6月から紫陽花をイメージしたウェルカムデセールが登場



京阪グループのフラッグシップホテル「THE THOUSAND KYOTO(ザ・サウザンド京都)」(京都市下京区・総支配人:櫻井 美和)は、2023年6月30日(金)までを予定していた「千の茶会アフタヌーンティー ~一期一会の時間~」の提供期間を7月9日(日)まで延長します。また、6月1日(木)より、ウェルカムデセールを季節のうつろいに合わせて‟紫陽花”をイメージしたスイーツに変更します。







詳細:https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/tea_parties/



紫陽花は6月に見ごろを迎える花。6月からは、露地に広がる紫陽花をモチーフに、梅雨入りの淑やかな空気をまとったウェルカムデセールをご用意します。儚げな紫陽花は深紫の寒天のジュレ、露地の砂利はアーモンドの糖衣がけ、小川は青いバタフライピーのジュレで表現。侘び寂びの中に感じられる美しさを、繊細なグラススイーツに展開し、皆さまをお迎えします。



他にも苔玉や飛び石などの茶室から見える風景をイメージしたスタンドスイーツを8種類ラインアップ。さらに、生麩や茶そばなどを使用した和テイストのセイボリーや、粒あんとはちみつでいただく2種類のスコーンもお楽しみいただけます。



季節の移ろいを愉しめる今回のアフタヌーンティー。日本の“露地”の美を体現したスイーツを、季節の花とともにお楽しみください。



「千の茶会アフタヌーンティー ~一期一会の時間~」 概要











【提供期間】2023年7月9日(日)まで

※期間を延長して販売いたします。

※6月1日(木)~7月9日(日)は“紫陽花”をイメージしたウェルカムデセールを提供します。

※2日前までに要予約

【店舗名】 カフェ&バー「TEA AND BAR」 (THE THOUSAND KYOTO 2階)

【時間】1部 11:30~ (14:30までのご利用) / 2部 15:30~ (18:30までのご利用)

【料金】6,500円(1名様)

※1名様よりご利用いただけます。

【お問い合わせ】 TEL 075-351-0700 (レストラン総合受付10:00~19:00)

(予約) https://www.tablecheck.com/shops/the-thousand-kyoto-teaandbar/reserve?menu_lists[]=64102cff7b84100c73991902



※表示価格には、サービス料13%と消費税が含まれております。

※メニュー内容および食材の産地等は仕入れの都合により変更になることがございます。

※営業時間等は予告なく変更になることがございます。詳しくは公式HPをご確認ください。

※写真は全てイメージです。

※フリーフロードリンクは変更になる場合がございます。



カフェ&バー「TEA AND BAR」



【営業時間】 10:00~20:30(L.O.)

【所在地】 THE THOUSAND KYOTO 2階

【席数】 58席

※営業時間等は予告なく変更になることがございます。詳しくは公式HPをご確認ください。

【お問い合わせ】 075-351-0700 (レストラン総合受付10:00~19:00)

【URL】 https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/restaurants/teabar/



THE THOUSAND KYOTO(ザ・サウザンド京都)



【所在地】 〒600-8216京都市下京区東塩小路町570番

【アクセス】 JR京都駅より東へ徒歩約2分

【開業日】 2019(平成31)年1月29日

【階数】 地下1階~地上9階(客室:3階~9階/ 222室)

【URL】 https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/



