[IMAGICA GROUP]

映像の企画から制作、映像編集、配信・流通向けサービスに至るまでを、グローバルにワンストップでお届けする株式会社IMAGICA GROUP(本社:東京都港区、代表取締役社長:布施 信夫)のグループ会社で、株式会社ピクス(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:平賀大介、以下「P.I.C.S.」)が11月2日(木)から6日(月)まで新千歳空港ターミナルビルにて開催される第10回 新千歳空港国際アニメーション映画祭に参加します。







ターミナルビル内に常設映画館を有する新千歳空港という、唯一無二の場をもつ同映画祭は「空港全体で発信する、空港だからできる映画祭」として2014年に開幕し、2023年で10周年を迎えます。

また、コンペティション部門では国内最多の応募数を誇り、国内外クリエイターによる講演やパブリックスペースでの展示など、アニメーションを多角的に紹介するプログラムを展開するなど、今や国内トップレベルの規模を誇るアニメーション映画祭として知られています。



P.I.C.S.は下記2つのプログラムに参加します。



まずオープニングデーとなる11月2日(木)に開催される、トークセッション スタジオフォーカス:P.I.C.S.「コミッションワークにおけるアニメーションの導入と実践」にP.I.C.S. management 所属の池田一真、稲葉秀樹が参加。

コマーシャルフィルム、ミュージックビデオ、空間映像など、企業等のクライアントから依頼を受けて制作される「コミッションワーク」は、いまやアニメーションの主要な表現の場のひとつです。

田中大裕氏司会のもと、数々のコミッションワークを手がける池田、稲葉がコミッションワークとアニメーションの関係を紐解きます。



そして11月5日(日)に開催される、OTO TO TABI × NEW CHITOSE 2023 エアポート音楽会では、シンガーソングライター・澤部渡(スカート)氏による弾き語りライブのVJをP.I.C.S. management 所属の渡部康成が担当します。



2011年から札幌市内でインディペンデントの音楽イベントを開催する「OTO TO TABI」。そして、新千歳空港国際アニメーション映画祭ではこれまでgroup_inou、Homecomings、トクマルシューゴらのライブを行い、音楽と音に注目する様々なプログラムが開催されてきました。

今年映画祭10回目を記念して、そんな北海道の2つのイベントがコラボレーション。

本プログラムではP.I.C.S.企画・原作のアニメ「オッドタクシー」でPUNPEE氏とともにオープニングテーマ「ODDTAXI」を担当し、ジャンルレスに注目が集まるシンガーソングライター・澤部渉(スカート)氏の弾き語りライブと、映像作家である渡部のアニメーションVJをお送りします。

映画館の大スクリーンに包まれて、宝物のような時間をお過ごしください。



お近くの方は、ぜひ会場へ足をお運びください。



第10回 新千歳空港国際アニメーション映画祭





https://airport-anifes.jp/

開催日程:2023年11月2日(木)~6日(月)

会場:新千歳空港ターミナルビル(新千歳空港シアターなどを予定)

主催:新千歳空港国際アニメーション映画祭実行委員会



・スタジオフォーカス:P.I.C.S.「コミッションワークにおけるアニメーションの導入と実践」

https://airport-anifes.jp/programs/sf_pics/







日時:11月2日(木)19:30~

会場:オアシスパーク 特設会場

参加費:無料

登壇:池田一真、稲葉秀樹

司会:田中大裕(映画祭プログラミングチーム、アニメーション研究者)







<プロフィール>

池田一真(映像ディレクター)





企画 / 演出。アイデアやユーモアに溢れた映像表現を得意とし、手法にとらわれない柔軟なディレクションで、TVCMから企業ブランディング映像、MV、アニメーションコンテンツやアトラクション用の空間映像まで、多岐に渡る媒体やジャンルを手がける。主なアニメーション領域での活動に、サンライズ×アソビシステムによるオリジナルプロジェクト『Artiswitch』(全6 話)の監督や、テレビ朝日「クレヨンしんちゃん」オープニング映像のディレクションなど。



稲葉秀樹(アニメーションアーティスト / 映像ディレクター)



CG映像製作会社を経て映像クリエーターとして活動。

2017 年 Red Hot Chili Peppers「Getaway Tour Viz」に映像作家として参加。海外のアーティストとコラボレーションした作品は、Pictoplasma、Reading & Leeds Festivals、This is Colossal、The Verge などの映画祭や、多数のメディアにて取り上げられている。”SlowlyRising”にて第20回文化庁メディア芸術祭審査委員会推薦作品に選出。独自の手法を用いた、繊細で緻密なアニメーションのスタイルを得意とし、CM、MV、OOHなど幅広く手掛けている。





・OTO TO TABI × NEW CHITOSE 2023 エアポート音楽会

https://airport-anifes.jp/programs/otototabi_newchitose2023/







日時:11月5日(日)17:45~

会場:新千歳空港シアター シアター1

参加費:前売1800円/当日2500円 (税込)

ゲスト:澤部渡(スカート)

VJ:渡部康成









<プロフィール>

渡部康成(アニメーションアーティスト / 映像ディレクター)





CM、PV、VI などの映像デザイン、ディレクションに加え、グラフィック等の印刷媒体の企画、制作、演出までトータルに行う映像作家。2D モーショングラフィックと3DCG の両方を扱い、キャッチーでポップな世界観の表現を得意としている。映像作品の他、個人のアートワークにも力を入れており、2021年には個展「LAYERED」を開催。













株式会社ピクス







「独創性と革新性」を常に心がけ、新しい感受性を持った映像を通し、人の心に「楽しい驚き」を提供します。

・会社名:株式会社ピクス / P.I.C.S. Co., Ltd.

・代表者:代表取締役社長 平賀 大介

・所在地:〒150‐0022 東京都渋谷区恵比寿南3丁目9番19号 サイシンビル

・創 立:2000年4月25日

・資本金:5,000万円

・事業内容:映像企画・制作、空間デザイン・設計、ライブエンタテインメントに関わる映像制作、デジタルコンテンツ企画・制作 (AR、MR、VR)、MV・テレビCM制作、IPコンテンツの企画 (劇場映画、TVドラマ)

・URL:https://www.pics.tokyo/

・X(旧Twitter):https://twitter.com/pics_tokyo



株式会社IMAGICA GROUP







1935年の創業以来、新たな“映像”の価値創出に挑戦し続け、これからも「世界の人々に”驚きと感動”を与える映像コミュニケーショングループ」を目指してまいります。

・会社名:株式会社IMAGICA GROUP / IMAGICA GROUP Inc.

(東証プライム市場、証券コード:6879 イマジカG)

・代表者:代表取締役社長 社長執行役員 布施 信夫

・所在地:〒105‐0022 東京都港区海岸一丁目14番2号

・創立:1935年2月18日

・資本金:33億6百万円

・事業内容:映像コンテンツ事業、映像制作サービス事業、映像システム事業等を営むグループ会社の事業の統括

・URL:https://www.imagicagroup.co.jp/

・X(旧Twitter):https://twitter.com/IMAGICAGROUP



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/18-14:46)