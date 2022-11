[株式会社トンカチ]

マリアンヌが毎月新作を届けてくれる連載企画「マリアンヌの季節の風」がスタートします。第1弾の今回は、象をモチーフにした「ぞうのかびん」をメインとした作品が発表されました。







株式会社トンカチ(東京都渋谷区、代表:勝木悠香理)は、スウェーデンの陶芸家、マリアンヌ・ハルバーグのオリジナル作品最新作「ぞうのかびん」シリーズを、2022年10月28日(金)にリリースした。

マリアンヌ季節の風



マリアンヌの季節の風は、マリアンヌが(ほぼ!)毎月、新作を届けてくれる連載企画です。彼女の心が赴くままに、自由きままに作った作品を(ほぼ!)毎月ご紹介・販売いたします。作品は主に花瓶になる予定ですが、マリアンヌならではの楽しい脱線ももちろんご期待ください。(特設サイトより)



【秋の風】まず最初は、象の花瓶。







ある日偶然に、インスタグラムで象の画像を見たマリアンヌは、「あんなに大きな体で、あんなに大きな鼻をして、どうやって生き残ってきたんでしょ。私なら絶対、チーターやトラに生まれたい。象はゴメンだわ」と思ったそう。けれど象は自然の中でちゃんと生き残っていて、あくせくせず、私たちより平和そうに見える。そのことが、彼女の象への興味を掻き立てます。象は不器用だけど、面倒見がよくて情にもろいらしい。そんな噂も気に入りました。そして、シンプルで安定した象の形は、ひじょうに花瓶向きであることにも気づきました。これが決め手となって、いつもと違うものが作りたくなっていた彼女は、象の花瓶を作ることに決めたのです。





ぞうのかびん



花瓶に象というテーマに選んだマリアンヌは、象という動物の要素をギリギリまで抽象化し、これ以上やると象じゃなくなりそうな象を作り上げました。花瓶の中では大きいものではありませんが、その存在感は群を抜いています。動物モチーフの作品が少ないマリアンヌにとって、象は特別な存在になっていくのかもしれません。







・ぞうのかびん(鼻から水がでるタイプ)

サイズ:W12.5×H14×D4.6cm

素材:陶器

重量:325g

生産国:スウェーデン

価格:44,000円(税込)

・ぞうのかびん(どっしりタイプ)2

サイズ:W11.5×H12.5×D7cm

素材:陶器

重量:335g

生産国:スウェーデン

価格:38,500円(税込)

ぞうのスケッチブック



「ぞうのかびん」が描かれた陶板「ぞうのスケッチブック」。そこに書かれているメッセージは、「KONSTEN ATT ÖVERLEVA ÄR EN BERÄTTELSE SOM ALDRIG TAR SLUT(The art of surviving is a never ending story)」、日本語で「生き残るための術は、終わりがない」という意味だそう。その表情に素直さが感じられる愛らしい作品です。





ぞうのスケッチブック

サイズ:W13.5×H19.5×D0.2cm

素材:陶器

重量:170g

生産国:スウェーデン

価格:44,000(円(税込)

TONKACHI STORE





マリアンヌ・ハルバーグオフィシャルサイトはこちら





マリアンヌ・ハルバーグ / 陶芸家





1952年、スウェーデンの港町ヨーテボリに花屋の娘として生まれる。青春時代に世界を放浪した後、作陶を開始する。唯一無二の作風が先進的クリエイターの注目を集め、若い世代からは憧れの陶芸家として名前が挙がる。アーチストに熱愛されるアーチストである。信条は「Be Kind(やさしくあれ!)」。



