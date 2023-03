[バイアコム・ネットワークス・ジャパン株式会社]

パラマウント・グローバル社傘下のバイアコム・ネットワークス・ジャパン株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役社長:キャサリン・パーク)が運営する世界最大級のユース向け音楽&エンターテインメント・ブランド「MTV」は、株式会社エニー(所在地:東京都中央区、代表取締役社長:佐藤裕一)とぴあ株式会社(所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長:矢内廣)の共同で、3月4日(土)に東京ガーデンシアター(江東区有明2-1-6)にて、ライブイベント「MTV Unplugged Presents: SOPHIA」を開催いたしました。







今回出演したアーティストSOPHIAは、松岡充(Vo)、豊田和貴(G)、黒柳能生(B)、赤松芳朋(Dr)、都啓一(Key)による、独自のスタイルで約20年間活動し続けた大阪出身のロックバンド。結成20周年を目前に控えた2013年、バンド活動を無期限休止し、昨年10月、活動休止を発表した日本武道館にて、復活を果たしました。9年ぶりの復活ライブ後、今年1月には、大阪城ホールにて凱旋ライブを成功させるなど、復活後の勢いが止まらない彼らが、“MTVだからできる新たな挑戦”として初の全編アコースティックライブに臨みました。

本日の模様はMTVチャンネルでの生中継の他、全国10会場にて同時上映イベントも開催されました。

ストリングスの室屋光一郎カルテットを迎えた9人編成という、特別なスタイルでステージに立ったSOPHIA。1曲目に「理由なきNew Days」を披露すると会場は自然と手拍子がわき起こり、アットホームな空気に。 SOPHIAns(SOPHIAファンの名称)に見守られながら、「ゴキゲン鳥 ~crawler is crazy~」「嘘」を披露し、SOPHIAのMTV Unpluggedのステージが始まりました。

バンド活動復活後初披露となる「happy end」に続き、「黒いブーツ ~oh my friend~」では、松岡がステージのセンターにある一輪の向日葵が添えられた椅子を友人に例え、力強く歌い上げました。その後、ピアノとストリングスのみでアレンジした「eye」をしっとり歌い上げていき、観客をより一層彼らの世界に引き込みます。

「僕のトラック」「ビューティフル」に続き、なかなかライブでは披露しないという「MARY」を披露。「ポトス」では大幅なアコースティックアレンジが加わり、MTV Unplugged という企画があったからこそ生まれた楽曲に。初期からのファンにとっても新鮮なセットリストとなりました。

松岡は「この『MTV Unplugged』に出られたことが自分達にとって大きなご褒美です。そのありがたみを僕らもかみしめてそれぞれの楽器に向き合い、僕は自分のSOPHIAを歌おうと思ってここに立っています。皆さんにとっても、それぞれ自分だけのSOPHIAがあるんじゃないか。それを知りたいから、一緒に歌ってほしいなと思います」と語り、「もしも君が迷ったなら」をファンと声を合わせ歌い上げると、続けて「GOD BLESS」を披露し、会場はハッピーな空気に包まれました。

さらに松岡は「僕らが影響をみんなに与え続けたのではなく、みんなが僕らに影響を与え続けてきてくれた。だからSOPHIAを走り続けられたし、生まれ変わってもバンドをやると思う」ファンへの感謝を伝えると、「旅の途中」を感情豊かに歌い上げました。

終盤にかかり、自身の最大のヒットソングである「街」を披露。「愛の讃歌」に松岡充が日本語詞を手がけたカバー曲「青空の破片(かけら)」を、SOPHIAの象徴ともいえる向日葵を会場全体で揺らしながら、フィナーレを迎えました。



MTVでは、本イベントの模様を5月26日(金)20時より放送いたします。





「MTV Unplugged Presents: SOPHIA」詳細



◇イベント概要◇

・タイトル:「MTV Unplugged Presents: SOPHIA」

・日時:2023年3月4日(土) 開場16:00 / 開演17:00

・会場:東京ガーデンシアター(〒135-0063 東京都江東区有明2-1-6)

・出演:SOPHIA

・主催:株式会社エニー/ぴあ株式会社

・企画/プロデュース:MTV Japan

・特設サイト:https://www2.mtvjapan.com/event/unpluggedpresents/sophia/



◇番組情報◇

「MTV Unplugged Presents: SOPHIA」

放送日時:5月26日(金)20:00から





セットリスト



理由なきNew Days

ゴキゲン鳥 ~crawler is crazy~

嘘

happy end

黒いブーツ ~oh my friend~

eye

僕のトラック

ビューティフル

MARY

ポトス

もしも君が迷ったなら

GOD BLESS

旅の途中

街

青空の破片





■MTV Unpluggedとは

「MTV Unplugged」は、“プラグを抜いた”の意の通り、アコースティックな手法とオーディエンスとの親密な距離にこだわり、独特の緊張感と一体感に包まれたライブ空間を実現する、MTVが誇る大人気企画です。1989年にニューヨークで初めて実施されて以来、エリック・クラプトンやマライア・キャリー、オアシスといった音楽界のスーパースターから、アデル、ケイティ・ペリー、アダム・ランバートらポップシーンの実力派まで、100組を超えるアーティストが出演し、音楽ファンのみならず、アーティストや音楽業界全体に熱烈な「Unplugged」ファンを生み出してきました。ライブCD「アンプラグド~アコースティック・クラプトン」で、エリック・クラプトンが1992年グラミー賞の「アルバム・オブ・ザ・イヤー」以下6部門を独占するなど、数々の記録やエピソードを生み出してきたことでも知られ、「出演できるのは一流の証」とさえ言われています。日本制作ではこれまで宇多田ヒカル、平井堅、西野カナ、KinKi Kids、幾田りらなどが出演しています。





■MTVについて https://www.mtvjapan.com

世界180カ国以上で展開する、世界最大級のユース向け音楽&エンターテインメント・ブランド。世界の視聴者数は7億5千万世帯を超え、日本では約650万世帯(2021年7月末現在)。ビッグアーティストの独占映像やライブ映像、国内外のアワードやイベントなど、世界中で展開するネットワークを生かした音楽やアーティスト関連の多彩なコンテンツを、日本オリジナル編成で24時間放送中。全国のケーブルテレビ、スカパー!、ブロードバンド放送などを通じて一般のご家庭、シティホテルや飲食店等でご覧いただけます。



