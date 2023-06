[株式会社CRAZY BUMP]

マンガ、アニメ、特撮などの人気コンテンツをテーマにした企画展を開催、運営している株式会社クレイジーバンプは、6月14日(水)より墓場の画廊中野店と墓場の画廊ONLINE STOREにて開催する【筋肉少女帯 POP UP STORE in 墓場の画廊】のコラボグッズ情報第一弾を公開致します。







筋肉少女帯×デビルマン!

ダークで耽美なビジュアルイメージを持つ筋肉少女帯と、破壊的かつセクシャルな作風を持つ永井豪のコラボレーションは、驚くほど違和感なし!

それもそのはず、Vo.大槻ケンヂさんが筋金入りの永井豪フリークであることは、ファンなら誰もが知るところ。2017年に行われた永井豪の漫画家生活50周年イベントでは、対談相手として出演したのも記憶に新しいところだ。

そして今回、筋肉少女帯×デビルマンのスペシャルコラボレーションが決定。

イラストは、MARVELやTRIGGERなど国内外で活躍する気鋭のイラストレーター・スーパーログ(https://www.superlog.info/)の描き下ろし。

筋少メンバーが悪魔化する背後に、怒り猛るデビルマンが覆いかぶさるサバトテイストの豪華コラボが実現だ!











筋肉少女帯×デビルマン Tシャツ 5,170円(税込)

サイズ:M~XXL

筋肉少女帯×デビルマン クリアファイル 440円(税込)

サイズ:A4

国内外で活躍する気鋭のイラストレーター・スーパーログの描き下ろし!



筋肉少女帯×デビルマンステッカー 440円(税込)

サイズ:W90mm×H113mm

■6月21日(水) #筋少の日 限定!墓場の画廊中野店でのお買い上げでプレゼント!



6月21日(水)の#筋少の日 に墓場の画廊中野店にて「筋肉少女帯POP UP STORE」関連商品を税込3,000円以上のご購入で筋肉少女帯×デビルマンコラボポストカードをプレゼント。

※6月21日(水)限定のプレゼント企画になります。

※無くなり次第終了となります。



■関連グッズお買い上げでプレゼント!



「筋肉少女帯POP UP STORE」関連商品をご購入税込5,000円毎に1枚ポストカードをランダムでプレゼント。

※無くなり次第終了となります。



■LINEお友達限定特典はこちら!



※LINEお友だち登録をしている方を対象にイベント開催期間中、店頭またはONLINE STOREで筋肉少女帯POP UP STOREグッズを1点以上のご購入で1枚プレゼントいたします(無くなり次第終了)。

※店頭では「墓場の画廊公式LINE」の画面を提示ください。

※ONLINE STOREでは購入時に備考欄へ「合言葉」を記載下さい。「合言葉」はLINEお友だち登録後に送られます。既に登録されている方へは6月14日(水)までに送られます。

※キャンペーン対象期間:6月14日(水)~6月28日(水)まで。

※墓場の画廊ONLINE STOREで購入の方は商品と同梱での発送となります。

※特典の交換はできませんのでご了承のほど宜しくお願いいたします。



■スペシャル特典!告知映像にて大槻ケンヂさん着用の特攻シャツをサイン付きで一名様にプレゼント!





サイン付き特攻シャツ35周年記念バージョンを1名様にプレゼントいたします!

~応募方法~

6月14日(水)~6月28日(水)までの期間中、墓場の画廊、または墓場の画廊ONLINE STOREにて筋肉少女帯POP UP STORE関連商品を10,000円(税込)以上のお買い上げでご応募が可能となります。

