[いわきFC]

いわきFCのJ2初戦はホーム藤枝戦に



いわきFCはこのたび、2023明治安田生命J2リーグの開幕戦が、ホームで藤枝MYFCとの対戦に決定したことをお知らせいたします。なお、第2節はアウェイで水戸ホーリーホックとの対戦となります。









【2023明治安田生命J2リーグ 第1節(ホーム開幕戦)】

■開催日

2023年2月18日(土) or 19日(日)





■対戦カード

いわきFC vs 藤枝MYFC



【2023明治安田生命J2リーグ 第2節(アウェイ)】

■開催日

2023年2月25日(土) or 26日(日)





■対戦カード

水戸ホーリーホック vs いわきFC



全チームの対戦カードはJリーグ公式サイトをご覧ください(https://www.jleague.jp/)

※開催日、キックオフ時刻、TV放送等の詳細については、1月20日(金)に発表となります。



