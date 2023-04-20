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【株式会社DYM】 タイ・バンコクのDYMインターナショナル…

【株式会社DYM】 タイ・バンコクのDYMインターナショナルクリニック、眼科診療日数の拡大「さらなる利便性の向上」

［株式会社DYM］

WEB事業や人材事業、海外医療事業等を行う株式会社DYM（読み：ディーワイエム、本社：東京都品川区、代表取締役社長：水谷佑毅）の関連会社であるDYM Medical Service　Co., Ltd.（読み：ディーワイエムメディカルサービス、本社：タイ・バンコク、代表取締役社長：水谷 佑毅）は、タイで展開する「DYMインターナショナルクリニック」「DYM Health Check Up Clinic」の2023年5月1日（月）より眼科診療日数を拡大いたします。




■概要
「DYMインターナショナルクリニック」「DYM Health Check Up Clinic」では2023年5月1日（月）より新たに日曜日(9:00-12:00)を追加し、眼科診療日数を週1から2日へ拡大いたします。
場所はいずれもトンロー49院でご利用いただけます。
お薬や治療によっては海外損害保険が適用される場合もございます。

■主な診療内容
・ものもらい
・ドライアイ
・アレルギー性結膜炎
・感染症結膜炎
・白内障
・結膜下出血など

■診療日
木：トンロー49院（15:00-18:00）
日：トンロー49院（9:00-12:00）

ご予約方法：お電話もしくは LINE(＠dymclinic)の［外来予約］のボタンからご予約いただけます

DYMインターナショナルクリニック及びDYM Health Check Up Clinicは、タイにおける日本式医療の充実に貢献し、タイに住む日本人の健康推進をサポートいたします。

■DYM Health Check Up Clinic トンロー49院概要


主医師　　　：Dr. Som-O
所在地　　　：139, RQ49 Mall 4th Floor, Unit 541,Soi Sukhumvit 49(Klang), Klongton-Nua, Wattana,Bangkok 10110
診療内容　　：一般診療科・小児科・婦人科・皮膚科・整形外科・眼科・健康診断
診療時間　　：月～日　
9:00～13:00（12：30 最終受付）
14：00～18：00（17：30 最終受付）
休診日　　　：12月31日、1月1日、1月2日、1月3日、ソンクラーン
お客様からのお問い合わせ先：＋66（0）2-018-7895

■DYM インターナショナルクリニック　プロンポン33/1院概要


主医師　　　：Dr. Kwan Dr. Noi
所在地　　　：593/29-41 Soi Sukhumvit 33/1, Sukhumvit Rd.,Khlong Tan Nua, Watthana, Bangkok 10110プロンポン駅徒歩3分
診療内容　　：一般診療科・小児科・皮膚科
診療時間　　：月～日
9：00～13：00（12：30 最終受付）
14：00～18：00（17：30 最終受付）
休診日　　　：12月 31日、1月1日
電話番号　　：＋66（0)2-107-1039

■DYM Medical Service Co.,Ltd.　会社概要
１.商号 　　　　　：DYM Medical Service Co., Ltd.
２.代表取締役社長 ：水谷 佑毅
３.設立年月日 　　：2013年9月
４.資本金 　　　　：8,000,000 バーツ
５.本店所在地 　　：Room S306,79 soi Sukhumvit 39,Sukhumvit Road, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110
６.従業員数 　　　：40名（2020年7月24日現在）
７.事業内容　　 　：日本人向け病院事業
８.URL　　　　　 ：http://dymclinic.com/

企業プレスリリース詳細へ （2023/04/20-13:46）

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