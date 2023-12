[Gigi株式会社]

~令和5年12月5日(火曜日) 正午から先着順にて販売を開始します~



感謝や応援の気持ちを食事とともにお届けするフードテックサービス「ごちめし(R)︎」「びずめし(R)︎」「さきめし(R)︎」「GOCHI for ビジネス」「こどもごちめし」を運営するGigi株式会社(本社:福岡市、代表取締役:今井了介)は、横浜元町ショッピングストリートと連携し、地域経済の活性化を目指し、電子クーポン「横浜元町プレミアム付電子商品券」の申込受付を12月5日より開始します。











横浜元町プレミアム付電子商品券とは







横浜元町ショッピングストリートにて初導入となる電子チケット「横浜元町プレミアム付電子商品券」。

下記専用WEBサイトにアクセスし、お一人様30,000円を上限にお好きな金額(10,000円、20,000円、30,000円から選択)でご購入いただけます。







【横浜元町プレミアム付電子商品券の概要】

◎販売開始日

12月5日(火)12:00~ 売り切れ次第終了

◎利用可能期間

12月9日(土)~翌年1月31日(水)

◎利用可能店舗一覧

https://www.motomachi.or.jp/wp-content/uploads/2023/12/a33818f0ff5f352c9555ff18832c2d2f.pdf



ごちめし(R)︎を活用した横浜元町プレミアム付電子商品券の導入背景





横浜元町ショッピングストリートにおける経済の活性化とDX化の促進に向けて、ごちめし(R)︎を通じた電子商品券の導入が実現しました。

GOCHIプラットフォームとのコラボレーションを通じて、地域経済の活性化とDXの両面で市民に効果的で効率的なサービスを提供することに取り組んでいます。今後も強化してまいります。



■ 「プレミアム電子チケット事業」「こどもごちめし」に興味をお持ちの自治体・法人の お問い合わせ

https://forms.gle/Aso1hVJVo4evJ9bY9



Gigi株式会社 会社概要







2018年に作曲家・音楽プロデューサーの今井了介が設立したフードテック企業。「Your Happiness is My Happiness.」をビジョンに掲げ、2019年に"飲食店のメニューをお食事券で贈るデジタルギフトサービス"「ごちめし」の提供を開始し、2020年にはその先払いの仕組みを活かして"コロナ禍に先払いで飲食店に応援を届ける"「さきめし」をリリース。2021年には"まちの飲食店が社食になる"新たな福利厚生サービス「びずめし」、2023年には飲食店をこども食堂として運営する「こどもごちめし」の運営を開始。それらのサービスの基幹となる電子チケットプラットフォーム「GOCHIプラットフォーム」は、飲食店から登録・決済手数料を取らない新しいビジネスモデルを特徴としており、通算利用回数は210万回を突破している。

ホームページ:https://www.gigi.tokyo/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/05-17:16)