登壇募集中のピッチコンテスト「GRIC PITCH」の豪華特典を公開



成長産業支援事業を推進するフォースタートアップス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:志水雄一郎 以下、フォースタートアップス)は、CIC Japan合同会社(東京都港区、職務執行者:Timothy Rowe 以下、CIC Japan)と共催する「成長産業カンファレンス 2023 (英語表記:GROWTH INDUSTRY CONFERENCE 2023、通称、以下:GRIC 2023)」に参加する総勢170名を越える登壇者・審査員情報を公開いたします。また、「GRIC PITCH」特典の情報を解禁いたします。







公式サイト:https://growth.forstartups.com



登壇者・審査員は国内外から総勢170名以上が参加

日本のスタートアップ・エコシステムをグローバル基準へ。日本のスタートアップ・エコシステムが世界各国のエコシステムに接続することを目指、国内外からさまざまなプレイヤーが集います。



注目の国内外5セッションの情報をご紹介します。



国内を代表する投資家が見据える日本の未来 2023

インキュベイトファンド 代表パートナー 赤浦 徹

株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ 代表取締役社長CEO・マネージングパートナー 郷治 友孝

グロービス・キャピタル・パートナーズ株式会社 共同創業パートナー 仮屋薗 聡一

株式会社メディアジーン Business Insider Japan 共同編集長/ブランドディレクター 高阪 のぞみ



起業家の海外進出におけるエコシステムの課題と未来

Niremia Collective 創業者 兼 マネージング・ パートナー 奥本 直子

Seasons of Life Founder & CEO 梶原 奈美子

慶應義塾大学ビジネススクール 准教授 芦澤 美智子

株式会社ゼロワンブースター 事業創造教育部 スペシャリスト ブランスクム 文葉





10X10Xに向けた起業家輩出への取り組み 2023

A.T. カーニー株式会社 代表取締役 マネージングディレクター ジャパン(日本代表)/シニア パートナー 関灘 茂

レオス・キャピタルワークス 代表取締役 会長兼社長 / CEO(最高経営責任者)& CIO(最高投資責任者) 藤野 英人

衆議院議員 前内閣府大臣政務官 / 前三重県知事 鈴木 英敬

WiL 共同創業者兼CEO 伊佐山 元





Singapore Startups Going Global with Japanese Companies supported by AWS

日本企業と共にグローバルを目指すシンガポールのスタートアップ supported by AWS

Eureka Robotics, Co-founder & CEO Cuong Pham Quang

SepPure Technologies, Founder & CEO Mohammad Farahani

Hydroleap Pte Ltd, Founder & CEO Mohammad Sherafatmand

アマゾンウェブサービスジャパン合同会社 事業開発マネージャー(Startup) 岩瀬 霞





HCVC Dialogue: Leapfrogging & Innovation with Medical Startups

HCVCセッション 医療スタートアップの飛躍的なイノベーション

Sarcura GmbH, CEO Daniela Buchmayr

Bodyport, CEO John Lipman

HCVC, General Partner Jerry Yang



世界を見据える「GRIC PITCH」特典を公開

本カンファレンスで世界との新たな接点を。

昨年より開始した、ピッチコンテスト「GRIC PITCH」は登壇スタートアップ企業の成長フェーズ問わず、「世界への挑戦をしている/予定している」ことを参加条件とした国内でも数少ない企画です。すでに30名以上の海外投資家が審査員として参加することが決定しており、日本から世界へと市場を広げるための支援につなげていきます。



そして、今年はスポンサー企業に加えて、協力パートナーとして各国の大使館などに参画いただき、海外イベントへの参加をはじめ、世界各国のエコシステムへの展開を支援いただく機会提供がございます。GRIC PITCHは引き続き、登壇企業を募集しておりますので、この機会にぜひ挑戦ください。







GRAND AWARD



GROWTH INDUSTRY CONFERENCE からの特典

・次回カンファレンスのセッション登壇枠のご提供

・カンファレンス関係者(セッション登壇者等)とのコンタクト支援

・スポンサープラン Copper 相当提供

Crunchbaseからの特典

・Crunchbase Proアカウント1年分無償提供

STARTUP DBからの特典

・STARTUP DB ENTERPRISE 1年間無料提供



引き続き、スタートアップを中核として、成長産業に関わるプレイヤーの増加、海外投資家との接点創出など、多面的に国内外の接点を増やしていきます。



参加登録は完全無料です。オフラインチケットは会場キャパシティの都合上、上限数があります。お早めにご登録をお願いいたします。



また、スポンサー企業様を募集しております。ご興味のある方は以下フォームよりお気軽にお問い合わせください。

https://share.hsforms.com/12HIZomVBQhS9mkt5RVmzZA556co



【成長産業カンファレンス 2023 開催概要】

日時:2023年11月16日(木) 9:00-20:00(予定)

会場:ハイブリッド開催(オフライン:渋谷ヒカリエホール、オンライン:EventHub)

参加予定者:8,000名

参加費:無料

共催:フォースタートアップス株式会社、CIC Tokyo

SNSハッシュタグ:#GRIC2023

特設サイト:https://growth.forstartups.com



【CIC Japan合同会社 概要】

社名:CIC Japan 合同会社

代表者: ティモシー・ロウ

設立:2018年

所在地:東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

URL:https://jp.cic.com/



CIC Japanは、起業家やスタートアップ企業の成長を支援するイノベーション・キャンパスの建設・運営を行うグローバルリーダーです。1999年にケンダル・スクエアに初めて設立された同社は、現在、米国、欧州、アジアにおいて合計9万平米以上の共有ワークスペース、ウェットラボ、イベントスペースを運営しています。世界各地のCICでは、スタートアップの成長に資する最高の環境を提供することを通じて、各地域の課題を解決しようとする起業家から、グローバルレベルの課題に取り組む起業家まで、営利/非営利の分類を問わず、累計9000社以上の多様なスタートアップの事業成長に貢献しています。

CIC TokyoはCICの最新のイノベーションキャンパスとして、2020年10月に虎ノ門ヒルズビジネスタワーにオープンしました。現在では2フロアにまたがる6000平米のスペースに、スタートアップを中心とした250社以上が入居する、日本最大級のイノベーションキャンパスです。



【フォースタートアップス株式会社 概要】

社名:フォースタートアップス株式会社

代表者:代表取締役社長 志水雄一郎

設立:2016年9月1日

事業内容:成長産業支援事業

証券コード:7089(東証グロース市場上場)

所在地:東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー36F

URL:https://forstartups.com/



フォースタートアップスは、「(共に)進化の中心へ」というミッションを掲げ、「for Startups」というビジョンのもと、国内有力VCとの連携による起業支援や、スタートアップ企業の組織構築を含めた人材支援を中核に、戦略的資金支援も行うハイブリッドキャピタルとして成長産業支援事業を展開。また、成長産業領域に特化した情報プラットフォーム「STARTUP DB」を中心とした産官学共創モデルによるスタートアップエコシステム構築にも取り組んでいます。





