難しかった建物の修繕や復元等の実現に寄与してまいります。



今回の提携後初号となるプロジェクトは以下のとおりです。







プロジェクト概要





・プロジェクトタイトル:松尾山護國光勝寺|日蓮宗九州唯一の本山 、令和大改修にご支援を

・ページURL:https://readyfor.jp/projects/matsuozan

・目標金額:500万円

・実行者:松尾山護國光勝寺

・形式:寄付金控除型 / All or Nothing ※All or Nothing形式は、期間内に集まった寄付総額が目標金額に到達した場合にのみ、実行者が寄付金を受け取れる仕組みです。

・公開期間:2022年11月1日(火)10時 ~2022年12月23日(金)23時

・資金使途:建物の改修費用

・概要:松尾山護國光勝寺は、佐賀県小城市の地で700年以上の歴史を持つ、日蓮宗九州唯一の本山です。そんな歴史ある光勝寺ですが、元々檀家様が少なく、コロナ禍でのご参拝客の減少もあり、現在では運営費の捻出すら苦慮される状況です。未だ実現できていない経年劣化の激しい本堂の大屋根を修理するため「令和の大改修」と銘打ち、クラウドファンディングに挑戦します。











READYFOR株式会社について





「誰もがやりたいことを実現できる世の中をつくる」をビジョンに日本初・国内最大級のクラウドファンディング事業、寄付・補助金マッチング事業を運営しています。2011年3月のクラウドファンディングサービス開始から約2万件のプロジェクトを掲載し、120万人以上から280億円以上の資金を集め、国内最大級のクラウドファンディングサービスとして、中学生から80代の方まで幅広い方々の夢への一歩をサポートしています(2022年10月時点)。



・会社名:READYFOR株式会社

・代表者:米良はるか、樋浦直樹

・所在地:東京都千代田区一番町8 住友不動産一番町ビル 7階

・設立:2014年7月

・資本金:1億円

・会社ページURL:https://corp.readyfor.jp/

・「クラウドファンディングサービス READYFOR」URL:https://readyfor.jp

・「READYFOR 継続寄付サービス」URL:https://readyfor.jp/fundraising/

・「レディーフォー 遺贈寄付サポートサービス」URL:https://izo.readyfor.jp/

・「基金・寄付・補助金 企画運営サービス」URL:https://fund.readyfor.jp/







株式会社金剛組概要





・社 名:株式会社金剛組

・代表者:代表取締役社長:多田俊彦

・所在地:大阪市天王寺区四天王寺1丁目14番29号

・設 立:第30代敏達天皇7年(西暦578年)

・資本金:3億円

・事 業:社寺建築の設計・施工・文化財建造物の復元、修理等、総合建設およびこれに附帯関連する一切の業務

・ウェブサイト:https://www.kongogumi.co.jp



