[株式会社モスフードサービス]

~公式オンラインショップ限定の冷凍モスライスバーガー~



モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービス(代表取締役社長:中村 栄輔、本社:東京都品川区)は、直販サイト「モス公式オンラインショップ~Life with MOS~」内の「モスライスバーガー専門店」コーナーにて、2023年11月6日(月)8:00から「モスライスバーガー <韓国風ピリ辛ポーク>」を新発売します。









「モス公式オンラインショップ~Life with MOS~」は、2022年7月に開設し、店舗でご提供している商品を自宅でお楽しみいただけるようにアレンジした冷凍食品や、ライフスタイルグッズを販売しています。今年8月には公式オンラインショップ内に「モスライスバーガー専門店」をオープンし、海外のモスバーガーで好評だったメニューのアレンジや、モスバーガー店舗では販売していない限定メニューなどを、冷凍食品として販売開始しました。ライスバーガーを自宅で試せるのが新鮮という声をいただくなど、大変ご好評いただいています。



今回新発売する「モスライスバーガー <韓国風ピリ辛ポーク>」は、モスライスバーガー専門店オリジナルの新商品です。8月に販売を開始した「モスライスバーガー <ガパオ>」に続き、海外で親しまれている料理を、ライスバーガーという形で手軽にお楽しみいただけます。店舗で慣れ親しんだ商品とは一味違う新しいモスライスバーガーの味をぜひご家庭でお楽しみください。



●「モスライスバーガー <韓国風ピリ辛ポーク>」

モス特製の旨辛ソースに豚バラ肉と野菜を合わせた商品で、旨辛ソースには韓国風唐辛子味噌コチュジャン、豆板醤、砂糖、にんにく等を加えてコクを出しています。旨みと辛味のバランスがよく、お米との相性も抜群です。また、にんにくの芽やニンジンをプラスすることで食感を出しており、食べ応えもある一品です。









■モスブランドをもっと身近に

当社では、モスバーガーならではの食へのこだわりや商品開発力を生かして、これまで以上に幅広い商品の開発や提供方法の拡大を進めています。「モス公式オンラインショップ~Life with MOS~」は、お客様が自宅にいながら自分の好きなものを食べることができる食品D2C(Direct to Customer/消費者直接取引)の新たな取り組みとして昨年開設しました。D2Cでは個人のお客様ごとの細かい物流が必要となるため、全国に物流ネットワークをもつヤマト運輸と連携して、常温・冷蔵・冷凍の3温度帯での商品物流で商品を提供しています。



<新商品概要>

■商品名・価格:「モスライスバーガー <韓国風ピリ辛ポーク>」(6個入り 3,120円)

■販売期間:2023年11月6日(月)8:00 ~

■販売サイト名:モス公式オンラインショップ~Life with MOS~

■コーナー名 :モスライスバーガー専門店

■URL:https://ec.mos.jp/pages/mos-riceburger



※上記商品価格以外に宅配料がかかります。宅配便送料は、常温: 800円(税込)、クール便(冷蔵、冷凍): 1,000円(税込)ただし、北海道、沖縄は200円(税込)を追加料金が発生します。

※同温度帯の1回のご注文で商品代金8,000円以上(税込)ご購入の場合は送料無料となります。



モスフードサービスでは、「おいしさ、安全、健康」という考え方を大切にした商品を「真心と笑顔のサービス」とともに提供することに一貫して取り組んでいます。創業以来守り続ける アフターオーダー方式や、日本の食文化を大切にした商品開発などを通じ、今後も経営ビジョンである「食を通じて人を幸せにすること」を実践し、「お店をもっと近くに・もっと愛されるお店に」をテーマとして進めてまいります。



※本資料中の価格は全て税込です。





企業プレスリリース詳細へ (2023/11/03-19:40)