株式会社ドワンゴ(本社:東京都中央区、代表取締役社長:夏野剛)と株式会社アニメイト、株式会社ハコスタが参画する池袋ハロウィンコスプレフェス実行委員会は、2023年10月28日(土)・29日(日)に開催するコスプレイヤーの大規模ハロウィンイベント「池袋ハロウィンコスプレフェス2023」の人気企画「ガチ撮影エリア」に出演するコスプレイヤー6名が決定したことをお知らせします。 10月28日(土)は、いくみ、kipi、桃戸もも、29日(日)は、宮本彩希、篠崎こころ、えい梨の3名が「PPエンタープライズスペシャルデー」として東池袋エリアのイケ・サンパークに登場します。

あわせて、10月28日(土)に同イベント内で開催する「Cosplayer Of The Year 2024」のスペシャルゲストとして、2023年8月にAKB48を卒業した坂口渚沙の出演が決定しました。





「ガチ撮影エリア Powered byキヤノンマーケティングジャパン」出演者発表





キヤノンマーケティングジャパン株式会社の協力のもと、最新機種のカメラとレンズを借りて撮影を体験できる「コスプレイヤーガチ撮影」を今年も開催。SNS総フォロワー数200万人を超える6名の人気コスプレイヤーが出演し、撮影を楽しめます。さらに、今年は人気のコスプレカメラマンに写真撮影をしてもらえる新企画「カメラマンガチ撮影」も開催します。一人でもグループでも参加可能です。

詳しい参加方法やタイムテーブルは後日発表します。



☑ 「コスプレイヤーガチ撮影」概要

■日時:10月28日(土)・29日(日)

■場所:イケ・サンパーク

■出演者:























☑ 「カメラマンガチ撮影」概要

■日時:10月28日(土)・29日(日)

■場所:イケ・サンパーク

■参加費:1回15分間・1,000円(税込) ※お支払いは現金のみ

■出演者:





「Cosplayer Of The Year 2024」に元AKB48・坂口渚沙出演決定







10月28日(土)にイケ・サンパークのメインステージで開催するコスプレイヤーのオンラインコンテスト「Cosplayer Of The Year 2024」のスペシャルゲストとして、坂口渚沙の出演が決定しました。2023年8月にAKB48を卒業して以来初のイベント出演となり、当日は貴重なコスプレ姿で登場します。



■坂口渚沙・プロフィール

2014年4月、AKB48 Team8 北海道代表としてデビュー。

2015年3月からTeamBと兼任としても活動。

アイドル業だけではなく、北海道観光大使・旭川市観光大使・国立アイヌ民族博物館ウポポイPRアンバサダーを務めるなど、多岐にわたり精力的に活動。

2023年8月にAKB48を卒業。



■「池袋ハロウィンコスプレフェス2023」チケットの購入はこちら→ https://dwango-ticket.jp/project/ThoKA7x7K5



「池袋ハロウィンコスプレフェス2023」開催概要









