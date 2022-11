[クックパッド]

新たな食トレンドを発信する400名超のインフルエンサーとの接点を提供、食関連メーカーを支援



クックパッド株式会社は、グリーライフスタイル株式会社と連携し、食関連メーカーにSNSを通じた自社商品や企画をPRする場を提供することを目的に、国内最大規模の食トレンドの芽を生むインフルエンサー招待イベント『#オイシイートフェス~おいしいトレンド研究所~』を、2022年12月8日(木)に開催します。







URL:https://www.socialpitt.com/oisi-eat-fes





■要約





クックパッドとグリーライフスタイルは、国内最大規模のインフルエンサー招待イベント『#オイシイートフェス~おいしいトレンド研究所~』を2022年12月8日(木)に開催する

『#オイシイートフェス~おいしいトレンド研究所~』開催を通じ、食関連メーカーにSNSでの自社商品や企画をPRする場を提供する

クックパッドは安全な食材や多彩な調味料、現代のスタイルに合った調理器具・家電などの情報とユーザーを繋ぎ、ミッション「毎日の料理を楽しみにする」の実現を目指す







■『#オイシイートフェス~おいしいトレンド研究所~』開催の背景

日本最大の料理レシピサービス「クックパッド」を運営するクックパッド株式会社には、食×マーケティングのスペシャリスト集団による、ビッグデータを駆使した食関連企業へのトータルソリューション提供実績が豊富にあります。

グリーライフスタイルは、インフルエンサーを活用したPRや、300名を超えるインフルエンサーを集めたイベントを定期的に開催するなど、SNSマーケティングを強みとした統合的なデジタルマーケティング事業を展開しています。

この度、両者の強みを掛け合わせることで国内最大規模のインフルエンサー招待イベント『#オイシイートフェス~おいしいトレンド研究所~』を開催することになりました。食関連メーカーに20~40代に向けた認知獲得や情報拡散の機会を提供することで、食に関する商品・企画と、有意義な情報を求めるユーザーを繋げ、当社のミッション「毎日の料理を楽しみにする」の実現を目指します。





■開催概要

日程:12月8日(木)13:00~17:30

会場:EBIS303 東京都渋谷区恵比寿1−20−8 エビススバルビル

JR恵比寿駅東口から徒歩約3分(約250m)地下鉄日比谷線恵比寿駅1番出口から徒歩4分

出展企業数:最大20社





■招待インフルエンサーについて

人数:約400名(予定)

総リーチ:800万~1,000万フォロワー規模

発信SNS:Instagram

セグメント:食ジャンル(料理関心/主婦/グルメ)、関東在住、3~40代の男女(女性割合高め)

フォロワー数:3,000人以上(マイクロインフルエンサー)

平均ENG(ユーザーとのコミュニケーションや支持率の指標):1.2%以上想定





■出展予定企業(一部掲載、他多数参加予定)



アサヒ飲料株式会社

各種飲料水の製造、販売、自動販売機のオペレート、その他関連業務を行っている

出展商品:アサヒ十六茶 PET630ml、「和紅茶 無糖ストレート PET630ml



株式会社エー・ピーホールディングス

居酒屋「塚田農場」を中心に国内外で200店舗弱の飲食事業を展開、養鶏事業や中食事業など食産業全般を手掛ける

出展商品:「塚田農場」ブランドの商品



カゴメ株式会社

「トマトの会社から、野菜の会社に」というビジョンを掲げ、野菜の価値を活かした商品の製造・販売や、野菜をとることの大切さや上手なとり方を広めている

出展商品:カゴメサルサ、カゴメサルサホット



カリフォルニア くるみ協会 California Walnut Commission(CWC)

