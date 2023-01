[フェンディ ジャパン]

TIFFANY & CO. X FENDI LAUNCHES EXCLUSIVE BAGUETTE







イタリア・ローマ(Rome)を代表するラグジュアリーブランド フェンディ(FENDI)は、メゾンの伝説的アイコンバッグ「バゲット(Baguette)」の誕生25周年を祝し、ニューヨーク(New York)で創業した世界的ラグジュアリージュエラー、ティファニー(TIFFANY & CO.)と制作した特別な「バゲット」を数量限定で発売いたします。



2022年9月9日、ニューヨークで開催した「フェンディ バゲット 25周年 アニバーサリーコレクション」のファッションショーで発表されたこの「バゲット」は、両ブランドのシグネチャーコードを融合させながらこのバッグとポップカルチャーの歴史に確固たる地位を築く都市、ニューヨークに敬意を表します。



2つのメゾンの出会いは「フェンディ・アット・ティファニー(FENDI at TIFFANY’s)」と名づけることができるかもしれません。数々の物語で有名なこのニューヨークのブランドが「バゲット」を迎え、スターリングシルバーやエナメルを使うことで、「バゲット」と「ナノ バゲット(Nano Baguette)」を最も貴重な形に生まれ変わらせました。「バゲット」の顔とも言えるシルバーのバックルには、両メゾンの頭文字「T」と「F」のロゴがデザインされ、互いを引き立てています。バッグ本体はアイコニックなティファニーブルーに染められ、レジェンダリーな「リターン トゥ ティファニー™(Return to TIFFANY™)」タグがバッグのサイドを飾ります。



「ティファニー x フェンディ バゲット」は、2023年1月5日より世界の一部直営店と公式オンラインストアで数量限定販売、さらにフェンディLINE公式アカウントにてお友達限定で抽選販売いたします。



「ティファニー × フェンディ バゲット」

画像上段「バゲット」 各¥720,500/H15 W27 D6cm

左:サテン×スターリングシルバー製、右:レザー×スターリングシルバー製

画像下段「ナノ バゲット」 各¥434,500/H6.5 W11 D3.5cm

左:サテン×スターリングシルバー製、右:レザー×スターリングシルバー製

税込価格、数量限定



