株式会社麦の穂は、2023年9月1日をもって、商号を株式会社DAY TO LIFEに変更いたしましたことを下記の通りお知らせいたします。







1. 変更の理由





旧社名『株式会社麦の穂』が作られた当時から、経営体制も変わり、組織も大きく進化しております。このような環境変化の中、商号・企業理念・事業内容について、新たに一貫したストーリーを持たせることで、社内外における同社のブランド価値向上に資すると考え、更なる持続的な成長実現に向け、商号を変更いたしました。



2. 会社概要





(1) 会 社 名 : 株式会社DAY TO LIFE(デイトゥライフ)※旧社名 株式会社麦の穂

(2) 代 表 者 : 杉内 健吉

(3) 従 業 員 : 正社員/222名 アルバイト/2,034名 グループ社員/380名(2023年2月時点)

(4) 所 在 地 : 大阪市北区西天満3-13-20 ASビル 2F

(5) 電話番号 : 06-6361-7000

(6) U R L : https://daytolife.co.jp ※旧URL https://www.muginoho.com/

(7) 事業内容 : 飲食店の経営/飲食店のフランチャイズチェーン店の加盟店募集及び加盟店の指導業務/菓子の製造、販売



3. 新商号





株式会社DAY TO LIFE



4. 変更日





2023年9月1日



5. 株式会社 DAY TO LIFEについて





人が真ん中のスイーツカンパニー

私たちはスイーツ業界のサステナビリティ先進企業として人が幸せに生きることへ、三方良し(売り手・買い手・社会)で挑戦するプロフェッショナル集団です。ビジネスパートナー・生産者・地域の方々・共に働く仲間・お客さま・スイーツに関わるすべての人を尊重し、幸せに生きることを追求しつづけます。

※各種ブランド情報はこちらからご覧いただけます。 https://daytolife.co.jp (旧URL https://www.muginoho.com/ )



