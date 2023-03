[株式会社HIKE]

株式会社HIKE(本社:東京都新宿区、代表取締役:三上 政高/梁 俊模)は、株式会社ブシロードが展開するメディアミックスコンテンツ『D4DJ』と株式会社バンダイナムコエンターテインメントが手掛ける音楽原作キャラクタープロジェクト『電音部』の対バンライブ「Cue! You! In! ~D4DJ vs 電音部~」(日程:4月22日、会場:Zepp DiverCity TOKYO)の告知映像を解禁いたしました。







告知映像







「Cue! You! In! ~D4DJ vs 電音部~」開催概要







本公演は株式会社ブシロードが展開するメディアミックスコンテンツ『D4DJ』と株式会社バンダイナムコエンターテインメントが手掛ける音楽原作キャラクタープロジェクト『電音部』の対バンライブとなります。

音楽・DJをテーマにしたキャラクターコンテンツの筆頭である『D4DJ』×『電音部』が満を持して対バンDJイベントを開催。メーカー・レーベルの垣根を超え『D4DJ』『電音部』のファンの方はもちろん、音楽・DJ業界を盛り上げます!

「Cue! You! In!」でしか見られない演出・ステージ、このイベントでしか手に入らないグッズもお見逃しなく!



【公演名】 Cue! You! In! ~D4DJ vs 電音部~

【日 程】 2023年4月22日(土) OPEN 17:00/START 18:00

【会 場】 Zepp DiverCity(TOKYO)

東京都江東区青海 1-1-10 ダイバーシティ東京プラザ

【出 演】 Happy Around!(西尾夕香、各務華梨、三村遙佳、入江麻衣子)from D4DJ

高木美佑(Peaky P-key犬寄しのぶ役)from D4DJ

長谷川玲奈(ハラジュクエリア、犬吠埼紫杏役)from 電音部

小宮有紗(アザブエリア、白金煌役)from 電音部

and more…

【料 金】 1Fスタンディング:6,500円(税込・ドリンク代別途必要)

2F指定席:6,500円(税込・ドリンク代別途必要)

【主 催】 株式会社HIKE

【制 作】 株式会社Reun



イベントに関するお問い合わせ



info@reun.jp



「Cue! You! In! ~D4DJ vs 電音部~」チケット二次先行受付中







二次先行(抽選)



2023年3月24日(金)21:00~2023年4月2日(日)23:59

販売URL:https://eplus.jp/d4dj-denonbu-official/

※1申し込みにつき2枚まで



一般



2023年4月7日(金)18:00~

販売URL:https://eplus.jp/d4dj-denonbu/



D4DJについて











「DJ」をテーマにしたメディアミックスコンテンツ『D4DJ(ディーフォーディージェー)』!

「繋ぐ」をテーマに、アニメ・ゲーム・声優によるライブなど、様々な形でお届けします。

オリジナル曲や、名曲のリミックスカバーをはじめ、多様な音楽を発信中。

歴代の名曲の数々を今に繋ぎ、性別と年代を超えて人を繋ぎ、キャラクターをリアルへ繋ぐ……

さあ、キミもDで始まる新世界に繋がろう!



D4DJ公式サイト:https://d4dj-pj.com/

D4DJ公式Twitter:https://twitter.com/D4DJ_pj

D4DJ公式Instagram:https://www.instagram.com/d4dj_official/

D4DJ公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCNWWdKniJyzQA3RiJ5LMoVw



電音部について









『電音部』は、バンダイナムコエンターテインメントが手掛ける、本格的なダンスミュージックを中心とした音楽原作キャラクタープロジェクトです。

気鋭のクリエイターによる楽曲、イラストに加え、バンナムナムコグループの最新の技術を組み合わせたメディアミックス展開を予定しており、全世界規模での活動を目指します。



公式サイト:https://denonbu.jp

公式Twitter:https://twitter.com/denonbu

PV:https://youtu.be/5AKsx5LXbCA



株式会社HIKEについて











アニメ・マンガ・ゲーム・舞台など、IPを主軸としたあらゆるコンテンツを手掛けるエンターテインメントカンパニーとして、スピーディに次々と新しいことにチャレンジし、国内のみならずグローバルにIPの価値を提供していきます。



会社名:株式会社HIKE

所在地:〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

公式サイト:https://hike.inc/

代表者:代表取締役 三上 政高

:代表取締役 梁 俊模



※情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)HIKE Inc.

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C)︎電音部(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※本掲載内容は予告なく変更する場合がございます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/26-11:46)