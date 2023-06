[株式会社Another works]

地方創生を推進する複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド for Public」を展開する株式会社Another works(本社:東京都港区、代表取締役:大林 尚朝)は、2023年6月1日、佐賀県唐津市に複業人材を登用する実証実験において、即戦力の複業アドバイザー5名の参画が決定したことをお知らせいたします。



・事業戦略アドバイザー/早川 延寿 氏

・ブランディングアドバイザー/川合 靖之 氏、土谷 伸司 氏

・道の駅活性化アドバイザー/佐藤 徹也 氏、波多腰 太 氏







連携の背景と目的





新型コロナウイルス感染症拡大により社会・経済情勢が大きく変化する中で、地方では地域ブランドの育成・移住定住の促進・まちづくり・高齢者福祉・自治体DXの推進などへの迅速な対応が求められ、課題が複雑化しています。SDGsに掲げられている「誰一人取り残されない」社会の実現のためにも、自治体はそれらの課題に対し、住民ニーズに合わせてさまざまな対応策を打つことが求められています。



そこで弊社では、複業クラウドを活用し全国の自治体が抱えるさまざまな課題と、その課題を解決できるスキルをもつ複業人材とのマッチングを支援することで、地方創生に貢献できないかと考え、自治体との連携を推進しています。唐津市とAnother worksは、2023年3月に連携協定を締結し、行政へ複業人材を登用する実証実験を開始しました。



Another worksは今後も複業のリーディングカンパニーとして、行政での複業人材登用を推進し、地方創生やSDGsに貢献しながら更なる成長を目指して参ります。



*公募の詳細はこちらをご覧ください

https://forseries.aw-anotherworks.com/public-karatsu-saga



実証実験の概要





唐津市では複業クラウド for Publicを活用し、事業戦略アドバイザー、ブランディングアドバイザー、道の駅アドバイザーの3職種で複業人材を公募しました。



そしてこの度、唐津市と専門的な知見や実績をもつ人材とのマッチングを創出でき、登用されるアドバイザーが決定しましたのでお知らせいたします。



期間は2023年6月からの約6ヶ月間で、オンラインによるアドバイスを中心に唐津市の課題解決に向けてサポートする予定です。



登用人材のプロフィール





・事業戦略アドバイザー

早川 延寿 氏/複業家、フリーランス



東京都日本橋生まれ。サービスデザイナー&事業戦略家。外資系大手経営コンサルティングファームやスタートアップ企業(旧ライブドア社)を経て2009年に起業。現在は複業家として、スタートアップや新規事業の立ち上げ、社会起業家の伴走支援、社会共創リビングラボなどに携わる。ライフワークはニッポンの職人を応援する活動で、非営利団体のプロボノ役員も務める。事業のステージに合わせたビジネスモデル構築や、顧客起点の経験価値づくり(エクスペリエンスデザイン)を得意とする。





コメント

事業戦略の策定と事業立ち上げを生業に、民間企業だけでなく、社会事業や社会起業家の支援、自治体の事業アドバイザーや総合計画策定の共創パートナー役としても携わらせていただきました。一緒に模索して描きつつ走りながら共創していけることを楽しみにしています。



・ブランディングアドバイザー

川合 靖之 氏/株式会社川合企画室



愛知県尾西市(現一宮市)出身。大学卒業後、27年間、広告会社にて、コピーライター、クリエイティブディレクターとして、企業や自治体のブランドづくりやプロモーションに携わる。2013年から、企業やサービス・商品のブランディングをインナーとアウターのコミュニケーションの両輪でサポートする「株式会社川合企画室」を立ち上げ、活動中。





コメント

地域の財産である「厳木の水」をブランドを核にさまざまな分野の商品やサービスの魅力磨いていく。それらの集大成が、厳木、唐津市のブランドづくりへとつなげていく。息の長い取り組みにはなると思いますが、その大切な最初の一歩をご一緒できることが楽しみです。





土谷 伸司 氏/シンビズ (代表/DXビジネスプロデューサ)



神戸大学卒、レスター大学経営学修士。システムエンジニアとしてキャリアを開始。IT企業やマーケティング会社で組織マネジメントを担い、事業戦略の立案、マーケティング施策の策定・実行、DX推進、データ分析などを牽引。独立後「シンビズ」を立上げ、感情に訴えるマーケティング手法としてのストーリーテリングの導入、DXを通じた中小企業の事業変革に尽力している。コーギー犬の散歩が日課、映画鑑賞と小説執筆が趣味。



