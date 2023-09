[シーホース三河]





10月7日(土)、三河安城駅前の矢総公園で開催される「つかう.meet.FES ~GO!MIKAWA!~」において、シーホース三河が参加する各イベントの詳細が決定!

B.LEAGUE 2023-24シーズン開幕節(vs.島根スサノオマジック)のパブリックビューイングや、高島一貴U18ヘッドコーチと佐古賢一シニアプロデューサによるバスケクリニックも開催します!

他にもマルシェやキッチンカー、e-Sports、スケボーエリアなど、会場内はイベント盛りだくさん!皆さまのご来場をお待ちしてます!



※つかう.meet.FESの一部のブースでは「つな木」を利用し 木材利用の推進、森林資源の循環、国土保全に貢献することを目指しています。



開催日時





2023年10月7日(土)10:00~17:00(予定)

※雨天中止(小雨決行)

※雨天中止の場合は、前日の正午までに判断し、シーホース三河公式X(旧Twitter)および、「つかう.meet公式Instagram」で案内します。



会場





三河安城駅前 矢総公園

〒446-0056

愛知県安城市三河安城町1丁目8



※無料駐車場はございません。公共交通機関または近隣のコインパーキングをご利用ください。

※違法駐車は近隣のご迷惑となりますので絶対にお止めください。



参加費





無料

※公園内の収容人数に達した場合、入場をお断りする場合もございますのであらかじめご了承ください。



タイムスケジュール







10:00 「つかう.meet.FES」OPEN

10:45 クリニック参加受付開始(定員20名)

※事前抽選で当選した小学生以下のお子さま

11:30 クリニック開始

13:00 K:ream ライブ

13:35 オープニングトーク

13:48 Super Girlsパフォーマンス

13:50 応援練習

13:55 パブリックビューイング(vs.島根スサノオマジック)ハーフタイムSuper Girlsパフォーマンス

16:00頃 試合終了予定(目安)

17:00 「つかう.meet.FES」CLOSE



パブリックビューイング(vs.島根スサノオマジック)





毎年大好評の高島一貴U18ヘッドコーチとホームコートMC・小林拓一郎氏の実況/解説に、今年は佐古賢一シニアプロデューサーも加わります!

ここでしか聞けない選手の裏話などが聞けるかも!?三河安城から大青援を届けよう!



出演者

















注意事項

※試合中は応援グッズを自身の目線よりも高く掲げないでください。

※立ち上がっての応援は周りのお客さまのご迷惑となりますのでご遠慮ください。(立見エリアを除く)

※前後、左右のお客さまにご迷惑とならない方法で応援をお願いします。

※席は自由席となりますが、椅子に荷物などを置かないようご注意ください。

※座席数に限りがありますので、未就学児のお子さまは膝上でのご観戦にご協力をお願いします。



バスケクリニック





バスケ経験者はもちろんのこと、初心者の参加も大歓迎!バスケットボールを一緒に楽しもう!

※クリニックは事前応募(抽選制)となりますので、参加をご希望の方は以下詳細、注意事項を必ずご確認の上、お申込みくださいますようお願いします。



概要



参加対象

小学生以下

※保護者付き添い可



募集人数

20名( 事前申込の上、抽選制となります。)



申込期間

~2023年9月22日(金)23:59

当選者のみメールにてご案内させていただきます。



当日受付時間

10:45~



実施時間

11:30~12:15(45分)



コーチ

・高島一貴 U18ヘッドコーチ

・佐古賢一 シニアプロデューサー

※クリニック終了後、コーチ2名との写真撮影会を予定しております。



持ち物

シューズ、着替え、ボール、タオル、飲み物



注意事項/ご承諾事項

※アスファルト上でクリニックを実施いたします。怪我等につきましては万全の注意を払いますが、ご参加の場合はくれぐれもご注意ください。

※5~10分程度の休憩を取ります。

※参加者様各自で水分補給等、熱中症対策をお願いします。

※体調不良時、または参加中に体調不良が発生した場合は参加を自粛いただきますようお願いいたします。

※会場内に着替え場所はございませんので、参加される方は着替えを完了した状態でお集まりください。

※貴重品は各自で管理でお願いします。万一、盗難・紛失・事故等が発生した場合でも主催者は責任を負いかねます。

※会場のバスケットゴールは、一般公式305cmの高さになります。

※当日は、報道機関によるカメラやビデオの撮影した写真・映像が新聞・雑誌・関連ホームページに記載、または放映されることがございます。

※当日の様子はWEBサイト等に掲載される可能性がありますのでご了承ください。

※進行の妨げになりますのでクリニック参加中および前後にサインを求めることはお止めください。

※バスケットボール未経験者向けの内容となります。



オフィシャルグッズショップ出店





青援のマストアイテムを販売!新商品も販売します。(お買い上げ金額に応じたブースタークラブポイント付与はありません)

出店時間 12:00~試合終了まで



K:ream ライブ







プロフィール

2018年4月結成、Vo.Pf 内川 祐とGt.Vo 鶴田龍之介のふたりからなるロックバンド。

2019年秋にリリースした配信シングル “See The Light” がラジオ局でのオンエアをきっかけに話題を呼び、翌月開催した名古屋APOLLO BASEでのワンマンライブは完売。

2020年10月、自身のレーベル「K:trad records」を設立し、11月にはZepp Nagoyaでのワンマンライブを成功に収める。

2021年2月、ユニバーサル ミュージックよりメジャーデビュー。

9月、シーホース三河 2021-22シーズン エンドロール楽曲に “See The Light” が決定。

2022年2月、メジャー1stアルバム『TerminaL』をリリースし、5月には全国4箇所にて初のワンマンツアー「K:ream One Man Tour "TerminaL"」を開催。



Vo.Pf 内川祐

愛知県西尾市出身

Gt.Vo 鶴田龍之介

愛知県安城市出身



イベント全体の注意事項





※イベント内容は予告なく、急遽変更になる場合がございます。

※弊社スタッフおよび「つかう.meet.FES」実行委員会スタッフにより、イベント中の写真を撮影いたします。撮影した写真はシーホース三河公式SNSなどで使用する場合がございますので、ご了承ください。

※お荷物や張り紙等による列内の場所取り行為は一切禁止とさせていただきます。

※お荷物や張り紙等を発見した場合には撤去させていただくこともございます。また撤去したものについての責任一切負えませんので、あらかじめご了承ください。

※こまめに水分補給をするなど熱中症に十分お気をつけください。



昨年の様子



















