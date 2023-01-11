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【全国男子駅伝】47チームのエントリーを発表！世界選手権日本代表の田澤廉が出場

［公益財団法人日本陸上競技連盟］



2023年1月22日（日）平和記念公園前（広島）にて「天皇盃 第28回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会」を開催いたします。
この度、全47都道府県のエントリー選手が発表されましたのでお知らせします。
今大会には「オレゴン2022世界選手権」日本代表の田澤廉（駒澤大学）、「カリ2022 U20世界選手権」日本代表の吉岡大翔（佐久長聖高校/5000m7位入賞）、佐藤圭汰（駒澤大学／ダイヤモンドアスリート）らがエントリー。
当日はテレビ放送・ラジオ放送での生中継も予定しておりますので、選手たちへの応援をよろしくお願いいたします。

【オレゴン2022世界選手権】日本代表選手
◆田澤廉（駒澤大学）
世界選手権出場種目：男子10000m
青森代表

フォート・キシモト

▼【JAAFファン投票2022】 田澤廉選手からのメッセージ
https://youtu.be/QOjWDHHJrhg　　



【カリ2022 U20世界選手権】日本代表選手
◆吉岡大翔（佐久長聖高校）
U20世界選手権出場種目：男子3000m、5000m（7位入賞）
長野代表


◆佐藤圭汰（駒澤大学）★ダイヤモンドアスリート
U20世界選手権出場種目：男子3000m
京都代表

アフロスポーツ

【ダイヤモンドアスリート】第9期認定アスリート紹介
https://youtu.be/zubTAUsuTWM



【天皇盃 第28回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会】
■日本陸連大会ページ
https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1688/

■オンエア情報1月22日(日)　生中継
・テレビ NHK総合 12時15分～
・ラジオ RCC発 全国38局ネット 12時15分～

【オレゴン世界選手権】特設サイト
https://www.jaaf.or.jp/wch/oregon2022/

■フォトギャラリー～熱い戦いの瞬間を振り返ろう～
https://www.jaaf.or.jp/wch/oregon2022/gallery/
■【オレゴン世界選手権】日本代表選手の様子をお届け：チームカメラ
https://www.jaaf.or.jp/wch/oregon2022/news/article/16763/
■【オレゴン世界選手権】各日の選手コメントはこちら！
https://onl.sc/iq6kuXY

企業プレスリリース詳細へ （2023/01/11-21:46）

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