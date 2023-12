[株式会社プライム1スタジオ]

株式会社プライム1スタジオのハイエンドブランド「PRIME 1 STATUE(プライム1スタチュー)」。その新製品として映画『ターミネーター2』の“T-800”を名場面ごとの姿で表現した2種類のスタチュー、「Cyberdyne Shootout」と「Final Battle」をリリースいたしました。本日12月7日より予約受付スタート。商品の発売は2025年3月~6月を予定しています。



商品ページはこちら:

Cyberdyne Shootout

https://statue.prime1studio.co.jp/t2-t-800-cyberdyne-shootout-plmt2-01.html



Final Battle

https://statue.prime1studio.co.jp/t2-t-800-final-battle-mmt2-02dxs.html







スカイネット誕生を阻止するため戦う、サイバーダイン社の攻防。T-1000と死闘を繰り広げる、製鉄所の最終決戦。傑作SFアクション『ターミネーター2』より、名場面の勇姿を切り取った2種類の“T-800”スタチューが登場!



プラチナマスターライン ターミネーター2 T-800 Cyberdyne Shootout







人工毛髪、本革、ダイレクトに伝わる職人技。造形表現の極みを追求するプラチナマスターラインにて、映画『ターミネーター2』のT-800をブリッツウェイとのコラボで立体化!





スカイネットの誕生を阻止するため、サイバーダイン社へ突入するコナー親子。迫りくる警官隊やT-1000から彼らを守るべく、寡黙に戦うターミネーターの姿を捉えたのが本作です。





頭部は塗装見本と同じ素材を使用し、ペイントマスター(量産用塗装見本)を手掛ける職人が1体1体丹念に製作。生々しい肌、傷から覗く金属を量産品のクオリティを超えて表現しました。





実際の植毛技術で取り付けた人工毛髪、高い透明度を持つガラス製の瞳など、他にも創意工夫の跡がそこかしこに。アーノルド・シュワルツェネッガー氏の名演が生んだ、“感情を学びつつある殺人機械”の表情を獲得しています。





筋肉が際立つプロポーションもスクリーンのまま。またバイカージャケットとパンツには本革を採用し、作中よりもわずかにフィット感を高めました。革の存在感とスタイリッシュなシルエットをお楽しみください。





さらに豊富な付属パーツも本作の特徴のひとつ。機械的なイメージを強調するサングラス、催涙弾を装填したグレネードランチャーなどの他、五指が可動する精巧なエンドアームもご用意しました。





付け替える度に、さまざまな名シーンがよみがえります。





青い光を放つ特製ベースに佇むT-800。あのラストを思わせる足元のフックも、物語への没入感を深めます。

世界限定300体でお贈りする造形美、ぜひあなたのコレクションに!





◆商品ページ◆

https://statue.prime1studio.co.jp/t2-t-800-cyberdyne-shootout-plmt2-01.html



■製品概要

商品名:

プラチナマスターライン ターミネーター2 T-800 Cyberdyne Shootout

商品価格:¥439,450 (税込)

発売時期:2025年3月~6月

販売数量:300

シリーズ:ターミネーター2

フォーマット:プラチナマスターライン

サイズ:1/3 Scale

全高: 74.7cm 全幅: 32.6cm 奥行: 83cm

重量:16kg

素材:ポリストーン(一部に別素材使用)

権利表記:

Terminator 2: Judgment Day, T2, THE TERMINATOR, ENDOSKELETON, and any depiction of Endoskeleton are trademarks of Studiocanal S.A.S. All Rights Reserved. (C) 2023 Studiocanal S.A.S. (R)All Rights Reserved.



ミュージアムマスターライン ターミネーター2 T-800 Final Battle







「泣く気持ちが分かった。泣く事は出来ないがね」。命の価値を知るターミネーター、最後の勇姿がミュージアムマスターラインから登場!





こちらは頭部の右側にエンドスカルが露出した、映画終盤の状態を再現。





精巧に作り込んだ人工皮膚と金属のコントラストにこだわり、戦いの激しさを表現しました。またエンドスカルの瞳には、射出角度までこだわったLEDを内蔵。スカイネットの配下として生み出されたこと示す、赤い光が妖しく灯ります。





筋骨隆々の体型もスクリーンそのまま。作中よりわずかにフィット感を高めたバイカージャケットとパンツは本革製で、スタイリッシュな風合い・シルエットが楽しめます。





また特製ベースは決戦の舞台である製鉄所やエンドスケルトンをイメージ。あのラストを思わせる足元のフックやLEDの青い光が物語への没入感を深めます。





そして世界限定500体のDXボーナス版は豊富なパーツをご用意。顔の右側も人間の表情が残る頭部パーツ、T-1000との近接戦闘で印象的な六角鉄棒などの他、五指が可動する精巧なエンドアームもご用意しました。





さまざまな名シーンをご堪能ください。





さらに本バージョンにはおなじみのサングラスも付属。8カーブレンズが機械的なイメージを強調し、ディスプレイの印象を一変させるスペシャルアイテムです。





ジョンを守り抜くことで感情を知り、ついには涙の意味も理解したT-800。機械の身体に心が宿る、最後の勇姿をミュージアムクラスの造形でお贈りします!





◆商品ページ◆

https://statue.prime1studio.co.jp/t2-t-800-final-battle-mmt2-02dxs.html



■製品概要

商品名:

ミュージアムマスターライン ターミネーター2 T-800 Final Battle DX ボーナス版

※DXボーナス版は、日本国内ではプライム1スタジオオンラインストアでの取り扱いとなります。

商品価格:¥341,770 (税込)

発売時期:2025年3月~6月

販売数量:500

シリーズ:ターミネーター2

フォーマット:ミュージアムマスターライン

サイズ:1/3 Scale

全高: 74.7cm 全幅: 32.6cm 奥行: 32.6cm

重量:16.1kg

素材:ポリストーン(一部に別素材使用)

権利表記:

Terminator 2: Judgment Day, T2, THE TERMINATOR, ENDOSKELETON, and any depiction of Endoskeleton are trademarks of Studiocanal S.A.S. All Rights Reserved. (C) 2023 Studiocanal S.A.S. (R)All Rights Reserved.



[ご注意]

・写真は製品サンプルです。実際の商品と異なる場合があります。

・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。

・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。



株式会社プライム1スタジオ







株式会社プライム1スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME1STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。

・所在地:東京都台東区浅草6丁目36-2

・代表者:松本 理恵

・オフィシャルサイト:https://www.prime1studio.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/08-18:40)