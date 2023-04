[株式会社 グローバルエージェンツ]

株式会社グローバルエージェンツ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:山崎剛)は、全国に6ブランド11棟1,200室のブティックホテル、ライフスタイルホテルを展開するLIVELY HOTELS(https://livelyhotels.com/)を運営しています。このたび、「UNWIND HOTEL&BAR 小樽(アンワインドホテルアンドバー小樽)」は、長年にわたって北海道ワインを扱ってきた酒屋「丸い遠藤商店」の遠藤友紀雄氏をお招きし、「Taste of Hokkaido ~ワイン&キュイジーヌ~」を2023年5月25日(木)に開催いたします。本イベントに先立ち、本日イベント参加予約を開始いたしました。







(※過去のイベント写真。ご提供するワイン・料理は今回のものではありません。)

UNWIND HOTEL&BAR 小樽が位置する小樽市周辺は、唯一無二の魅力あるワインの生産地として注目度が高まっています。当ホテルはその地域性に改めて焦点を当て、ワインに携わる方々をお招きしたワインイベント”Taste of Hokkaido UNWIND小樽 ワイン&キュイジーヌ”を2021年7月より定期開催しております。

今回は、昭和60年代から小樽エリアのワインを取り扱っている地元のベテラン酒屋「丸い遠藤商店」の遠藤友紀雄氏をお招きし、自然製法によるえぐみの少なさや独特の香り等から昨今人気を集めている「ナチュールワイン」をセレクトしていただきます。余市エリアでもナチュールワインを製造する志の高い若いワイナリーが多く、今回は「余市登町の注目ワイナリー」をテーマにワインをご用意。少量生産で入手が困難なドメーヌアツシスズキのワインもオンリストします。また、ナチュールワインを「瓶熟成」させた飲み比べ体験も行います。

当ホテルのレストラン「THE BALL」からは、今回のワインリストに合わせたフュージョンキュイジーヌのコースをご用意。余市のナチュールワインの優しい味わいに合わせ、和食や中華の要素をフレンチに加えました。長年北海道でシェフに従事している井貝伸一がセレクトした小樽近郊で捕れた食材を使用した料理とワインのマリアージュをご堪能ください。





ワインリスト

・山田堂 ナイアガラ・ヌーヴォー2022

・山田堂 余市・ミューラー 2021

・マチュー・コスト レ・テット・ド・シャ2014(仏/ロ・ワール)

・マチュー・コスト レ・テット・ド・シャ2007(仏/ロワール)

・ドメーヌアツシスズキ トモ・ルージュ 2020

・ランセッカ 早花咲月 ロゼ





コースメニュー

・アミューズ 余市産蝦夷鹿コンビーフとホワイトアスパラのムース

・前菜シーフードプレート 小樽産旬の魚介盛り合わせ ジュレを乗せて パプリカソース

・前菜ミートプレート 余市北島牧場ワインポークの洋風焼豚ロースト 南高梅ソース

・お魚料理 小樽近隣ソイのポワレ ブロッコリーピューレ 塩麹ソース

・お肉料理 北海道産特選牛ロースステーキ ニンニク醤油 焼リゾット添え

・デザート ココナッツのブランマンジェ マンゴーエスプーマ





【遠藤友紀雄氏について】



株式会社丸い遠藤商店

代表取締役 遠藤友紀雄氏





小樽市出身。明治39年創業の老舗米穀店丸い遠藤商店の代表取締役に1997年就任。こだわりのお米だけでなく、ワインでは地元小樽や余市の地産地消を応援すると共に、世界各国から約3000本のワインを豊富に取り揃える。地元民はもちろん口コミが広がり観光客からの人気も高まっている。









