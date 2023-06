[Mouser Electronics, Inc.]



半導体と電子部品の幅広い品揃え(TM)と新製品投入(New Product Introduction: NPI)のリーディング・ディストリビュータであるMouser Electronics(マウザー・エレクトロニクス 本社:米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー)は、Matter プロトコルにスポットを当てた、受賞歴のある「Empowering Innovation Together(TM)(EIT)」シリーズのエピソード2を公開いたしました。

エピソード2では、Connectivity Standards Alliance(CSA)と業界をリードするメーカーから世界的なテクノロジー専門家を招待して、市場への導入から設計の仕様まで、Matterのすべての側面を取り上げます。



エピソード2の詳細





教育的なインタビュー、インフォグラフィック、記事、ウェビナー、ブログを通して、インテグレーションのために適切なシステム・オン・モジュール(SoM)を選択する方法、製品開発でMatterを使用するためのヒント、Matterに基づいてアプリケーションを開発するためのチュートリアルなどのトピックを取り上げます。



Matterシリーズでは、マウザーのテクニカルコンテンツディレクターであるレイモンド・インがホストを務めるポッドキャスト「The Tech Between Us」の新しい2つのエピソードが公開されています。エピソードのパート1とパート2では、CSAの最高技術責任者であるクリス・ラプレ氏を迎え、市場にMatterを導入するための情報を提供し、この新しい標準に対応するスマート・ホーム・デバイスの種類を紹介します。また、CSAがMatterで果たす役割や、今後の注目分野についても掘り下げて解説します。3つ目のポッドキャスト「In Between the Tech」は、NXP Semiconductors(NXP Semiconductors、本社:オランダ、アイントホーフェン、以下:NXP)のワイヤレス接続マーケティング担当ディレクターであるスジャーター・ニーディグ氏へのインタビューです。ニーディグ氏は、Matterプロトコルのハードウェアとソフトウェアの種類、製品の設計と開発の段階でメーカーに与える影響、Matterを使用して設計する際にエンジニアが検討するべき事項について説明します。



NXP、Silicon Labs、STMicroelectronics、Schneider Electric、Texas Instruments、Infineon Technologies、Nordic Semiconductor、Microchip Technologyを含む大手の半導体メーカーから幅広い業界サポートを受けているMatterは、スマート・ホーム・テクノロジーに革新をもたらすことが期待されています。

今回マウザーは、この新しい標準の力を活用した製品を設計するために必要な知識をエンジニアや開発者に提供するインサイトとリソースを紹介します。



詳細は下記URLをご覧ください。

https://www.mouser.com/empowering-innovation/matter-protocol/



マウザーのコメント





マウザーのテクニカルコンテンツディレクターであり、ポッドキャスト「The Tech Between Us」のホストも務めているレイモンド・インは次のように述べています。「私は、企業や個人がMatter標準を活用することで、相互に接続された機器によって私たちを結びつける世界の実現に貢献していることを目の当たりにし、共有できることを大変嬉しく思います。」



エピソードの共同スポンサーには、Nordic Semiconductor(Nordic Semiconductor、本社:ノルウェー・トロンヘイム)、Schneider Electric(Schneider Electric、本社:フランス リュエイユ・マルメゾン)、Texas Instruments(Texas Instruments、本社:米国テキサス州ダラス)、NXP、STMicroelectronics (STMicroelectronics、本社:スイスジュネーブ)、Silicon Laboratories(Silicon Laboratories Inc、本社:米国テキサス州オースティン)、Infineon Technologies(Infineon Technologies AG、本社:ドイツノイビーベルク)、Microchip Technology(Microchip Technology、本社:米国アリゾナ州チャンドラー)の各メーカーが名を連ねています。マウザーのEITプログラムは、引き続き、ポッドキャスト「The Tech Between Us」の対話を補足する洞察に満ちた様々なコンテンツを提供していきます。



Matter標準に続いて、EITシリーズではさらに、デジタル治療、環境センサー、Wi-Fi 7、産業機械についてのビジョンを探求します。進化する世界に追随するために必要となる技術開発を解き明かし、市場における様々な新製品にスポットを当てます。



マウザーの「Empowering Innovation Together(TM) プログラム」は2015年に開始し、業界で最も認知されている電子部品プログラムの1つです。プログラムの詳細は下記URLをご覧ください。

https://www.mouser.com/empowering-innovation/



マウザーのニュースについては下記URLをご覧ください。

https://www.mouser.com/newsroom/



マウザー・エレクトロニクスについて





バークシャー・ハサウェイ社のグループ企業であるマウザー・エレクトロニクスは、提携する大手メーカーの新製品のいち早い販売に尽力する、半導体と電子部品の正規代理店です。世界中の電子設計技術者とバイヤーに向けて、当社のウェブサイト mouser.com は、多言語・多通貨に対応し、1,200を超える取り扱い電子部品ブランドから680万点以上の製品を掲載しており、世界27カ所のサポート拠点には、現地の言語、通貨、時間帯で対応できる熟練したカスタマーサービスセンターを設置しています。また、米国テキサス州ダラスに、9万平方メートル(東京ドームの約2倍)におよぶ最新鋭の物流センターを整備し、223カ国65万人以上のお客様に向けて製品を発送しています。詳しくは、http://mouser.comをご覧ください。