コメント

妻が陶芸関連の仕事をしており、以前から馴染みがあり、自分自身も唐津焼が大好きで、せめて地域再生のお役に立てれば、との想いで応募しました。



・道の駅活性化アドバイザー

佐藤 徹也 氏/地方創生コンサルティング



長年観光業界の仕事に従事してきました。今ほど「ふるさと納税」が認知されていない2014年にOTA部門にいたことから「体験型」の返礼品として「オンライン宿泊券」を企画開発、多くの自治体に採用いただきました。その後、オリンピックの「レジェンド」となる「返礼品」や地元「道の駅」での「看板商品」となる開発等に携わってきました。1.ふるさと納税(返礼品)2.インバウンド(クルーズを含む)と3.道の駅のシナジー効果で地域経済の活性化を推進します。



コメント

「道の駅」は地域経済活性化の必須アイテムです。特にこれからは、「交流人口」のキーワードとなるインバウンドをより意識した取り組みを重視したいです。



波多腰 太 氏/地方創生プレイヤー



地域の活性化を促進するため、4つの都市公園やスポーツ施設を指定管理者として、管理運営を行い、地域の仕組みづくりや場づくりに取り組む。元福岡県の6次産業化プランナーや食の6次産業化プロデューサーとして活動し、食に関するノウハウやスキルを活かして、レセプションや企業向け催事、飲食店舗・販売店舗の企画運営商品開発にも携わる。

現在、福岡県内の地方自治体にて、レジャー港開発事業を委託事業者として推進中。





コメント

転勤で九州に来て、そのまま移住し、第二の故郷化しています。そんな唐津市は、九州に引っ越して家族と初めて旅行に訪れた場所。旅館の料理の美味しさと子どもに丁寧な接客サービスと、唐津城内からの湾の眺望は今でも記憶に残ってます!



佐賀県唐津市 概要







唐津市は、佐賀県北西部に位置しており、市域の東部は脊振山系が唐津湾に向かってなだらかに傾斜し、中部は松浦川の流域に沿って平坦部が広がり、西部には丘陵地帯の上場台地があります。古来より大陸との交流が盛んに行われ、「魏志倭人伝」には「末虚国」として記述された地域であり、朝鮮半島や中国大陸からの様々な文化が取り入れられ、全国に伝わったと考えられております。伝統的工芸品の「唐津焼」は全国に多くの愛好者がおられ、唐津には多くの窯元があり、その伝統を守り受け継ぐとともに、新しい感覚を取り入れた魅力ある作品を作り続けられています。また、重要無形民俗文化財として、国指定の「唐津くんちの曳山行事」をはじめ、各地域に伝統的な祭りが守り引き継がれており、地域の連帯感を醸成するとともに、世代間の交流を深める上での重要な役割を担っています。



住所:〒847-8511佐賀県唐津市西城内1番1号

自治体HP:https://www.city.karatsu.lg.jp/



「複業クラウド for Public」とは





専門人材不足の地方自治体が、複業人材登用により地方創生を推進できるサービスです。民間複業人材と自治体職員の協働プロジェクトにより、行政課題・地域課題の解決を実現します。Another worksと連携している自治体との取り組みはこちらからご確認いただけます。

連携希望の地方自治体担当者さまがいらっしゃれば、気軽にご連絡ください。

https://forseries.aw-anotherworks.com/public



株式会社Another works







「挑戦する全ての人の機会を最大化する」をビジョンに掲げるスタートアップ企業です。2019年9月に総合型の複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」をリリース。ミッションである「複業の社会実装を実現する」ために、一部上場企業からスタートアップ、自治体、スポーツチーム、教育機関など、業種業界問わずあらゆるドメインで複業人材の登用を後押ししています。また「複業クラウドfor Series」として、自治体向けには複業クラウド for Publicを、スポーツチーム向けには複業クラウド for Sportを、教育機関向けには複業クラウド for Academyを提供しています。

タレント向けページ:https://aw-anotherworks.com/

企業向けページ:https://cl.aw-anotherworks.com/



社名:株式会社Another works

代表取締役:大林 尚朝

所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目13-1 虎ノ門40MTビル3階

URL:https://anotherworks.co.jp/