【井貝伸一について】

レストラン「THE BALL」

キッチンマネージャー/ヘッドシェフ 井貝伸一





北海道苫小牧市内シティーホテル入社、市内レストラン・ホテルで勤務。北海道後志管内リゾートホテルでアシスタントシェフに着任後、2019年にUNWIND HOTEL&BAR 小樽内のレストラン「THE BALL」のキッチンマネージャーとなる。30年以上のキッチンキャリアの中で培ってきた「食材」へのこだわりから、自ら生産地へ出向き、生産者との関係を深め、新鮮な食材はもちろん市場にあまり出回らない食材を仕入れることも得意とする。北海道食材を知り尽くし丁寧に調理された氏の料理は、ホテルで行うワインディナーイベントに訪れる美食家のゲストや参加者にも好評を博している。





【イベント概要】

・日程:5月25日 18時半 会場オープン 19時開始

・場所:UNWIND HOTEL & BAR 小樽 1階レストラン「The Ball」

・人数:24名(先着順)

・金額:15,000円(税込)

・ご予約:完全予約制 https://bit.ly/3KVKyRQ







THE BALL について







ゲストの特別なひと時に寄り添う空間を提供しているUNWIND HOTEL&BAR 小樽のメイン会場。90年以上残る建築当時のステンドグラスはそのままに、3.7mの高い天井を活かしたライティングを施し、当ホテルで最もクラシックとコンテンポラリーの融合を感じられる空間です。日中は大きなステンドグラスの窓からキラキラと注ぐ太陽の光が心地よく、夜は球体の照明が浮かんで見える幻想的な空間を演出いたします。

朝は宿泊者向けにハイティースタイルの朝食を提供、昼と夜は本格フレンチのコースを一般のお客様にも楽しんでいただけるレストランとして営業しています。小樽近郊で採れた食材にこだわり、土地ならではの味覚を楽しめます。本会場はレストラン機能だけでなく、今回のようなイベント、またプライベートパーティやウェディングなど幅広い用途でご利用いただけます。非日常を感じる建築美の中で特別なひと時をお過ごしください。



ランチ営業:11:30~15:00(土、日、祝)

ディナー営業:17:30~22:00(水~日)

ご予約:https://bit.ly/41JfImp



UNWIND HOTEL&BAR 小樽について



北海道で初の外国人専用ホテルとして昭和6年(1931年)に建築された「旧越中屋ホテル」。 戦時中は将校クラブとして陸軍に、戦後は米軍により接収された歴史を歩み、小樽市指定歴史的建造物、経産省「近代化産業遺産群 33」にも指定された歴史的建造物が、数年の月日を経て再生。 歴史を感じる建物の情緒や建築的美観はそのままに、長らく閉館していたからこその大胆なリノベーションを経て現代的感性で表現されたブティックホテルが誕生しました。過去から現在へ受け継ぐものを大切にしながら、地域と旅行者のメディアとなる有機的な交流を生む場創りをミッションとしています。ただのクラシックホテルとは違うユニークな感性の世界観を是非ご体験ください。



<施設概要>

施設名: UNWIND HOTEL&BAR 小樽

所在地: 北海道小樽市色内1丁目8番25号

アクセス: 札幌駅から小樽駅までJR函館本線で約35分、小樽駅からホテルまで徒歩10分

Web:https://www.hotel-unwind.com/otaru/

Instagram:https://www.instagram.com/unwind_hotel_otaru







新型コロナウイルスに関する感染対策について



詳細はこちら:https://www.livelyhotels.com/ja/about/hygiene/





株式会社グローバルエージェンツについて



会社名 株式会社グローバルエージェンツ http://global-agents.co.jp

代表取締役 山崎 剛

本社所在地 〒150-0041 東京都渋谷区神南1-20-13





グローバルエージェンツが手がけるライフスタイル事業



LIVE:ソーシャルアパートメント51棟約3,000室を運営 https://www.social-apartment.com/

STAY:ライフスタイルホテル11棟約1,200室を運営。 LIVELY HOTELS https://livelyhotels.com/

WORK:ホテル一体型ワークプレイス「.andwork」を運営 https://www.xandwork.com/

DINE:ソーシャルアパートメント・ホテル併設の飲食施設として12店舗を運営

WASH:ソーシャルランドリー「Sooo LIQUID」を運営

LEARN:弊社サービスの入居者や利用者に対して様々な成長や発見の機会を提供



