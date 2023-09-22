［フォースタートアップス］

本日より「Fukuoka City Acceleration Program」参加申込を開始



成長産業支援事業を推進するフォースタートアップス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：志水雄一郎 以下、フォースタートアップス）は、福岡市の「スタートアップアクセラレーションプログラム運営業務」事業者に採択されました。本業務に伴い、本日より「Fukuoka City Acceleration Program」参加申込を開始いたします。







URL：https://public.forstartups.com/fukuoka.city.acceleration



福岡市は「福岡スタートアップ・コンソーシアム」の中心都市で、2020年に内閣府が進める「世界に伍するスタートアップ・エコシステム拠点形成戦略」の「グローバル拠点都市」に選出され、世界に伍する日本型のスタートアップ・エコシステムの拠点の形成と発展が期待されています。2012年には「スタートアップ都市ふくおか」を宣言し、スタートアップ支援を市政の柱として位置づけ、創業の裾野拡大に取り組んでいます。



今回事業者に採択された「スタートアップアクセラレーションプログラム運営業務」では、一定期間集中的にハンズオン支援を行うことで、スタートアップ企業の更なる成長を促進することを目的としています。



今年度より開始する「Fukuoka City Acceleration Program」は、福岡市から急成長を志すスタートアップ企業を対象に、日本を代表するベンチャーキャピタリスト、先輩起業家、人事・財務・知財等各分野の専門家によるメンタリングを中心に、事業の急成長を伴走支援するアクセラレーションプログラムです。メンタリングのほか、事業成長を目指す上で必要な知識の習得や、外部PR機会の提供を目的とした各種勉強会やプログラム成果発表としてピッチイベントも行います。



■参加者エントリー期間

9月22日（金）～10月13日（金）



■参加者選考

10月16日（月）～10月17日（火）：書類選考

10月18日（水）：書類選考結果通知（通過者に対しては、面談選考日程のご案内）

10月23日（月）～10月25日（水）：面談選考実施

10月30日（月）：最終結果通知



■伴走支援

・キックオフイベント

2023年11月上旬開催予定（会場：福岡市内）

・メンタリングプログラム

2023年10月31日~ 2024年2月29日

-ハンズオンメンタリング：月1回

-事務局メンタリング：月1回

-スポットメンタリング ：希望制

-専門家メンタリング：希望制

・DEMO DAY

2024年2月下旬開催予定（会場：福岡市内）

・FINAL PITCH

2024年3月上旬開催予定（会場：東京都内）

※ スケジュールは都合により変動する可能性があります。



‍フォースタートアップスは、本事業の推進により福岡市のスタートアップ・エコシステムの発展に貢献してまいります。



【フォースタートアップス株式会社 概要】

社名：フォースタートアップス株式会社

代表者：代表取締役社長 志水雄一郎

設立：2016年9月1日

事業内容：成長産業支援事業

証券コード：7089（東証グロース市場上場）

所在地：東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー36F

https://forstartups.com/



フォースタートアップスは、「（共に）進化の中心へ」というミッションを掲げ、「for Startups」というビジョンのもと、国内有力VCとの連携による起業支援や、スタートアップ企業の組織構築を含めた人材支援を中核に、戦略的資金支援も行うハイブリッドキャピタルとして成長産業支援事業を展開。また、成長産業領域に特化した情報プラットフォーム「STARTUP DB」を中心とした産官学共創モデルによるスタートアップエコシステム構築にも取り組んでいます。



企業プレスリリース詳細へ （2023/09/22-12:46）