・店頭で購入の場合

筋肉少女帯POP UP STORE関連商品のお買い上げ1会計毎にQRコード付き抽選応募券を1枚お渡しいたします。

当選者は、後日店頭引き取りか着払いでの発送となります。

・ONLINE STOREで購入の場合

対象商品購入者全員自動で参加となります。

当選者は、購入商品と共に発送となります。

当選された方には7月12日(水)にご連絡いたします。

当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

※※※※注意事項※※※※

・応募時に、チケットに記載されたコードを入力ください。

・6月28日(水)23:59で応募を締め切らせていただきます。

筋肉少女帯メジャーデビュー35周年記念ライブ「#筋少の日」

日本ロック史上異端中の異端、孤高の極み、ズバリ言ってカルト。

それなのに親しみやすい筋肉少女帯がメジャーデビュー記念日に楽しいことしかないライブ。

6月21日は#筋少の日。

筋肉少女帯メジャーデビュー35周年記念ライブ

「#筋少の日」

2023年6月21日(水)

LINE CUBE SHIBUYA

OPEN 17:45 / START 18:30

Support Member Pf.三柴理 / Dr.長谷川浩二

前売り ¥8,800(全席指定 消費税込)

各プレイガイドにてチケット絶賛発売中!

チケットぴあ:https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2300873&rlsCd=001&lotRlsCd=

e+:https://eplus.jp/sf/detail/0167710001-P0030159P021001

ローソンチケット:https://l-tike.com/king-show/



オールタイムベストアルバム「一瞬!」 6月14日(水)発売!墓場の画廊でもオリジナル特典付きで販売いたします!

筋肉少女帯がメジャーデビュー35周年を記念したオールタイムベスト『一瞬!』をリリース!

ベストアルバムは2枚組CD。新曲「50を過ぎたらバンドはアイドル」、セルフカバー「サンフランシスコ」「高円寺心中」の新録音3曲を含む、リマスタリング全32曲を収録。200曲近くある筋肉少女帯の楽曲より厳選された収録曲は、Vocalの大槻ケンヂを中心にメンバー自らが監修をおこなった。



筋肉少女帯メジャーデビュー35周年記念オールタイムベスト

「一瞬!」

2023年6月14日(水)発売

形態: CD2枚組

品番:TKCA-75146

価格:3,900円+税

発売・販売元:徳間ジャパンコミュニケーションズ

新曲「50を過ぎたらバンドはアイドル」、セルフカバー「サンフランシスコ」「高円寺心中」の新録音3曲を含む、リマスタリング全32曲収録、メンバー監修CD2枚組ベストアルバム。

【収録曲】

<DISC1>

1.サンフランシスコ (2023ver.) *新録音

2.釈迦 (2013ver.)

3.日本印度化計画

4.踊る赤ちゃん人間

5.香菜、頭をよくしてあげよう (2013ver.)

6.サボテンとバントライン

7.小さな恋のメロディ

8.オカルト

9.再殺部隊

10.サイコキラーズ・ラブ

11.バトル野郎~100万人の兄貴~

12.航海の日

13.ゾンビリバー ~Row your boat

14.元祖 高木ブー伝説

15.月とテブクロ

16.ディオネア・フューチャー

<DISC2>

1.50を過ぎたらバンドはアイドル *新曲

2.高円寺心中(2023ver.) *新録音

3.混ぜるな危険

4.踊るダメ人間

5.イワンのばか ’07

6.機械

7.衝撃のアウトサイダー・アート

8.ドンマイ酒場

9.くるくる少女 (2013ver.)

10.暴いておやりよドルバッキー

11.マタンゴ

12.カーネーション・リインカネーション

13.Guru 最終形

14.エニグマ

15.週替わりの奇跡の神話

16.楽しいことしかない



■墓場の画廊オリジナル特典

墓場の画廊にて上記対象商品をご購入の方に先着順にて「オリジナルステッカー(W35mm×H80mm)」をプレゼント!



【オリジナル特典についてのご注意】

オリジナル特典は数に限りがございます。特典は無くなり次第、終了となります。



筋肉少女帯デビュー35周年を記念した大型コラボ第二弾はあの業界の盟主と!お楽しみに!



【メジャーデビュー35周年記念 筋肉少女帯 POP UP STORE in 墓場の画廊】



(C)KING-SHOW

(C)️永井豪/ダイナミック企画



