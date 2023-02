[TBM]

株式会社TBM(本社:東京都千代田区、代表取締役CEO:山崎敦義、以下TBM)が提供する資源循環コーディネートサービス「MaaR for business(マール・フォー・ビジネス)」と石灰石を主原料とした「LIMEX(ライメックス)名刺」が、株式会社ペイルド(東京都中央区、代表取締役社長兼CEO:柳 志明、以下ペイルド)が運営する法人カードのクラウド型発行・管理サービス「paild(ペイルド)」のお客様特典サービスとして追加されました。







■ ぺイルドのお客様特典サービスに追加された特典内容

特典1. MaaR for businessの1か月分利用料無料

MaaR for businessは、オフィスで使用されたLIMEX製品やプラスチック製品を回収し、ごみとして焼却することなく、資源として循環させるサービスです。「資源は分ける」を日々の習慣にすることで、資源循環に貢献するワークスタイルや従業員やシェアオフィスに来られる方の環境意識の醸成が期待できます。

※半年契約からお申し込み可能(1か月無料+5か月分は一括支払い)

MaaR for businessサービスサイト:https://maar.tb-m.com



特典2. LIMEX名刺の割引購入で10%オフ

LIMEX名刺で使用されるLIMEX Sheetは、実質「100%再生可能エネルギー由来」「CO2排出係数ゼロ」の電力を使用している、自社製造拠点でつくられており、紙で作られた名刺と比較し、1箱(100枚)で約10リットルの水を守ることができます。また、耐久性と耐水性に優れており、2017年度グッドデザイン賞の受賞作品の中でも、特筆して優れた100件に選ばれ、その環境性能だけでなく、製造時に宮城県の被災地に新しい雇用を生んでいる点も評価され、「グッドデザイン特別賞[ものづくり]」を受賞しています。

LIMEXについて:https://tb-m.com/business/limex-about/



※ 特典に関する注意事項

・本特典はペイルドが提供するクラウド型法人カード「paild」を発行(ウォレットの開設)した企業の皆は、ご利用いただけます。特典をご希望いただいた企業様には、お渡しする専用クーポンコードを、各サービス申し込み画面の「クーポンコード」項目に入力ください。

・「LIMEX名刺」の割引購入については1企業様につき1回限りの特典です。

・これまで本特典以外で「LIMEX名刺」の購入がある企業様もお申し込みいただけます。



■ 企業情報

株式会社TBM

代表者:代表取締役CEO 山崎 敦義

本社:東京都千代田区有楽町 1-2-2 15F

設立:2011年

資本金:234億 2,993万円(資本準備金含む)

事業内容:環境配慮型の素材開発及び製品の製造、販売、資源循環を促進する事業等

企業URL:https://tb-m.com/



TBM は、「進みたい未来へ、橋を架ける」をミッションに掲げ、何百年も挑戦し続ける時代の架け橋となる会社として「サステナビリティ革命」の実現を目指し、環境配慮型の素材開発および製品販売、資源循環を促進する事業などを国内外で展開しています。石灰石を主原料する新素材「LIMEX(ライメックス)」は、プラスチックや紙の代替となり、枯渇資源の保全や温室効果ガスの抑制に寄与しています。LIMEX製品の普及を進める一方で、LIMEX製品のリサイクル、再生素材「CirculeX(サーキュレックス)」の販売・製品開発、従業員参加型の資源循環コーディネートサービス「MaaR for business(マール・フォー・ビジネス)」の事業を通じて、LIMEXのみならず廃プラスチックまで含む資源循環の推進に取り組んでいます。



株式会社ペイルド

代表者:代表取締役社長兼CEO 柳 志明

事業内容:クラウド型法人カード「paild(ペイルド)」の開発・運営

設立:2017年8月9日

資本金:3億8,564万円(資本準備金含む)

本社:東京都中央区日本橋兜町5番1号 兜町第一平和ビルB1F

企業URL:https://www.paild.co.jp



2017年創業。オンライン上で発行・管理ができるクラウド型の法人カードサービス「paild(ペイルド)」を提供しています。「新しい金融を切り拓く」をミッションに掲げ、法人決済領域における課題を解消し、企業の事業成長に貢献できるトータルスペンドマネジメントのリーディングカンパニーを目指しています。



