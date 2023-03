[バイアコム・ネットワークス・ジャパン株式会社]

パラマウント・グローバル社傘下のバイアコム・ネットワークス・ジャパン株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役社長:キャサリン・パーク)が運営するキッズ&ファミリー向けエンターテインメントチャンネル「ニコロデオン」は、日本時間3月5日(日)午前9時よりカリフォルニア州ロサンゼルスのマイクロソフト・シアターにて開催された「ニコロデオン キッズ・チョイス・アワード2023(Nickelodeon Kids Choice Awards 2023)」の受賞結果内容を発表いたします。







「ニコロデオン キッズ・チョイス・アワード」は、子どもの人気投票で受賞者が決定する、“子どもが主役”の世界最大級の子どもの祭典です。「CBSモーニング」の共同司会者であり、「NFL on CBS」のアナリストでもあるネイト・バールソンとデジタルスーパースターのチャーリー・ダミリオが共同ホストを務め、テレビ、映画、アニメ、音楽など様々なジャンルから、子どもたちの投票で選ばれた大人気のハリウッドスターやシンガーたちを表彰しました。



気になる賞の行方は、まさに今キッズに支持されている作品や豪華アーティストが顔を揃えました。最多3冠を達成したのは、ハリー・スタイルズです。さらに、テイラー・スウィフトは「お気に入りのアルバム」と「お気に入りの女性アーティスト」の2部門を受賞しました。また、BTSは4年連続で「お気に入りのグループ」に輝きました。



さらに、過去30年間、俳優、脚本家、プロデューサー、コメディアン、ミュージシャンとしてコメディ界で活躍したアダム・サンドラーには特別賞として「キング・オブ・コメディ賞」を受賞。通常のニコロデオンのオレンジトロフィーではなく、シルバートロフィーをステージの巨大で豪華な玉座から受け取り、イベント恒例のスライムを前が何も見えなくなるほど勢いよく浴びさせられました。



毎年世代を超えて感動を与えてくれるアスリートを称える「レジェンド賞」では、4度のNBA MVPを獲得したレブロン・ジェームズが。教育や自身のチャリティであるレブロン・ジェームズ・ファミリー財団が設立した学校「I PROMISE School」を通じて、生徒や家族に力を与えたことを中心に、コート内外両面に渡っての功績が評価されました。



パフォーマンスでは、ビービー・レクサによるチャート上位のヒット曲 “I’m Good (Blue);”、 リル・ベイビーによるチャート上位ヒットアルバム『It’s Only Me』から”California Breeze”を彼の子供たちもステージに上がり一緒に披露するなど、今年も大盛り上がりの模様となりました。



なお、本イベントの日本での配信は未定です。





ニコロデオン キッズ・チョイス・アワード2023 ノミネート一覧



【テレビ部門】

お気に入りのキッズテレビ番組

Oops!フェアリーペアレンツ: フェアリーオッド



お気に入りのファミリーテレビ番組

ウェンズデー



お気に入りのリアリティー番組

MasterChef Junior



お気に入りのテレビアニメ

スポンジ・ボブ



お気に入りの女性テレビスター(キッズテレビ)

オリヴィア・ロドリゴ (ハイスクール・ミュージカル:ザ・ミュージカル)



お気に入りの男性テレビスター(キッズテレビ)

ジョシュア・バセット(ハイスクール・ミュージカル:ザ・ミュージカル)



お気に入りの女性テレビスター(ファミリーテレビ)

ジェナ・オルテガ(ウェンズデー)



お気に入りの男性テレビスター(ファミリーテレビ)

フィン・ウルフハード (ストレンジャー・シングス 未知の世界)



【映画部門】

お気に入りの映画

ソニック・ザ・ムービー/ソニック VS ナックルズ



お気に入りの映画女優

ミリー・ボビー・ブラウン (エノーラ・ホームズの事件簿2)



お気に入りの映画男優

ドウェイン・ジョンソン (ブラックアダム)



お気に入りのアニメ映画

ミニオンズ フィーバー



お気に入りのアニメ映画声優(男性)

ドウェイン・ジョンソン (DC がんばれ!スーパーペット)



お気に入りのアニメ映画声優(女性)

セレーナ・ゴメス(モンスター・ホテル 変身ビームで大パニック!)



【音楽部門】

お気に入りのアルバム

“Midnights (3am Edition)”- テイラー・スウィフト



お気に入りの女性アーティスト

テイラー・スウィフト



お気に入りの男性アーティスト

ハリー・スタイルズ



お気に入りのグループ

BTS



お気に入りの曲

“As It Was”- ハリー・スタイルズ



お気に入りのコラボレーション

“Sweetest Pie”- ミーガン・ザ・スタリオン, デュア・リパ



お気に入りのブレイクしたアーティスト

ダヴ・キャメロン



お気に入りのソーシャルミュージックスター

ベラ・ポーチ



お気に入りのグローバルミュージックスター

ハリー・スタイルズ (英国)



【その他部門】

お気に入りの女性クリエイター

チャーリー・ダミリオ



お気に入りの男性クリエイター

MrBeast



お気に入りのソーシャルメディアファミリー

Ninja Kidz TV



お気に入りの女性アスリートスター

セリーナ・ウィリアムズ



お気に入りの男性アスリートスター

レブロン・ジェームズ



お気に入りのゲーム

マインクラフト



お気に入りのセレブペット

Olivia Benson Swift



お気に入りの本

ハリー・ポッターシリーズ





■ニコロデオン キッズ・チョイス・アワードについて

世界中で大人気のキッズ&ファミリー・エンターテインメントブランド、ニコロデオンが主催する、 “子どもが主役”の世界最大のキッズ祭典です。俳優、映画、アニメ、音楽など様々なジャンルから、子どもたちの投票で選ばれた大人気のハリウッドスターやシンガーたちが集結する授賞式には、司会者からプレゼンター、受賞者に至るまで豪華セレブたちが次々と登場します。





■ニコロデオンについて

今年で43年目を迎えるニコロデオンは、子供向けのナンバーワン・エンターテインメント・ブランドです。すべての活動において子供たちを第一に考え、多様でグローバルなビジネスを構築してきました。このブランドは、米国および世界各国でのテレビ番組と制作に加え、消費者向け製品、デジタル、ロケーションベースの体験、出版、長編映画などを手がけています。詳細な情報やアートワークについては、http://www.nickpress.com。ニコロデオンは、パラマウント(Nasdaq: PARA, PARAA)のマルチメディアエンターテインメントブランドの世界的ポートフォリオの一部です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/05-16:15)