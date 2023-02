【2023年】Androidパターンロックを解除するソフト …

[株式会社Tenorshare]

株式会社Tenorshareは、4uKey for Android (win)の最新バージョン(V2.6.6)をリリースしました。|軽微な不具合を修正し、Android パターンロック解除機能を最適化した





何かの不具合でAndroidの画面のロックが解除できなくなることがあります。そんなときにAndroidのロックを解除することが可能なソフトがあることは知っていますか?例えばAndroidの画面をロックしている、パターンロックの解除やパスコードの解除などができます。今回はAndroidのパターンロックを解除する方法について紹介したいと思います。







Androidパターンロックを解除するソフト - 4ukey for Android



Androidパターンロックを解除するソフト「4ukey for Android」は知っていますか?「4ukey for Android」は操作ガイドが表示されるため初めての方でも安心して使うことができます。そんな「4ukey for Android」の特徴や機能について紹介します。





4ukey for Android特徴について



「4ukey for Android」は様々な原因で起こる可能性がある、Androidのロック画面を解除できないといったトラブルに数分以内で対応可能です。初めての方でも操作ガイドが表示されるため簡単に扱え、誰でもすんなりと画面をロック解除することができるのが特徴です。





主な機能について



1、パスコードの種類は問わずに利用できます(パターンロック、パスコードロック、指紋認証、PINロックなど様々なロックに対応)

2、データを消去することなくロックを解除できます(一部のモデルではデータを残したままロックの解除が可能)

3、FRPロックを簡単に解除できます。



4ukey for AndroidでAndroidパターンロックを解除する



「4ukey for Android」を使用し、Androidのパターンロックを解除するための手順を紹介していきます。

Step 1、パソコンを立ち上げ、「4ukey for Android」を開きます。

(4ukey for Androidをインストールしていない場合はインストールしてください。)

Step 2、「画面ロックを解除」をクリックし、USBケーブルを使いAndroidをパソコンに繋げます。

※今回はデータを保護せずにAndroidのパターンロックを解除します。



Step 3、「開始」をクリックし、「ロック画面のパスワードを削除すると、デバイス上のすべてのデータが削除されます」と表示されたら「はい」をクリックします。





Step 4、デバイスの画面ロックの解除が完了するまでに数分間かかります。





まとめ



パターンロックを解除するために「4ukey for Android」の使い方を紹介しました。今回はデータを保護しない手順です。データを失わずに「4ukey for Android」使えるデバイスかどうか事前に確認をするといいでしょう。もしもの場合を考慮しバックアップなどをとっておくと安心です。





