[一般社団法人日本フットサルトップリーグ]

今シーズンもSPOTV NOWにて全試合ライブ配信!



6月24日(土)、25日(日)日本女子フットサル2023-2024 第2節・第4節を開催いたします。今シーズンもSPOTV NOW(登録・視聴無料)にて全試合をライブ配信いたしますので、ぜひご視聴ください!









<今週末のみどころ>

6月24日(土)11:00キックオフ 流経大メニーナ龍ケ崎 vs. アニージャ湘南

昨シーズン5位で終えた流経大メニーナ龍ケ崎が新シーズンの初戦を迎えます。対するアニージャ湘南は、ホームでの開幕戦は王者浦安に敗戦。今節こそリーグ戦参入後、初の勝利に期待がかかります。今節も「SPOTV NOW」でぜひご視聴ください!



<SPOTV NOWとは>

スマートフォン、タブレット、パソコンからMLB/プレミアリーグ/FAカップ/セリエA /

スコティッシュ・プレミアシップをはじめ、3x3. EXE Premire/ ホッケー女子リーグ /

Fリーグ女子など国内女子トップリーグの試合をライブ配信にて視聴することができます。なお3x3.EXE

Premireと国内女子トップリーグ各種コンテンツは、無料会員登録をしていただければどなたでも無料でご視聴いただけます。

MLB/プレミアリーグ/FAカップ/セリエA/スコティッシュ・プレミアシップのライブ配信を視聴するには無料会員登録後に有料会員への登録が必要となります。(月額¥1,300(税込)、年額¥9,900(税込))



