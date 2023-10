[JFNC]

2023年10月6日(金) JFN各局にてオンエア





株式会社ジャパンエフエムネットワーク(以下、JFNC)が制作する、JFN系列全国9局で放送中の人気ラジオ番組「FRIDAY GOES ON~あっ、それいただきっ!~」(毎週金曜 13:30~15:55)では、9月30日(土)に長野エフエム放送株式会社(以下、FM長野)との共同制作で公開収録を実施しました。



今回は、「白馬八方尾根うさぎ平ナイトフェスタ」内で実施した公開録音で、標高1,400mの澄んだ空気の中200名近くのFGOリスナーが集合!公開録音の他には、フラダンスショーや地元白馬村出身3人組バンドSWELLのライブ、ファイヤーパフォーマンスショーが繰り広げられました。また、イベントのフィナーレは、山から見る約200発の打ち上げ花火で夏の終わりを彩りました!

この番組公開録音の模様は、10月6日(金)にレギュラー番組内でJFN系列9局で放送予定です。

是非、お楽しみください。







番組公開収録概要





◆イベント名:FRIDAY GOES ON!~あっ、それいただきっ!~ in 白馬八方尾根うさぎ平ナイトフェスタ

◆開催日時:2023年9月30日(土) 15:00~16:30

◆出演者:斉藤リョーツ、藤井悠

◆会場:白馬八方尾根うさぎ平テラス特設ステージ



【レギュラー番組概要】

◆番組名:FRIDAY GOES ON~あっ、それ、いただきっ!~ https://audee.jp/program/show/27305

◆放送日時:毎週金曜日 13:30~15:55 ※生放送

◆出演者:斉藤リョーツ、藤井悠

◆番組内容:「あっ、それいただきっ!」おいしい食べ物、おいしい話、素敵な曲、とっておきのアイデアが浮かんだ時、会話の中で何気なく出てくるこの言葉。リスナーが「この情報、いただきっ!」と唸ってしまうような話題・楽曲満載でお届けしています。

◆放送局:JFN系列全国9局ネット

FM青森、FM山形、・FM長野、FM GIFU、FM岡山、FM高知、FM佐賀、FM大分、FM鹿児島



*オンエア時間など、詳しくは各局タイムテーブルをご確認ください。

*特別番組、災害などの臨時対応により、やむを得ず変更・中止になる可能性もございます。

予めご了承ください。



*オンエア地域では、radikoからスマートフォン、PCでも聴取可能です。 https://radiko.jp/

○上記の放送エリア内にお住いの方

⇒無料でお聴き頂けます。※放送後1週間以内であれば、聴き逃し配信もあります。

○放送エリア外にお住いの方

⇒「ラジコプレミアム(有料)」に登録することで、全国のFM・AMラジオ放送を聴くことができます。

こちらも放送後1週間以内であれば、聴き逃し配信がございます。







