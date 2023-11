[モンスターエナジージャパン合同会社]

全3組の豪華アーティストとコラボした特別キャンペーンを開催



キャンペーン期間:2023年12月5日(火)~12月18日(月)

キャンペーンサイトURL:http://monstermusic2023.jp/

※12月4日午後 ティザーサイトオープン予定







モンスターエナジーは、 今年1年の感謝の気持ちを込めて、12月5日(火)~12月18日(月)の期間中、

豪華アーティスト3組とコラボレーションした企画「モンスターエナジー年末感謝祭」を開催します。先日情報が解禁された『JP THE WAVY』に続き、2組目のコラボアーティストはZ世代から強い支持を受ける『ちゃんみな』です。全ラインナップの情報公開は12月4日(月)を予定しています。



本企画は、期間中に全国のセブン-イレブン各店舗にて対象のモンスター商品を購入することで参加可能です。店頭で2本同時購入することで、各アーティストのステッカーがその場でもらえるほか、レシートに印字されたシリアルナンバーで貯めたポイントで、キャンペーン限定のギアやペアチケットの抽選に応募可能です。



2組目のコラボアーティストは、日本語、英語、韓国語の3ヶ国語を巧みに操るトリリンガルラッパー / シンガーのちゃんみなです。当企画では、フロントとバックにロゴが入った「ちゃんみな 限定スタジアムジャケット」が抽選で100名様に当たります。また、各店先着の限定ステッカーは、キャンペーン特別仕様のカラーリングでアーティストロゴをデザイン。

さらに、今年12月から約2年ぶりの全国ツアー「AREA OF DIAMOND 2」は人気を博し一般販売で即SOLD OUTとなっている東京公演ペアチケットも抽選で各日1組2名様に当たります。

即SOLD OUTしたプレミアムチケットを手に入れる機会を見逃すな!



今年さらなる活躍を見せたちゃんみながラインナップに加わった本企画。モンスターの年末感謝祭のラストを飾るのは、日本だけでなく世界規模で活動を行うあのバンド…。12月4日(月)の最終告知を見逃すな!



キャンペーン概要





キャンペーン名称:「XXXX※ / ちゃんみな / JP THE WAVY の限定ギアを手に入れろ」キャンペーン

※キャンペーンの正式名称は12月4日(月)公開予定です。

対象店舗:全国のセブン-イレブン各店

キャンペーン期間:2023年12月5日(火)~12月18日(月)23:59まで

※応募受付期間:12月20日(水)23:59までの受付

応募方法:1.キャンペーン期間中に対象店舗で、対象商品1本以上を購入

2.レシートに印字されたシリアルナンバーをキャンペーンサイトへ入力して

希望のコースの応募に必要なポイントを貯める

3.希望応募コース分のポイントが貯まったら、

「賞品一覧」からコースを選んで応募

キャンペーンサイトURL:http://monstermusic2023.jp/

※12月4日午後 ティザーサイトオープン予定

対象商品:モンスターエナジー 355ml / モンスターエナジー ゼロシュガー 355ml /

モンスター パイプラインパンチ 355ml /モンスター オージースタイルレモネード 355ml

※モンスターエナジー ボトル缶 500mlは対象外

※店舗によって一部取り扱いのない商品がございます。

賞品:<抽選コース> ※5本で応募

・JP THE WAVY 限定ロゴクッション …抽選で100名様

・ちゃんみな 限定スタジアムジャケット …抽選で100名様

・「AREA OF DIAMOND 2」東京公演ペアチケット …抽選で各日1組2名様

1/29(月) 東京:LINE CUBE SHIBUYA

1/30(火) 東京:LINE CUBE SHIBUYA

・第三弾アーティスト情報 Coming soon...



<店頭先着ステッカー>※2本同時購入で1枚 …各店5種×各4枚

・JP THE WAVY 限定ステッカー(1種)

・ちゃんみな 限定ステッカー(1種)

・第三弾アーティスト情報 Coming soon...

※無くなり次第終了



ちゃんみな 賞品















ちゃんみな プロフィール







日本語、韓国語、英語を巧みに操るトリリンガルラッパー/シンガー。2017年メジャー・デビュー。2019年 2ndフルアルバム「Never Grow Up」を発売し、収録曲の「Never Grow Up」は2021年7月に総ストリーミング回数が1億回を超えた。同年10月には日本武道館での公演も成功させた。2022年9月には自身のルーツでもある韓国にて全編韓国語楽曲「Don’t go (feat. ASH ISLAND)」をリリース。2023年3月には、自身最大規模となる横浜アリーナにてワンマンライブを成功。

そして8月10日(木)には池井戸潤原作ドラマ「ハヤブサ消防団」主題歌の「命日」をリリースする。YouTubeでの全映像の総再生回数は4億回を超え、ストリーミング・サービスやSNSでの強さを誇る。10代~20代を中心に圧倒的な支持を受ける、国内外問わず、今最も注目されているZ世代アーティストの一人である。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/30-13:46)