1987年設立、カリフォルニア州の4,500以上のくるみ生産者と、90社に及ぶ加工・販売業者を代表する機関

出展商品:カリフォルニア産くるみ



スケーター株式会社

数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー

出展商品:IH・ガス火対応 水なし万能鍋、真空保温調理鍋



トーラク株式会社

神戸土産の定番「神戸プリン」をはじめ、おうちで手軽にスイーツ作りを楽しんでいただける「らくらくホイップ」などを製造・販売

出展商品:らくらくホイップ、神戸プリン



株式会社永谷園

「味ひとすじ」の企業理念のもと、1952年(昭和27年)に発売した創業の商品「お茶づけ海苔」をはじめ食を通じてお客様の健康を支えるべく、商品、サービスを提供している

出展商品:旅するSOUP MEAL(オートミール専用の“スープごはんの素”)、だしごこち(お茶づけ・ふりかけ)



日本エー・アイ・シー株式会社

90年以上愛され続ける「ブルーフレームヒーター」を代表に、どこか懐かしいデザインと、最先端の技術を組み合わせた商品を展開

出展商品:アラジン グラファイト グリル&トースター フラッグシップ(CAT-GP14A)



株式会社HyLifePorkJapan

おいしい豚肉を日本に届けたい!日本想いの北米の豚肉生産者

出展商品:ハイライフポーク肩ロース500g



ビオセボン・ジャポン株式会社

「オーガニックを日常に」をテーマに品揃えした、パリ発のオーガニックライフスタイル・スーパーマーケット

出展商品:イソラビオ ON THE GO アーモンドミルク(無糖) 250ml、サンドメニコ フレーバーオリーブオイルアソートセット、ビオデセール 塩バターキャラメルクリームデザートパウダー



株式会社 桃屋

ごはんですよ!、キムチの素、味付榨菜のヒット商品の他、「辛そうで辛くない少し辛いラー油」などの食べる調味料類を充実させ食の新たな市場開拓を続けている

出展商品:フライドにんにくバター味・こしょう味



ヤマサ醤油株式会社

1645年創業、千葉県銚子市で3世紀半以上、品質の高い醤油を作り続けている

出展商品:ヤマサ まる生ぽん酢、ヤマサ まる生Wおろしぽん酢





■イベント、メディア掲載、取材に関するお問い合わせ

以下の問い合わせフォームより具体的な内容(ご企画のテーマ、質問項目、取材希望日など)を記載してお送りください。広報担当より直接お返事いたします。



広報へのお問い合わせフォーム:https://info.cookpad.com/contact/pr



■グリーライフスタイル株式会社

SNS 関連事業を中心に DX 事業を展開する、グリー株式会社の100%子会社。2022年6月には国内最大級のインフルエンサーイベント「INFLUENCER MEETUP by グリー Vol.7」を主催するなど、特にInstagram領域においては累計200社以上の実績を保有。



URL:https://gree-lifestyle.co.jp/



■参考情報



【「クックパッドの法人向けソリューション」について】

クックパッドは、日本国内のサービス認知率98%を誇る料理レシピサービスです。ビックデータやモニターを活用したマーケティング/商品開発支援、バナー広告やタイアップ企画を通じた認知拡大、販売促進など、さまざまな課題に合わせたソリューションで、幅広い課題解決が可能です。



クックパッドの法人向けソリューション:https://ad.cookpad.jp/



【クックパッドについて】

クックパッド株式会社は「毎日の料理を楽しみにする」をミッションに掲げる、料理とテクノロジーの会社です。国内で月間約5,500万人が利用し日本を含む世界74カ国・地域、32言語で展開する料理レシピ投稿・検索サービス「クックパッド」、買い物をもっと自由にする生鮮食品EC「クックパッドマート」、健康な心身をつくる幼児向け食育絵本「おりょうりえほん by cookpad」などを運営しています。私たちは料理を通じて、ヒト、社会、地球の豊かな未来を目指します。



社名 : クックパッド株式会社 https://info.cookpad.com

本社所在地 : 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 WeWorkオーシャンゲートみなとみらい 7F/9F

代表者 : 代表執行役 岩田 林平(いわた りんぺい)

資本金 : 5,286,015千円(2022年6月末)

設立年月日 : 1997年10月1日

従業員数 : 437人(2022年6月末 連結ベース)

主要事業 : 毎日の料理を楽しみにする事業



