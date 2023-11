[4℃]

株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ(所在:東京都品川区 代表取締役社長:瀧口昭弘)が展開するジュエリーブランド「4℃」は、夜空や海、月に着想したモチーフに幸せを祝福する青いきらめきを配した「2023 Christmas Collection」を2023年11月3日(金)より全国の4℃店舗および公式オンラインショップにて発売いたします。







4℃の2023 Christmas Collectionのテーマは「BLESSING BLUE」。海の豊かな青や夜空の神秘的な青、そして夜空にきらめき海に映る月の輝きを表現したリュクスな印象のコレクションです。



今年は、古くから幸せを呼ぶと言い伝えられている青を主役に、深みのある輝きが特徴のタンザナイトやダイヤモンド、トパーズが聖なる夜を祝福。4℃ならではの曲線美で、夜空と水面に輝くダブルムーンや波にきらめくしずく、青く深い空で光る星々を表現しました。やわらかなスクエア型のオリジナルカット「ブレッシングカット」を施したストーンが、身に着ける人を上品に彩ります。



深いブルーの煌めきに、クリスマスの夜の美しい情景を想って。あなたとあなたの大切な方へ、幸せを運びます。





■ダブルムーンの輝きを映すイエローゴールドとブルーのコントラスト



K10YG Necklace / Tanzanite / Diamond / Topaz ¥44,000 K10YG Necklace / Diamond / Topaz ¥35,200

K10YG Bracelet / Tanzanite / Topaz ¥35,200 K10YG Pierced Earrings / Tanzanite / Topaz ¥44,000 K10YG Pierced Earrings / Topaz ¥35,200 K10YG Ring / Tanzanite / Diamond /Topaz ¥46,200



夜空と水面に映り込むダブルムーンや、煌めく星々からインスピレーションを受けたシリーズ。幻想的な情景を、イエローゴールドの地金のラインに留められたブルーの天然石で表現しました。クリスマスへの祝福をきらめきの中に閉じ込めるように、タンザナイトやダイヤモンド、トパーズがイエローゴールドのコントラストで輝く、目を惹くデザインです。

大切な人とかけがえのない時間を過ごすクリスマス。「幸せを呼ぶ」との言い伝えがある青を主役に描いたジュエリーにあなたの想いを寄せて。



■地金の曲線美に夜空の輝きをのせたジュエリー



SV(Ptc) Necklace / Tanzanite / Diamond / Topaz ¥24,200

SV(K18YGc) Necklace / Tanzanite / Diamond / Topaz ¥29,700



SV(K18YGc) Ring / Tanzanite / Topaz ¥24,200 SV(Ptc) Pierced Earrings / Topaz ¥24,200

SV(K18YGc) Ear Cuff / Tanzanite / Topaz ¥19,800



冬の夜空に広がるきらめきを様々な天然石のセッティングで表現したジュエリー。揺らめく大粒のストーンが一番星を連想させるネックレスは、空に浮かぶ月と星に祝福されているかのような華やかなデザインです。月のモチーフから流れるようにしずく型のトパースが揺れる、ラリエット風のネックレスは、主役級の存在感を放つアイテム。海に浮かぶ月をモチーフにしたリングは、リズミカルに並んだ月や天然石の透き通ったブルーの輝きが手元を華やかに彩ります。



■胸元が華やぐゴールドとプラチナのリュクスな煌めきに照らされて



Pt & K18YG Necklace / Tanzanite / Diamond ¥79,200 Pt Necklace / Tanzanite / Diamond ¥69,300



プラチナとゴールドのサークルを繋ぐことで夜空に輝く月の光と、水面に映って揺れる月影を表現したリュクスなネックレスも登場。装いを選ばないミニマムなデザインながら、タンザナイトとダイヤモンドが上品に揺れる贅沢なジュエリーです。



■耳回りに夜空の輝きを添えるセットジュエリーも



SV(K18YGc) Ear Cuff & Pierced Earrings set / Topaz ¥22,000

SV(K18YGc) Ear Cuff & Earrings set / Topaz ¥22,000



イエローゴールドカラーの地金に星のようなトパーズがきらめく、イヤーカフとピヤス、イヤーカフとイヤリングのセットも。冬の空に煌々と輝く星と三日月を思わせる地金のラインが魅力のセットジュエリーが、耳元を明るく照らします。



■人気モチーフに冬の情景を映した限定ジュエリー



K10PG Necklace / Topaz ¥20,900 K10WG Necklace / Topaz ¥20,900

K10YG Necklace / Tanzanite / Amethyst / Topaz ¥35,200 K18PG Necklace / Diamond ¥49,500



大粒のトパーズを、三日月をモチーフにした6つの石座で優しく包み込んだネックレスが登場。ストーンは、古くから縁起が良いといわれる六角形(ヘキサゴン)のオリジナルカットで、存在感のある輝きを放ちます。月を模した地金にダイヤモンドを繊細に留めたリバーシブルのネックレスなど、シーンを選ばずにあなたの日常に寄り添うジュエリーをご用意しました。



永遠に変わることのない美しい豊かな青にクリスマスの想いを込めた特別なジュエリー。大切な人への変わらない想いを伝えるプレゼントにも、明日の自分を凛と照らすご褒美ジュエリーにも。



■Special Present





2023 Christmas Collectionをご購入いただいたお客様には、先着数量限定でタンザナイトのような深いブルーが美しいオリジナルキャンドルをプレゼントいたします。クリスマスにぴったりなやわらかで上品な香りをと共に、素敵なひと時を。



※数に限りがございます。

詳しくはショップスタッフまでお問い合わせください。





■”BLESSING BLUE”限定ケース







2023 Christmas Collectionのジュエリーは、美しく深い青い世界をイメージした輝く宝石のような特別なケースにお包みしてお渡しいたします。



※数に限りがございます。

詳しくはショップスタッフまでお問い合わせください。







【4℃公式サイト】

https://www.fdcp.co.jp/4c-jewelry/special/christmas/?bid=4c-jewelry



