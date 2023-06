[イングレート・ジャパン株式会社]

2023年6月18日(日)まで、撮影が楽しくなる機材が揃うPERGEAR公式サイト(https://pergear.co.jp/)にて、父の日時別限定セールを開催いたします。商品を2点以上購入すると、10%OFFが可能です。



■販売先:

PERGEAR公式サイト

https://pergear.co.jp/



■開催期間

2023.06.16(金)-2023.06.18(日)



■セール内容

商品を2点以上購入すると、10%OFFが可能です。

割引コード:WTT9Q69MR32P



今回のセールでおすすめの注目商品を、ピックアップしてご紹介します。







Viltrox 13mm f1.4 超広角レンズ

元値:¥55,700円

割引:¥7,000 OFF

最終価格:¥48,700円

販売リンク:https://pergear.co.jp/products/viltrox-13mm-f1-5

Viltrox 13mm f1.4は、13mmの広角とf / 1.4の大口径、高速で正確なオートフォーカス性能、高精度のステッピングモーターを備えた軽量の内部フォーカス光学設計を備えており、被写体をすばやく高感度で追跡でき、ダイナミックな写真撮影に最適です。





Pergear CFE type-B Pro 高速メモリーカード

元値:¥27,428円

割引:¥4,000 OFF

最終価格:¥21,970円

販売リンク:http://bitly.ws/IDsp

PERGEAR CFE-B PRO 512GB Cfexpress タイプ B メモリ カードは、連続モードの写真とビデオ (4K120P、8K30P) の容量と速度の組み合わせで、700MB/秒の安定した持続書き込み速度を提供します。





Zhiyun Crane-M3S 3軸手持ちジンバル

元値:¥51,150円

割引:¥9,151 OFF

最終価格:¥41,999円

Zhiyun Crane M3S 多機能ジンバルは、ビデオクリエイター向けのオールインワン ソリューションです。Crane M3S を使用すると、Bluetooth シャッター コントロール経由でカメラを制御し、無限の創造性を解き放つことができます。



★その他の製品情報については、イベントページでご確認ください!



●撮影の楽しさを広げるPergear

" Pergear "は高品質ながらリーズナブルな価格帯で豊富な撮影機材を取り揃え、欧米を中心に世界中にファンが広がっているブランドです。より多くの人に自分に合ったものを自在に組み合わせて撮影の楽しさを追求してほしい。それが私たち" Pergear "の願いです。

近年、新たなDIYカテゴリの3Dプリンター、彫刻機、エンジンモデルなどを導入された。



■イングレート・ジャパン株式会社 会社概要

主に中国産のカメラ用レンズや撮影機材、電子機器などをインターネットで販売。最新の製品をいち早く取り揃え、商品の特徴を伝えるためにレビュー動画の公開などプロモーションも積極的に行っている。

所在地 :東京都台東区台東1−29−3 イースタンクロスアキバ

設立 : 2016年

URL : https://pergear.co.jp/

公式Twitter :https://twitter.com/pergear_japan

事業内容 :撮影機材ならびに電子機器の開発及び販売、自社開発商品に関連する商品の代理販売業務



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/17-11:16)