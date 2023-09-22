フォースタートアップス、福岡市「スタートアップアクセラレーシ…
［フォースタートアップス］
本日より「Fukuoka City Acceleration Program」参加申込を開始
成長産業支援事業を推進するフォースタートアップス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：志水雄一郎 以下、フォースタートアップス）は、福岡市の「スタートアップアクセラレーションプログラム運営業務」事業者に採択されました。本業務に伴い、本日より「Fukuoka City Acceleration Program」参加申込を開始いたします。
URL：https://public.forstartups.com/fukuoka.city.acceleration
福岡市は「福岡スタートアップ・コンソーシアム」の中心都市で、2020年に内閣府が進める「世界に伍するスタートアップ・エコシステム拠点形成戦略」の「グローバル拠点都市」に選出され、世界に伍する日本型のスタートアップ・エコシステムの拠点の形成と発展が期待されています。2012年には「スタートアップ都市ふくおか」を宣言し、スタートアップ支援を市政の柱として位置づけ、創業の裾野拡大に取り組んでいます。
今回事業者に採択された「スタートアップアクセラレーションプログラム運営業務」では、一定期間集中的にハンズオン支援を行うことで、スタートアップ企業の更なる成長を促進することを目的としています。
今年度より開始する「Fukuoka City Acceleration Program」は、福岡市から急成長を志すスタートアップ企業を対象に、日本を代表するベンチャーキャピタリスト、先輩起業家、人事・財務・知財等各分野の専門家によるメンタリングを中心に、事業の急成長を伴走支援するアクセラレーションプログラムです。メンタリングのほか、事業成長を目指す上で必要な知識の習得や、外部PR機会の提供を目的とした各種勉強会やプログラム成果発表としてピッチイベントも行います。
■参加者エントリー期間
9月22日（金）～10月13日（金）
■参加者選考
10月16日（月）～10月17日（火）：書類選考
10月18日（水）：書類選考結果通知（通過者に対しては、面談選考日程のご案内）
10月23日（月）～10月25日（水）：面談選考実施
10月30日（月）：最終結果通知
■伴走支援
・キックオフイベント
2023年11月上旬開催予定（会場：福岡市内）
・メンタリングプログラム
2023年10月31日~ 2024年2月29日
-ハンズオンメンタリング：月1回
-事務局メンタリング：月1回
-スポットメンタリング ：希望制
-専門家メンタリング：希望制
・DEMO DAY
2024年2月下旬開催予定（会場：福岡市内）
・FINAL PITCH
2024年3月上旬開催予定（会場：東京都内）
※ スケジュールは都合により変動する可能性があります。
フォースタートアップスは、本事業の推進により福岡市のスタートアップ・エコシステムの発展に貢献してまいります。
【フォースタートアップス株式会社 概要】
社名：フォースタートアップス株式会社
代表者：代表取締役社長 志水雄一郎
設立：2016年9月1日
事業内容：成長産業支援事業
証券コード：7089（東証グロース市場上場）
所在地：東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー36F
https://forstartups.com/
フォースタートアップスは、「（共に）進化の中心へ」というミッションを掲げ、「for Startups」というビジョンのもと、国内有力VCとの連携による起業支援や、スタートアップ企業の組織構築を含めた人材支援を中核に、戦略的資金支援も行うハイブリッドキャピタルとして成長産業支援事業を展開。また、成長産業領域に特化した情報プラットフォーム「STARTUP DB」を中心とした産官学共創モデルによるスタートアップエコシステム構築にも取り組んでいます。
企業プレスリリース詳細へ （2023/09/22-12:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
花まる学習会代表・高濱正伸氏が大推薦！ 子育ての悩み・疑問100に答え、子どもの自己肯定力と世界で生き抜く力を伸ばす1冊!!(09/22 12:46)
『花時間』が贈るカレンダーシリーズ最新版は、さらにパワーアップした、うっとり見惚れる花々が彩ります。365日を美しい花と過ごせる、毎年大好評の「花」カレンダー発売！(09/22 12:46)
