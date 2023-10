[JFNC]



【2023年10月14日(土)放送開始!】

世界の音楽ファンに贈る、ジャパニーズミュージックの専門(コア)番組(プログラム)

DIG THE J-MUSIC supported by TOKYO INTERNATIONAL MUSIC MARKET



株式会社ジャパンエフエムネットワーク(以下、JFNC)が制作するFMラジオ番組 「DIG THE J-MUSIC supported by TOKYO INTERNATIONAL MUSIC MARKET」 がインターエフエム(東京89.7MHz)にてO.Aされます。



●番組タイトル: DIG THE J-MUSIC supported by TOKYO INTERNATIONAL MUSIC MARKET

●放送局 : interfm(東京89.7MHz)

●放送時間 : 毎週土曜日 21:00 ~ 21:30(初回O.A 10月14日(土))



■日本の音楽産業・音楽文化を国内外へ!

今年で節目の20回目を迎える 「東京国際ミュージック・マーケット(20th TIMM)」 とコラボし、国内外で活躍するアーティストをゲストに、アーティスト自身の音楽やインスピレーションを受けた音楽、また日本の音楽文化やその魅力などについてトークを繰り広げるミュージックプログラムです。interfmでの放送を軸に、YouTubeやPodcastなど広く配信展開を行います。番組はグローバルな市場を意識し、英語中心にトークを展開。世界に向け 「J-MUSIC」 の発信をしていきます。

メインパーソナリティは関根麻里。初回放送は20th TIMMの概要、そして日本音楽の素晴らしさを深堀り。以降毎週ゲストを招き、国内外で活躍するアーティストから、日本の音楽に対する想いをたっぷりと伺っていきます。





<東京国際ミュージック・マーケット(20th TIMM)概要>

「東京国際ミュージック・マーケット(TIMM)」は、激変するグローバルな音楽産業の中で日本音楽の海外展開・国際交流を行う国内唯一の音楽マーケットです。20回目の記念開催となる今年のTIMMは、10月25日~27日の3日間、会場を本年4月に新宿歌舞伎町にオープンした「東急歌舞伎町タワー」に移し、待望の4年ぶりとなるフルスペックの会場開催を再開いたします。



日程 : 2023年10月25日(水)~27日(金)

会場 : 東急歌舞伎町タワー (東京都新宿区歌舞伎町1-29-1)

主催 : 経済産業省、特定非営利活動法人 映像産業振興機構、一般財団法人 日本音楽産業・文化振興財団

後援 : 一般社団法人 コンサートプロモーターズ協会、一般社団法人 私的録音録画補償金管理協会

一般社団法人 日本音楽事業者協会、一般社団法人 日本音楽出版社協会

一般社団法人 日本音楽制作者連盟、一般社団法人 日本音楽著作権協会

公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会、独立行政法人 日本貿易振興機構

一般社団法人 日本レコード協会(50音順)

内容 : 国内外の音楽・エンタメ業界関係者による商談会・ネットワーキングの実施

ビジネスセミナー、ショーケースライブ「MATSURI~in TOKYO」等の実施

◆TIMM公式サイト : https://www.timmjp.com (TIMMの情報は随時更新されます)



<出演者プロフィール>

・関根麻里(せきね・まり)



1984年生まれ。東京都生まれ。インターナショナルスクールを経て、アメリカ・エマーソン大学に進学し、首席で卒業。バヤリンガルタレントとして、現在、「COOL JAPAN~発掘!かっこいいニッポン~』(NHK-BS1) や「エンジョイ・シンプル・イングリッシュ」(NHKラジオ第2)に出演中。

近年は『パディントンの手紙』(文化出版局刊行)

など、絵本の翻訳にも力を入れている。



