[株式会社フェイス]

トヨタ自動車株式会社公認のライセンス取得商品です。



・全国のCHELSEA New York、PARIS JULIET各店でハイエース型ティッシュケースを販売開始

・ハイエースの車体を再現したティッシュケース

・まるで大きなミニカー

・タイヤも回る本格的なディティール

・付属のマルチカップを使うとペン立てや小物入れとしても使用可能

・トヨタ自動車オフィシャルライセンス取得品





全国のCHELSEA New York、PARIS JULIET各店で「ハイエース型ティッシュケース」の取り扱いを開始しました。

クルマ型の雑貨を企画販売する株式会社フェイスの「ハイエース型ティッシュケース」は、タイヤも回る本格的なディティールで、インテリアとしても存在感たっぷり。

ミニカーにしか見えない見た目をしたティッシュケースは、ティッシュケース以外にもペン立てや小物入れとしても使うことができるカップホルダーつきです。

遊び心の溢れるティッシュケースは車好きの方へのギフトアイテムとしても喜ばれます。

店頭で実物をご覧頂けますので、ぜひ全国のCHELSEA New York、PARIS JULIET各店へ足をお運びください。



※トヨタ自動車オフィシャルライセンス商品

※こちらの商品は、箱なしティッシュ専用(袋タイプ)のティッシュケースです。



商品紹介ページ:https://camshop.jp/?pid=164254226

CHELSEA New York:https://www.chelsea-ny.com/



















商品イメージ











ペン立てや小物入れなど、いろんな用途に使えるカップホルダー付属



タイヤが回転し、ミニカーのように走行可能











商品詳細





・大きさ(およそ):285mm × 135mm × 125mm

・重さ(およそ) :367g (ティッシュを含まない)

・素材:ABS樹脂

・対象年齢:6歳以上



販売元





販売元会社名 :株式会社フェイス

所在地 :石川県白山市北安田西 2-38

お問い合わせ:076-287-6593

メール :sales@faith-jp.com

受付時間 :午前10時~午後4時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

HP :https://camshop.jp/



商品ページ





https://camshop.jp/?pid=164254226



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/05-09:46)