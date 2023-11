[株式会社ラスイート]





◆関連URL:https://oceansgarden.jp/event/parrots/



ラ・スイート神戸オーシャンズガーデン(総支配人:横山 秀樹 所在地:神戸市中央区)は、2023年12月22日に、ビートルズのトリビュートバンドとして世界に名をはせる「THE PARROTS」によるクリスマスディナーショーを初開催いたします。



1990年に結成された「THE PARROTS」は、イギリスで開催される世界最大のビートルズ・フェスティバルに東洋初の出場を果たしたのち、2000年の同フェスティバルでトリを務めたり、2023年には来日中のフィリピン共和国大統領の晩餐会で演奏するなど、世界を舞台に活躍してきました。「THE PARROTS」が織りなすビートルズの音楽に浸りながら、オーシャンズガーデンで過ごすクリスマスをお愉しみください。







THE PARROTS



1990年4月「THE PARROTS」結成。都内のライブハウスで活動を開始。「パロッツ」の話題は海を越え英国BBCからの取材など、各メディアから注目を集め、1994年8月には、英国リヴァプールで毎年行われている世界最大のビートルズ・フェスティバル「ビートル・コンベンション」に、東洋初の出場を果し、本場英国のファンからも大喝采を浴びる。

2007年7月、英国マンチェスターのLancashire County Cricket Club's Old Trafford groundにて「Arctic Monkeys」の10万人規模のライブイベントのサポート・アクトを務める。

2013年11月、来日中のPaul McCartneyのプライベートパーティーに招待され約1時間の演奏。「I Saw Her Standing There」では、Paul本人のヴォーカルで共演を果たし、世界中でニュースとなる。

2017年1月、本人より招待・演奏依頼の手紙をいただき、駐日米国大使公邸にて開催された「キャロライン・ケネディ駐日米国大使お別れ会」に出席し演奏を披露。

2023年2月、来日中のフィリピン共和国大統領の晩餐会にて演奏。「Oasis」や「Arctic Monkeys」他、多数欧米有名ミュージシャンとも親密で、ビートルズのトリビュート(コピー)バンドとして世界的に有名である。

本拠地の六本木Abbey Roadを始め、国内外でLive Performanceを展開中。



ラ・スイート神戸オーシャンズガーデン



2015年開業。ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランドの別邸として、ラ・スイートホスピタリティーならではの最上級のサーヴィスを提供し、厳選した兵庫の食材をベースにフレンチと和の伝統との調和が心に残るレセプションを彩ります。オーシャンビューのチャペルや上質さをまとった宴会場で、開放感に溢れた大規模な国際会議や展示会などのイベントはもちろん、カジュアルなパーティーまでお客様のご要望に応じて様々なスタイルでご利用いただけます。







企業プレスリリース詳細へ (2023/11/06-16:16)