[DAC]

~Apple「メッセージ・サービス・プロバイダ」認定を取得、第一弾のSMS連携サービスを開始~



このたび、デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 執行役員CEO兼CCO:田中雄三、以下 DAC)は、Appleが提供する「Messages for Business」の「メッセージ・サービス・プロバイダ(MSP)」(※1)の認定を取得し、iOS標準アプリ「iMessage(Apple Messages)」を活用した企業向けメッセージングソリューション「EngageOne(エンゲージワン)」を開発しました。また、サービス第一弾として、法人向けSMS(※2)送信サービスを展開する株式会社メディア4u(本社:東京都中央区、代表取締役社長:奥岡征彦、以下 メディア4u)の「メディアSMS」と連携し、企業と生活者のコミュニケーションを促進するメッセージングサービスを開始しましたのでお知らせいたします。







Appleの「Messages for Business」は、iOS標準アプリ「iMessage(Apple Messages)」内に企業の公式アカウントを作成し、テキストや画像、動画など多様なフォーマットで生活者とコミュニケーションができるサービスです。現在国内シェア約7割を占める(※3)iPhoneなどAppleデバイスに標準装備されている「iMessage(Apple Messages)」を通したサービスであるため、他社メッセージングアプリとは異なり、事前インストールが不要で、ユーザビリティや既読率の高いことが特長です。また、Apple Payによるチャット内決済やマップなどのアプリ連携機能に優れているため、海外では既に多くの企業が問い合わせ対応や決済などの手段として導入しており、今後、日本においても導入企業の拡大が見込まれています。DACは、その可能性に着目し、「EngageOne」を開発するに至りました。





■「EngageOne」概要 (https://solutions.dac.co.jp/engageone)

「iMessage(Apple Messages)」を活用して企業と生活者のコミュニケーションを促進するメッセージングソリューションです。MSP認定パートナーであるDACが、「iMessage(Apple Messages)」内の企業公式アカウント作成や配信等をサポートすることにより、企業と生活者は、テキストメッセージはもちろん、画像や動画を含むリッチコンテンツを用いたコミュニケーションをとることが可能となり、Apple Payや各種予約などのApple機能と紐づいたサービスをシームレスに利用することができます。



<企業公式アカウントイメージ>





DACは「EngageOne」サービス第一弾として、メディア4uの「メディアSMS」へのiOSへのリッチコンテンツ配信機能を本日より提供開始します(※4)。これにより企業や店舗は、コンタクト歴のあるiOSユーザー(生活者)の携帯電話番号を通じて、iMessage(Apple Messages)を活用した画像や動画などのリッチコンテンツを届けることが可能となり、より高い認知と顧客エンゲージメントを実現できます。



今後もDACは「EngageOne」の開発を継続し、CRM機能やCDP連携などの機能拡充に加え、DACのLINE対応メッセ―ジング管理ソリューション「DialogOne(R)」(※5)とも連携し、企業ニーズに応える形で高度化を図り、企業と生活者の1to1コミュニケーションを総合的にサポートできるよう取り組んでまいります。





(※1)Appleのメッセージ・サービス・プロバイダについて: https://register.apple.com/messages

(※2)SMS:ショートメッセージサービス。電話番号宛に送受信できるメッセージ機能。

(※3)Statcounter Global Stats 2021/10: https://gs.statcounter.com/vendor-market-share/mobile/japan/#monthly-202110-202210

(※4)2022年12月1日:株式会社ファブリカコミュニケーションズ「業界初!Apple Messages for Businessから RCS/SMSへシームレスに連携するメッセージングサービスをリリース」https://www.fabrica-com.co.jp/news/press/3145/

(※5)「DialogOne(R)」は、コミュニケーションプラットフォームであるLINEと連携した、メッセージング管理ソリューションです。企業が保有する顧客情報とソーシャルアカウント情報などを掛け合わせ、LINEをより高度に活用することが可能です。豊富な導入実績を誇り、網羅的な機能と高い技術力を生かしたカスタマイズで 企業のCRM施策を総合的に支援します。https://solutions.dac.co.jp/dialogone



以 上





<株式会社メディア4u> https://www.media4u.co.jp/

代 表 者 : 代表取締役社長 奥岡征彦

本社所在地: 東京都中央区築地3−17–9 興和日東ビル 9 階

設立 : 2005年11月

事業内容 : SMS送信サービスの提供・インターネット広告代理事業、

インターネットによる動画/音声/画像の配信サービス・ホスティング事業、

各種ウェブアプリケーション開発、CRMシステムの開発・提供、

上記事業に付帯関連する企画制作業務など一切の業務



<会社概要>

■ デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 https://www.dac.co.jp

DACは、インターネット広告の黎明期にあたる1996年の設立以来、情報や生活のデジタル化とともに事業を拡大し、デジタルマーケティング市場の形成と成長を牽引してまいりました。

現在は、デジタル広告の豊富な知見や経験、高度な技術開発力、媒体社・プラットフォーマー・テクノロジーパートナー等との強固な関係性を活かし、企業のデータ活用、各種プロモーション、マーケティング基盤の開発・構築をはじめとする、総合的なデジタルマーケティングサービスをグローバルに提供しています。

今後もDACは、"Empowering the digital future デジタルの未来に、もっと力を。" というミッションのもと、広告やマーケティングの新しい形の創造をリードし、新たな価値を社会へ提供し続けていきます。

代表者 : 代表取締役社長 執行役員CEO兼CCO(Chief Compliance Officer) 田中 雄三

本社所在地 : 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー

設立 : 1996年12月

事業内容 : メディアサービス事業、ソリューションサービス事業、オペレーションサービス事業





本件についてのお問い合わせ先

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社

戦略統括本部広報担当 E-mail:ir_inf@dac.co.jp





コーポレートサイト掲載先

https://www.dac.co.jp/press/2022/20221206_engageone



