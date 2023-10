[JFNC]

ピーター・バラカン、大貫憲章、沖野修也、DJ OSSHY、潮紗理菜(日向坂46)、伊織もえ、 花譜etc… interfmのレギュラーDJが秋におすすめの映画音楽をセレクト!



インターエフエム(東京:89.7MHz)は、10月16日(月)~10月22日(日)までの1週間、秋の音楽キャンペーン「LOVE CINEMA ~Play That Screen Music~」を実施いたします。interfmのDJたちが、担当番組内で<セレクトした理由>や<映画の思い出や見どころ>、<音楽の解説>などとともに楽曲をオンエア(一部番組をのぞく)。interfmのWEBサイトでもニュース記事として随時配信していきます。またDJたちがセレクトした楽曲は、Spotifyのプレイリストにまとめて公開いたします。どうぞ、お楽しみに。







ピーター・バラカン、大貫憲章といったレジェンドDJから、山崎あみ、Guy Perryman、タケ小山、DJ OSSHY、George Cockleなどの生ワイド番組担当DJ、伊織もえ、潮紗理菜(日向坂46)、AMEFURASSHI、花譜など夜の人気番組DJに加え、10月にスタートした新番組から、アンスリューム、uijin のメンバーが映画音楽をセレクト!ダイバーシティなinterfmのDJたちがセレクトしたスクリーン・ミュージックをお楽しみください。





■キャンペーン概要

interfm Autumn Campaign 「LOVE CINEMA ~Play That Screen Music~」

<実施期間> 2023年10月16日(月)~10月22日(日)

<WEB> https://www.interfm.co.jp/news/single/lovecinema10132023

<Spotifyプレイリスト> https://spotify.link/ke0WAgclPDb

<DJ「担当番組」(放送日時)>

山崎あみ 「MUSIClock with THE FIRST TIMES」(月-木 7:00-8:50)

奥宮みさと「レコレール」(月-火 13:30-15:55)

鬼頭由芽 「レコレール」(水-木 13:30-15:55)

伊織もえ 「伊織もえのACG ライブちゅう!」(火 22:00-23:00)

潮紗理菜(日向坂46)「日向坂46 潮紗理菜のサリマカシーラジオ」(火 23:30-24:00)

ライカ(INUWASI)「INUWASIの狗電信」(火 24:00-24:30)

神山羊 「神山羊 Sheep Sleep Sweep」(火25:00-25:30)

天野ひかる(ARCANA PROJECT)「草野華余子とARCANA PROJECTの“相思相愛レディオ”」(火 25:30-26:00)

花譜 「ぱんぱかカフィR(立志編)(水 23:00-23:30)

もなかこゆ(アンスリューム)「アンスリュームのはいぱーらじおっ!」(水 24:30-25:00)

佐藤満春 「レック クリンぱっ!presents 佐藤満春のジャマしないラジオ」(木 22:00-23:00)

ありぃ、りん、ひとちび(uijin) 「uijinのライブMC長いですがラジオでも長いですか?」(木 24:00-24:30)

鈴木萌花(AMEFURASSHI) 「AMEFURASSHIのアメフラナイト!」(木 24:30-25:00)

Guy Perryman 「THE GUY PERRYMAN MIX -Non Stop Flight-」(月-金6:00-6:52)「THE GUY PERRYMAN SHOW」(金 7:00-10:35)

永野 「永野とミッキーのLIVE BUZZ」(金15:00-16:00)

フォーンクルック幹治 「永野とミッキーのLIVE BUZZ」(金15:00-16:00)

森泉アリ 「The Dave Fromm Show supported by 嘉衛門」(金 16:00-18:55)

ジョー橫溝 「The Dave Fromm Show supported by 嘉衛門」(金 16:00-18:55)「Love On Music」(土 18:00-19:00)

Cartoon 「sensor -NightOut in TOKYO」(金 19:00-21:55)

沖野修也 「Tokyo Crossover Radio」(金 22:00-23:00)

大貫憲章 「Kenrocks Nite - Ver.2」 (金 24:00-25:00)

島田翼 「Mint Juice Radio」(金 25:30-26:00)

タケ小山 「Green Jacket」(土曜 5:00-8:55)「SUNDAY FINISHING LINE」(日 16:00-17:55)

南美布 「iHeart Hawaii」(土 10:00-10:55)

DJ OSSHY 「RADIO DISCO」(土15:00-17:40)

亀井佐代子 「RADIO DISCO」(土15:00-17:40)

YU(I Don’t Like Mondays.)「I Don’t Like Mondays. THE ONE」(土 24:00-25:00)

MIOCHIN 「MIOCHINのラジオノセカイ」(土 26:30-27:00)

George Cockle 「Lazy Sunday」(日 11:00-14:56)

渡辺麻耶 「Lazy Sunday」(日 11:00-14:56)

ピーター・バラカン 「Barakan Beat」(日 18:00-20:00)

関谷元子 「荒井商事 presents World Music Cruise」(日 21:30-22:00)



■株式会社InterFM897

会 社 名 : 株式会社InterFM897 (東京 89.7 MHz)

ステーション名 : interfm

代 表 者 : 代表取締役社長 大木秀幸

所 在 地 : 〒140-0002 東京都品川区東品川1丁目3-3 テレビ東京天王洲スタジオ7階

資 本 金 : 2億8750万円

主な事業内容 : 外国語超短波放送事業および放送番組制作など

設 立 年月日 : 1995年9月14日

開 局 : 1996年4月1日

放 送 区 域: 東京都23区および横浜市・川崎市・千葉市・さいたま市・成田国際空港を含む首都圏地域

公 式 サ イ ト : https://www.interfm.co.jp/

radiko URL : https://radiko.jp/#!/live/INT

<X(Twitter)アカウント> @InterFM897

<ハッシュタグ> #interfm #FindYourColors



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【 interfmは、2020年9月1日、全国FM放送協議会(JFN=ジャパンエフエムネットワーク)の特別加盟社になりました 】

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/13-15:46)