[株式会社PAPABUBBLE JAPAN]

夏休みだけの特別な体験「PAPABUBBLE Candy Making STUDIO」7月20日より中野店・横浜アトリエ店にて開催



Craft Candy Theater「PAPABUBBLE/パパブブレ」は、オリジナルキャンディ作りを店舗のキッチンで体験できるワークショップ「PAPABUBBLE Candy Making STUDIO」を、7月20日(木)~8月31日(木)に中野店・横浜アトリエ店にて開催いたします。















「PAPABUBBLE」の熟練職人と作る、オリジナルのキャンディ







バルセロナの路地裏で始まり、世界30か国以上に拡がったCraft Candy Theater・パパブブレ。お客様の目の前で繰り広げられるキャンディ製造パフォーマンスは、YouTubeやTikTokで累計再生数1億回を超える程の人気を誇ります。まるで魔法のような、職人による熟練の技で、ドロドロのキャンディの塊が様々な絵柄の入った直径1cmのキャンディに変身していく様子は、老若男女問わずに思わず見入ってしまうエンターテインメントです。





そのパフォーマンスが繰り広げられるキッチンに立ち、温かく柔らかい飴に触れながら、思うがままのキャンディ作りが体験できるのが「PAPABUBBLE Candy Making STUDIO」の魅力です。オリジナルのロリポップ作り体験に加え、パパブブレの職人技が光るキャンディのカットも体験可能。ロリポップとカットしたキャンディ・2BAGはそのままお持ち帰りいただけます。





今回の夏休み特別企画に先立ち、この6月に中野店にて全4回開催された「PAPABUBBLE Candy Making STUDIO」は、募集開始とほぼ同時に定員が埋まるほどの人気で、当日参加されたお客様は、オリジナルのキャンディ作りを自由な発想で楽しんでいました。



・PAPABUBBLE Candy Making STUDIO 税込み価格:6,600円





ロリポップ作り体験

キャンディカット体験(2BAG分)

オリジナルバンダナ付き ※サロンの貸し出し有り

チェキ撮影サービス











PAPABUBBLE Candy Making STUDIOについて









開催期間:7/20(木)~8/31(木)

※開催されない日があります

開催時間:10:45~(1日8回)

対象制限:5歳以上(大人の方も参加可能)

体験人数:1日16名(1名45分間2名ずつ)

申し込みURL

<中野店>

https://papabubble.urkt.in/ja/direct/offices/2496/courses/10612/calendars

<横浜アトリエ店>

https://papabubble.urkt.in/ja/direct/offices/2498/courses/10662/calendars









PAPABUBBLEについて









ワクワクしなくちゃ、お菓子じゃない。





パパブブレ。

そこは、ただキャンディを売るだけのお店ではありません。

職人が、練って切って一からつくりあげる姿を、目の前で見られる。

その中から、あなただけのものを選べる。

一口食べれば、新しいおいしさが味わえる。

見て楽しい。選んで楽しい。食べて楽しい。

その時間はきっと、誰でも子供みたいな目をしてる。

そう、お菓子ってそもそも、

ワクワクするためにあるんだから。





2003年、バルセロナで生まれたパパブブレは、

伝統のアメ細工の技術をパフォーマンスにまで昇華しました。

名づけて”Craft Candy Theater“。

ここだけにしかない体験を、どうぞお楽しみください。





PAPABUBBLE Official Site:https://www.papabubble.jp/

PAPABUBBLE Official Twitter:https://twitter.com/PapabubbleJ

PAPABUBBLE Official Instagram:https://www.instagram.com/papabubblejapan/

PAPABUBBLE Official Facebook:https://www.facebook.com/people/PAPABUBBLE-JP/100064534276448/

PAPABUBBLE Official YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCsqriKoeg6fyvHxo5_r95rw



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/12-10:46)