パレードブックスは、2023年6月30日(金)に『Fashion for You』(著:山下万里香)を全国書店で発売いたします。







「服が主役」ではなく「あなたが主役」のスタイリングで、ファッションに悩む大人女性33人が自分の個性を開花させたビフォーアフター写真集、『Fashion for You』が発売となりました!



「あなたが主役」のファッションは、自分の持ち味を認めて受け止める自己受容であり、自己肯定そのもの。服を身に着けることで自然に表情が柔らかくなります。顔立ちは変えられないけど顔つきは変えられる。ありのままの魅力をどんどん発揮できるヒントを、スタイリスト山下万里香がレクチャーします。



家族のため、仕事仲間のため、お客さまのため……。周りの人たちを幸せのために一生懸命過ごしている中で、ふと「自分らしさって何だろう?」とモヤモヤを感じた人に、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。



本書ができるまで





スタイリングで内面と外見の両方から自信が持てるようになった姿を撮影したい――。

パーソナルスタイリストである筆者が、「何を着たらいいかわからない」をきっかけに自分らしさを見失い自信をなくしてしまった女性たちに寄り添い、その人の外見の個性を活かす方法をひとつずつ伝えていくうちにその人の内面が大きく変化していることに気づいたことが本書出版のきっかけです。



1.クラウドファンディングで出演者募集

クラウドファンディングで、この写真集に出演したい人と応援したい人の両方を募り、約550万円の支援を受けてスタートしました。



2.1404ものパーソナルタイプから、魅力を引き出すファッションを提案!

パーソナルカラーやフェイスタイプ・ボディタイプ・ボリュームタイプなど、合計1404のタイプの中からその人に合ったタイプを診断。ライフスタイルや挑戦したい方向性などをカウンセリングし、新しく服を買いたい人はショッピングに同行、手持ち服から自分自身を生かす服を選びたい人にはオンラインで試着姿を見ながら、撮影用の服や小物などを決定しました。



3.撮影

カメラマン、ヘアメイク、ポージング、インタビュアーなど、この企画の主旨に賛同したプロ達が密に打ち合わせを重ねて、撮影する人それぞれの個性が本人の想像以上に発揮されるようにヘアメイクから撮影ロケーションまでの準備を整え、撮影開始。

1日2~3人ずつ、2022年7月から12月までの約半年を掛けて撮影しました。

それと並行して、出演者にはこのプロジェクトに関わる前と後とでの心境の変化をインタビュー。それぞれ違った背景をもちながらも、自分の枠から解放されて晴れやかな気持ちになっている様子が伝わってきます。







4.いよいよ完成!

撮影メイキングやスタッフの裏話なども加え、出演者33名の美しさと共に、写真集に込められたエネルギーや想いを届けられる一冊に仕上がりました。

読んでくださるのあなたの中にも"Fashion for You"が存在していることを感じてもらえますように。



著者プロフィール







スタイリスト・パーソナルスタイリスト/デイズ・ヌーヴォー代表 山下万里香



1979年生まれ。関西外国語大学 国際言語学部卒。

「ときめきスタイル社」にてスタイリスト修行。個性的で心が惹きつけられるようなコーディネート技術と感性を身につける。ファッションと心理学を融合したアドバイスをしたいと考え、2003年よりパーソナルスタイリストとして活動。肌や顔や体型など、その人の個性を生かす色や服の形を分析し、ファッションからヘアメイクまでトータルで人の魅力を引き出している。スタイリングのプロ技術と似合わせのプロ技術を合わせ、誰でも自分で自分らしいコーディネートができるようになるレッスンが人気。納得いく外見になると内面が変化していくことに気づき、心理学を再度学ぶ。2020年よりGALLUP 認定ストレングスコーチとして、人が生まれ持った才能や長所を伸ばすためのコーチングも開始。







■『Fashion for You』スタッフ

ヘア&メイク: 松村美佳

ポージングスタイリスト: 冨森千恵子

フォトグラファー: 植畑美喜

ディレクター: 石田ともよ

インタビュー・ライター: 進麻美子

イラスト: まさごなつみ



出版記念パーティーのご案内





『Fashion for You』出版記念パーティの開催が決定しました!

写真集に出演した一般女性によるショーや撮影の裏話など盛りだくさんの内容です。ショーのあとは出演者に取材していただくことも可能です。



日程:7月30日(日)16:00~19:00

会場:インターコンチネンタル大阪 2F HINOKI

※ファッションショーは前半の部16:00~、後半の部18:20~を予定しております。



お申込みフォーム:https://form.run/@marika-1679391454



書籍情報





書籍:Fashion for You

著者:山下万里香

出版社:パレード

発売日:2023年6月30日

ISBN:978-4-434-32034-7

仕様:B5判/上製/138ページ

定価:2,420円(本体2,200円+税10%)

Paradebooks:https://books.parade.co.jp/category/genre09/978-4-434-32034-7.html

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/4434320343



出版社情報







母体である株式会社パレードはデザイン制作会社。プロの技術と知識により、優れたデザインと高い品質であなたの本づくり&出版をトータルサポートします。



パレードブックスの自費出版

URL:https://www.p-press.jp

TEL:0120-123455

Mail:paradebooks@parade.co.jp



パレードブックスの書籍紹介

URL:https://books.parade.co.jp



【会社概要】

商号:株式会社パレード

大阪本社:大阪市北区浮田1-1-8

東京支社:東京都渋谷区千駄ヶ谷2-10-7

代表取締役:原田直紀

設立:1987年10月20日

資本金:4000万円

事業内容:広告企画・アートディレクション、グラフィックデザイン全般、Webサイト企画・制作、出版事業『パレードブックス』



