[and factory株式会社]

マンガアプリ「サンデーうぇぶり」限定企画



and factory株式会社(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:青木倫治、以下and factory)と、株式会社 小学館(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:相賀信宏、以下小学館)が共同運営するマンガアプリ「サンデーうぇぶり」は、大人気作品『名探偵コナン』の連載1,100回突破を記念し、合計90巻分を順次無料で読めるキャンペーンを実施しています。







最終第3弾については、61巻~90巻までを11月22日18:00~12月7日まで無料で公開中です。

イベント期間中累計2800万PVを超える閲覧数を記録!

『名探偵コナン』史上最大級の無料開放施策となりますので、この機会をお見逃しなく。



また、同時に11月30日発売の週刊少年サンデー2023年1号から開始となる、新章へつながる予告動画【The Untold Tale】を配信開始。新たな展開にご期待ください。





さらに「サンデーうぇぶり」で週刊少年サンデーを定期購読すると、『名探偵コナン 追跡ファイル』にて、まだ単行本化されていない1,092~1,102話を無料で読むことができます。この機会に、『名探偵コナン』の本誌掲載分超重要回の1,103話に追いつきましょう!



期間:11月22日18:00~12月7日まで



詳細は下記特設サイトをご覧ください

https://app.sunday-webry.com/event/conan_90free/







アプリ概要





《アプリ名》 サンデーうぇぶり

《ジャンル》 公式マンガアプリ

《内容》

・「少年サンデー」「ゲッサン」「サンデーGX」各誌掲載作品の話配信

・『サンデーうぇぶり』オリジナル作品の話配信

《価格》基本無料(一部アプリ内課金有り)

《対応プラットフォーム》 iOS / Android

▸DLリンク https://sundaywebry.page.link/eBxr

《公式サイト》https://www.sunday-webry.com/

《公式Twitter》https://twitter.com/SundayWebry







and factoryについて





and factoryは「日常に&を届ける」こと、つまり人々の生活を豊かにするサービスを提供することをミッションとしており、エンターテイメントに留まらない様々な領域で事業可能性に真摯に向き合っています。



【会社概要】

代表者 代表取締役社長 青木倫治

所在地 〒153-0042

東京都目黒区青葉台3-6-28

住友不動産青葉台タワー9F

設立 2014年9月16日

資本金 551百万円(2022年 8月末現在)

従業員数 117名(2022年 8月末現在)

証券コード 7035



