[モンスターエナジージャパン合同会社]

発売前に新商品が入ったスペシャルボックスが当たる発売記念キャンペーンに加え 全国主要都市にてサンプリングを実施



キャンペーン期間:2023年9月11日(月)~9月18日(月)23:59まで

公式X URL(旧Twitter):https://twitter.com/MonsterEnergyJP







モンスターエナジーは、10月3日(火)に新商品『モンスター オージースタイルレモネード』を発売いたします。発売を記念して、本商品とモンスターエナジーが入ったスペシャルボックスが当たる「Repost to Win!モンスター オージースタイルレモネード発売記念キャンペーン」と、全国主要都市にてサンプリングを実施いたします。



本商品は、Z世代から絶大な人気を誇る『モンスター パイプラインパンチ』や『モンスター マンゴーロコ』と同じ「果汁」エナジーシリーズの新商品です。爽やかなレモネード味が特長で、甘味と酸味の絶妙なバランスを実現しています。ひと口飲めば鮮やかなレモンの香りが口いっぱいに広がり、気分転換やリラックスタイムにぴったりな1本です。

オーストラリアの愛称として知られる“オージー”。『モンスター オージースタイルレモネード』のパッケージにはオーストラリアのグレートバリアリーフの美しい海と色鮮やかな海の生き物たちやサンゴ礁が描かれ、壮大な海の世界が感じられるデザインです。



発売を記念して、9月11日(月)から9月18日(月)の期間中、モンスターエナジージャパン公式X(旧Twitter)アカウント(@MonsterEnergyJP)をフォローし、対象の投稿をリポストすると、抽選で1,000名様に本商品とモンスターエナジーが入ったスペシャルボックスが当たります。さらに、9月25日(月)より全国主要都市にて商品のサンプリングもスタートいたします。



キャンペーンに参加して、一足先にモンスターがお届けする爽やかなレモネード味の果汁エナジーを堪能しよう!



商品概要





モンスター オージースタイルレモネード 缶355ml



10,000を超えるビーチやグレートバリアリーフがあり、最もエキゾチックな柑橘系の本場でもあるオーストラリア。かの地にインスパイアされ、Monster Aussie Style Lemonadeは作られた。

昔ながらのレモネードをMonster風にアレンジ、すっきりとしたシトラスフレーバーに加えて理想的な甘味と酸味のバランスを実現!

さらにいつものように、世界で人気のエナジーブレンドをふんだんにミックス。キンキンに冷やして飲んでみて!

Unleash the Beast!



名称 :モンスター オージースタイルレモネード 缶355ml

発売日 :2023年10月3日(火)

商品特長:・Z世代に人気の「果汁」エナジーシリーズ商品

・爽やかなレモネード味 果汁1%

・独自のエナジーブレンド

・カフェイン 40mg/100ml配合

価格 :213円(税別)

容量 :缶355ml



「Repost to Win!モンスター オージースタイルレモネード発売記念キャンペーン」概要





名称 :「Repost to Win!モンスター オージースタイル レモネード発売記念キャンペーン」



実施期間:9月11日(月)~9月18日(月)23:59まで

応募方法:1.モンスターエナジージャパン公式X(旧Twitter)アカウント

(@MonsterEnergyJP)をフォロー

2. @MonsterEnergyJP から投稿された対象の投稿をリポスト

公式X(旧Twitter)URL:https://twitter.com/MonsterEnergyJP

賞品 :モンスター オージースタイルレモネード スペシャルボックス

(モンスター オージースタイルレモネードと モンスターエナジー 各1本入り) …抽選で1,000名様



当選通知方法:キャンペーン期間終了後、当選者の方へ公式X(旧Twitter)アカウントより、

ダイレクトメッセージをお送りいたします。

その後、送付先情報をご連絡頂き、当選賞品をお送りさせて頂きます。





