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■日本の音楽産業・音楽文化を国内外へ！

■日本の音楽産業・音楽文化を国内外へ！

［JFNC］


報道関係者各位

【2023年10月14日（土）放送開始！】　
世界の音楽ファンに贈る、ジャパニーズミュージックの専門(コア)番組(プログラム)
DIG THE J-MUSIC supported by TOKYO INTERNATIONAL MUSIC MARKET

株式会社ジャパンエフエムネットワーク（以下、JFNC）が制作するFMラジオ番組 「DIG THE J-MUSIC supported by TOKYO INTERNATIONAL MUSIC MARKET」 がインターエフエム（東京89.7MHz）にてO.Aされます。

●番組タイトル：　DIG THE J-MUSIC supported by TOKYO INTERNATIONAL MUSIC MARKET
●放送局　　　：　interfm（東京89.7MHz）
●放送時間　　： 毎週土曜日 21：00 ～ 21：30（初回O.A 10月14日（土））

■日本の音楽産業・音楽文化を国内外へ！
今年で節目の20回目を迎える 「東京国際ミュージック・マーケット（20th TIMM）」 とコラボし、国内外で活躍するアーティストをゲストに、アーティスト自身の音楽やインスピレーションを受けた音楽、また日本の音楽文化やその魅力などについてトークを繰り広げるミュージックプログラムです。interfmでの放送を軸に、YouTubeやPodcastなど広く配信展開を行います。番組はグローバルな市場を意識し、英語中心にトークを展開。世界に向け 「J-MUSIC」 の発信をしていきます。
メインパーソナリティは関根麻里。初回放送は20th TIMMの概要、そして日本音楽の素晴らしさを深堀り。以降毎週ゲストを招き、国内外で活躍するアーティストから、日本の音楽に対する想いをたっぷりと伺っていきます。


＜東京国際ミュージック・マーケット（20th TIMM）概要＞
「東京国際ミュージック・マーケット（TIMM）」は、激変するグローバルな音楽産業の中で日本音楽の海外展開・国際交流を行う国内唯一の音楽マーケットです。20回目の記念開催となる今年のTIMMは、10月25日～27日の3日間、会場を本年4月に新宿歌舞伎町にオープンした「東急歌舞伎町タワー」に移し、待望の4年ぶりとなるフルスペックの会場開催を再開いたします。

日程　：　2023年10月25日（水）～27日（金）
会場　：　東急歌舞伎町タワー　（東京都新宿区歌舞伎町1-29-1）
主催　：　経済産業省、特定非営利活動法人　映像産業振興機構、一般財団法人　日本音楽産業・文化振興財団
後援　：　一般社団法人 コンサートプロモーターズ協会、一般社団法人 私的録音録画補償金管理協会
一般社団法人 日本音楽事業者協会、一般社団法人　日本音楽出版社協会
一般社団法人 日本音楽制作者連盟、一般社団法人　日本音楽著作権協会
公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会、独立行政法人　日本貿易振興機構
一般社団法人 日本レコード協会（50音順）
内容　：　国内外の音楽・エンタメ業界関係者による商談会・ネットワーキングの実施
ビジネスセミナー、ショーケースライブ「MATSURI～in TOKYO」等の実施
◆TIMM公式サイト　：　https://www.timmjp.com　（TIMMの情報は随時更新されます）

＜出演者プロフィール＞
・関根麻里（せきね・まり）

1984年生まれ。東京都生まれ。インターナショナルスクールを経て、アメリカ・エマーソン大学に進学し、首席で卒業。バヤリンガルタレントとして、現在、「COOL JAPAN～発掘！かっこいいニッポン～』(NHK-BS1） や「エンジョイ・シンプル・イングリッシュ」(NHKラジオ第2）に出演中。
近年は『パディントンの手紙』(文化出版局刊行）
など、絵本の翻訳にも力を入れている。

企業プレスリリース詳細へ （2023/10/06-16:16）

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