AI時代、さらに重要度を増す統計学、その概念のキホンを知る！『ビジュアルでわかる統計学のキホン』発売(09/22 12:46)
プロを目指すなら最初に選ぶ本。基本から最短コースで身につきます！『初心者からちゃんとしたプロになる Webデザイン基礎入門 改訂2版』発売(09/22 12:46)
魅力的な街の四季折々の日常を体感できる『季節で綴るフィレンツェ202 世界でいちばん美しい街の愛おしい毎日、とっておきの場所』発売(09/22 12:46)
電動アシスト自転車「グリッター」限定カラーモデルを発売(09/22 12:46)
パソナフォスター「第17回キッズデザイン賞」にて優秀賞『消費者担当大臣賞』を受賞 受賞作品：教育型アフタースクール「Miracle Labo」(09/22 12:46)
ヒューマンスターチャイルド、2024年4月、保育ニーズの高い横浜市内の鶴ヶ峰・片倉町・日吉本町へ認可保育所を新規開設(09/22 12:46)
これからの時代を生きるには、「創造力」が必要不可欠と9割が回答 いちばんアイディアが思いつく状況は「お風呂の時間」！(09/22 12:46)
毎日のシェービング、秒で剃り始め！ 『サクセス 片手でらくらくシェービングジェル』一部店舗限定で新発売(09/22 12:46)
【二子玉川 蔦屋家電】世界初Dolby Vision対応の4Kホームプロジェクター「XGIMI HORIZON Ultra」9/22(金)より先行販売スタート(09/22 12:46)
【ロフト】銀座ロフトに虎へび珈琲常設コーナー登場！「CORNER 虎へび」(09/22 12:46)
MARRIOTT SALON in KARUIZAWA vol.2 シャトー・メルシャン 椀子ワイナリー × 軽井沢マリオットホテル メーカーズディナーイベントを開催(09/22 12:46)
ダイドーフォワード、NYオンラインにて「『軸色』でもう迷わない！好印象なお仕事スタイル」を紹介する特集コンテンツを公開。(09/22 12:46)
【飲食業向け】採択率80%！ものづくり補助金 採択のための勉強会【助成金なう】(09/22 12:46)
『THE 5th by SUMADORI-BAR』9月29日オープン(09/22 12:46)
あの食いしんぼうの人気者がファミリーマートに初登場！「星のカービィ コラボキャンペーン」を開催(09/22 12:46)
【ルイ・ヴィトン】メンズ・レザーグッズ「アエログラム」コレクションより新作を発売(09/22 12:46)
【藤原竜也主演】2024年2月上演舞台『中村仲蔵 ～歌舞伎王国 下剋上異聞～』ソロビジュアル・インタビュー＆公演詳細解禁／講談師・神田伯山とのコラボレーションも決定！(09/22 12:46)
【ゲーテ11月号】大人が着るべき紳士服。表紙は岡田将生、松坂桃李etc.上昇する日本ワインとは(09/22 12:46)
記録的猛暑日続いた今年の夏…エアコン稼働時間も増加傾向 10月も厳しい残暑予測、「夏じまい忘れ」に要注意！エアコンのプロ・パナソニック エアーマイスターが教えるエアコン夏じまい(09/22 12:46)
＜Beauty Japan 2023 BAY AREA大会＞アデランスウィッグショーを開催(09/22 12:46)
「本麒麟」がつなぐ、人と人。あなたの日常をうれしくする相棒に！「本麒麟」ショートムービー「Offline Friend（オフラインフレンド）」篇(09/22 12:46)
「Disney Collection created by Zoff “Donald ＆ Chip ’n Dale”」いたずら好きの「チップ＆デール」と彼らに翻弄されながらも仲良しな「ドナルドダック」(09/22 12:46)
10月のインボイス制度開始を前に、Bill OneがConcur(R) Invoiceと連携を強化(09/22 12:46)
【テレビ愛知】”SKE48の未完全TV”がオリエンタルカレーとコラボ！グループ15周年を祝うコンサート会場で限定パッケージのカレーを販売(09/22 12:46)
APPS 10倍配合！（※1）気になる毛穴にビタミンCのチカラでアプローチする「ピーリングジェリー」を『DETクリア』から新発売(09/22 12:46)
NEC、企業とエンドユーザの双方向コミュニケーションが可能なSMS配信サービス「NEC SMSプッシュサービス 共通ショートコード」を販売開始(09/22 12:46)
【10/4（水）～6（金）】インテックス大阪で開催される「工場設備・備品展」にアシストスーツなどを出展(09/22 12:46)
AIが手話を認識する無料手話検索・練習アプリ 「手話タウンハンドブック」を公開(09/22 12:46)